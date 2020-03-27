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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 601602603604
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 15:50

Естественный отбор ...отрицательный!

  antey1969 написав:
  Xenon написав:если смоделировать , что в Киеве к осени заболеет порядка 10% населения всего,
это 300 000 человек; пусть из них потребуется госпитализации 10% - это 30 000 человек; хватит-ли врачебного персонала чтобы просто обслуживать такое кол-во людей даже растянутых на 4-6 месяцев?

Не хватит даже площадей в больницах, не только персонала.
Для медперсонала реанимаций планируется работа 4 часа через 4 часа и неделя через неделю.
Имеется ввиду 4 часа в балахоне через 4 часа в ординаторской на отдыхе. Так нужно отработать неделю, вторую неделю медперсонал отправляется на обсервацию в соседнее крыло со сдачей тестов на корону.
Это правильно, но как много медиков такой нон-стоп долго выдержат? В отрыве от семей и под громадной физической и психологической(трупы и бессилие) нагрузкой...
Тем более, что это все в идеале. По факту, защитных средств не хватает, и в балахонах будут жить сутками, или(и) массово уходить на карантин как зараженные.

Хаос и безумие - краткое резюме действия властей по противодействию эпидемии.

- За последние три недели в Украину въехало 98 344 человека, большинство из которых - из очагов эпидемии значительно более высокой интенсивности , чем у нас. Выехало 11 470 граждан других стран. Единственным методом обследования этой массы людей на границе был температурный скриннинг (объявленный ВОЗ не эффективным и опрос въезжающих, неэффективный по умолчанию). НИКАКИЕ действия предусмотренные законом Украины "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" фактически не принимались.

1. В результате бездействия властей не был обеспечен своевременный контроль и учет наличных средств и материалов необходимых для борьбы с эпидемией, в результате чего с Украины было напрямую вывезено более 800 тонн лабораторных костюмов, медицинских халатов и масок. Реальное количество , большая часть которого вывозилась под видом сырья и отходов установить просто невозможно.

2. В результате бездействия властей не был обеспечен своевременный контроль и учет продовольственных запасов страны в результате чего из страны бесконтрольно вывозились запасы муки и других продовольственных товаров, крайне необходимых в условиях эпидемии. Более того, это напрямую касалось и единиц хранения стратегических запасов зерна в Украине.

- В стране полностью уничтожена профессиональная вертикаль управление системой здравоохранения в результате чего большинство областей входит в эпидемию без определения базовых лечебных учреждений и абсолютным отсутствием средств и возможностей для размещения большого количества заболевших.

- В стране полностью провалена государственная система предупредительного обнаружения заболевших лабораторными методами анализа. При наличии ресурсов на счетах РНБО их выделение блокировано, тест-системы закупаются за спонсорские деньги в хаотичном порядке и сомнительного качества. Как результат - привезенные из Китая тест-системы фактически не пригодны для использования.

3. Обеспеченность лечебных учреждений личными защитными средствами для медицинского персонала составляет 3-6 % от требуемого Это означает, что в ближайшее время медицинский персонал будет заражен и выведен из строя. Резервной замены ему нет.

4. в условиях экспоненциального роста заболеваемости важнейшим инструментом профилактики является наиболее полное обнаружение всех носителей вируса, их оповещение об этом и изоляция. Для этого общий объем лабораторных исследований должен составлять 25-30 тысяч анализов в день. На сегодняшний момент количество анализов составляет от силы 100-120 в день.

5. делегирования власти на местах неформальным группам бизнесменов усиливает управленческий хаос и приводит к дезинтеграции единой системы управления государством, что крайне опасно и грозит непредсказуемыми последствиями.

6. Президент Украины и его окружение заняты в основном агитационно-рекламными мероприятиями для спасения своего стремительно падающего рейтинга и реально управлять государством в условиях эпидемии явно не способны. Все внешние кредиты и заимствования полученные государством будут бездарно потрачены и будут так же потрачены именно для этого, а не выправления ситуации.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 15:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

lubopytnaya написав:
  freeze написав:
Xenon написав:более 90% заражений происходит не от того что кто-то кашлянул в лицо ;

а от того что вирус попадает на руки (взялись за зараженную поверхность) и после этого на слизистую (рот, нос, глаза )


Откуда такая статистика ?

Очевидно же, что кашляющих в лицо гораздо меньше, чем зараженных поверхностей.
В любом общественном заведении КАЖДЫЙ посетитель трогает руками кнопки домофонов, дверные ручки, перилла лестниц, кнопки вызова лифта, кнопки этажей в лифте, стулья, столы и т.д.


Иногда бывает, что очевидное не очевидно.
Не обязательно кашлять в лицо, можно кашлянуть и в затылок, результаты примерно одинаковые.
Если болезнь на 90 процентов распространяется через поверхности, то у эпидемии нет особых шансов в жарких странах.
Пока это не подтверждается. Вполне себе бодро двигается в тропиках.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 15:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Не обязательно кашлять в лицо, можно кашлянуть и в затылок, результаты примерно одинаковые.

Вирус распространяется через слизистые оболочки, а не через поры кожи. На затылке нет слизистых оболочек. По Вашей логике, если плюнуть на руку, вирус просочится через кожу?
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varlo
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 16:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

varlo написав:
  freeze написав:Не обязательно кашлять в лицо, можно кашлянуть и в затылок, результаты примерно одинаковые.

Вирус распространяется через слизистые оболочки, а не через поры кожи. На затылке нет слизистых оболочек. По Вашей логике, если плюнуть на руку, вирус просочится через кожу?



После того как прямо возле вас кашлянули, вы оказываетесь в облаке мелкодисперсной взвеси.
Не имеет значения куда вам кашлянули в ухо, в глаз или в затылок.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 16:03

  ЛАД написав:......

Ответы тривиальные и абсолютно неудовлетворительные.


Отакої, замість подяки за відповідь, якесь оцінювання незрозуміло чого і незрозуміло ким.
Виходьте краще, погуляйте, щоб хоча б життя задовільняло.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 16:10

  freeze написав:
varlo написав:
  freeze написав:Не обязательно кашлять в лицо, можно кашлянуть и в затылок, результаты примерно одинаковые.

Вирус распространяется через слизистые оболочки, а не через поры кожи. На затылке нет слизистых оболочек. По Вашей логике, если плюнуть на руку, вирус просочится через кожу?



После того как прямо возле вас кашлянули, вы оказываетесь в облаке мелкодисперсной взвеси.
Не имеет значения куда вам кашлянули в ухо, в глаз или в затылок.

А как же концентрация вируса? Или не имеет значения - на вас попала 1 доза, 10 доз или 100 доз условно говоря?
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 16:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  varlo написав:Или не имеет значения - на вас попала 1 доза, 10 доз или 100 доз условно говоря?

тоже интересен этот вопрос.. и не зависит ли тяжесть течения болезни от количества частиц вируса, хотя оно скорее влияет на проявление первых симптомов, чем меньше порция тем позже проявятся симптомы...
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 16:15

  lubopytnaya написав:
  freeze написав:
Xenon написав:более 90% заражений происходит не от того что кто-то кашлянул в лицо ;

а от того что вирус попадает на руки (взялись за зараженную поверхность) и после этого на слизистую (рот, нос, глаза )


Откуда такая статистика ?

Очевидно же, что кашляющих в лицо гораздо меньше, чем зараженных поверхностей.
В любом общественном заведении КАЖДЫЙ посетитель трогает руками кнопки домофонов, дверные ручки, перилла лестниц, кнопки вызова лифта, кнопки этажей в лифте, стулья, столы и т.д.

Хм... Под свои домыслы еще и статистику подогнали. Нет таких данных. Раньше многим было очевидно что солнце вокруг земли вертится, а вон оно как обернулось :wink:.
Давайте будем серьезнее, каждая такая рекомендация и "очевидное" умозаключение кому-то могут стоить жизни. Если приводите цифры, приводите источник.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 16:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

varlo написав:А как же концентрация вируса? Или не имеет значения - на вас попала 1 доза, 10 доз или 100 доз условно говоря?


Пока это из разряда городских легенд, имхо. Одна доза это что ? Миллиард вирусов ? А сто доз это сто миллиардов вирусов ?
Думаете это принципиально ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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