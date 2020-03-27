МОЗ нагадує - здоровим людям НЕ треба носити маски
Індивідуальні захисні маски треба носити лише тим, хто кашляє, або чхає. Здоровим людям маски носити треба лише у разі, якщо вони надають допомогу хворим з підозрою на коронавірус.
Такі рекомендації Міністерство охорони здоров’я України розмістило у Facebook.
Зокрема, МОЗ нагадує, що:
здоровим людям носити маску треба, тільки якщо вони надають допомогу людині з підозрою на інфекцію SARS-cov-19; якщо ви кашляєте або чхаєте, надівайте маску; маски є ефективним засобом тільки в комбінації з регулярною обробкою рук спиртовмісним антисептиком або водою з милом.
А ви гарантовані від того. що якщо ви не кашляєте, то раптом несподівано у ваш відкритий рот на вулиці чи ніс для вдиху хтось хворий смачно не викашляється. Це доволі поширене явище на вулицях кашляти перед собою витирати лице рукою братися після того за поручні, і знов кашляти на зустрічних. ЧИ ВИ може під колбою на вулиці ходите? Мабуть не варто перепощувати дурню з сайту моз, яка прикриває лише їх злочинну недбалість.
От масок есть одна безусловная польза. Когда вокруг паника и никто не знает, кто является носителем, надетая на мне в общественном месте маска позволяет окружающим меньше меня бояться. Сейчас я пойду за едой и в магазине надену маску. Только ради окружающих. Давайте беречь нервы друг друга, а споры о эффективности масок, оставим врачам. Им привычно вести научные диспуты, оперируя неполными наборами информации
МОЗ нагадує - здоровим людям НЕ треба носити маски
Індивідуальні захисні маски треба носити лише тим, хто кашляє, або чхає. Здоровим людям маски носити треба лише у разі, якщо вони надають допомогу хворим з підозрою на коронавірус.
Такі рекомендації Міністерство охорони здоров’я України розмістило у Facebook.
Зокрема, МОЗ нагадує, що:
здоровим людям носити маску треба, тільки якщо вони надають допомогу людині з підозрою на інфекцію SARS-cov-19; якщо ви кашляєте або чхаєте, надівайте маску; маски є ефективним засобом тільки в комбінації з регулярною обробкою рук спиртовмісним антисептиком або водою з милом.
А ви гарантовані від того. що якщо ви не кашляєте, то раптом несподівано у ваш відкритий рот на вулиці чи ніс для вдиху хтось хворий смачно не викашляється. Це доволі поширене явище на вулицях кашляти перед собою витирати лице рукою братися після того за поручні, і знов кашляти на зустрічних. ЧИ ВИ може під колбою на вулиці ходите? Мабуть не варто перепощувати дурню з сайту моз, яка прикриває лише їх злочинну недбалість.
МОЗ должен немного по другому высказываться. Простые смертные сшейте себе маску сами из двойного плотного материала, обрабатывайте маску после прихода с улицы обычным утюгом с паром, не тартесь масками они нужны медикам, особенно вам лично нахрен не нужны N95 и ffp3, т.к. если не обеспечить больницу, то как показывает Тернопольская практика от 1 мед.персонала заразяться 20 мед.работников, которые разнесут ещё по 3-4 заражения не самым здоровым людям каждодневно и мы получим крайне неприятную статистику по моргам. Будьте здоровы и сидите дома
Trast написав:...... Ви що не розумієте, що це пандемія страху і маніпуляції, а короновірус не може за своєю природою вчинити пандемію. Ддя того, щоб все швидко закінчилось, требв було не вводити світовий Карантин, це помилка, а може спеціальна афера світових еліт.
Тот же вопрос.
Вище відповів. Але доповню. Вірус це не те, що прийшло і пішло собі, коли вирішать карантин скасувати у світі, такого не буде. Вірус залишається жити на Планеті назавжди і от що буде з тими, хто не перехворів і ходив в масці? Він залишається абсолютно не захищенний, цого імунітет залишається і через 3 місяця і через півроку не спроможнім зустрітися з цим вірусом, бо вірус постійно змінюється в мутаціях і хто знає, як той людині було б краще, зустрітися з ним зараз, чи коли знімуть карантин. Повторюю вірус залишається назавжди на цій Планеті.
Ответы тривиальные и абсолютно неудовлетворительные. Объяснять не буду, здесь уже много писали.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Xenon написав:более 90% заражений происходит не от того что кто-то кашлянул в лицо ;
а от того что вирус попадает на руки (взялись за зараженную поверхность) и после этого на слизистую (рот, нос, глаза )
Откуда такая статистика ?
Очевидно же, что кашляющих в лицо гораздо меньше, чем зараженных поверхностей. В любом общественном заведении КАЖДЫЙ посетитель трогает руками кнопки домофонов, дверные ручки, перилла лестниц, кнопки вызова лифта, кнопки этажей в лифте, стулья, столы и т.д.