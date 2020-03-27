Не хватит даже площадей в больницах, не только персонала.Для медперсонала реанимаций планируется работа 4 часа через 4 часа и неделя через неделю.Имеется ввиду 4 часа в балахоне через 4 часа в ординаторской на отдыхе. Так нужно отработать неделю, вторую неделю медперсонал отправляется на обсервацию в соседнее крыло со сдачей тестов на корону.Это правильно, но как много медиков такой нон-стоп долго выдержат? В отрыве от семей и под громадной физической и психологической(трупы и бессилие) нагрузкой...Тем более, что это все в идеале. По факту, защитных средств не хватает, и в балахонах будут жить сутками, или(и) массово уходить на карантин как зараженные.

Хаос и безумие - краткое резюме действия властей по противодействию эпидемии.



- За последние три недели в Украину въехало 98 344 человека, большинство из которых - из очагов эпидемии значительно более высокой интенсивности , чем у нас. Выехало 11 470 граждан других стран. Единственным методом обследования этой массы людей на границе был температурный скриннинг (объявленный ВОЗ не эффективным и опрос въезжающих, неэффективный по умолчанию). НИКАКИЕ действия предусмотренные законом Украины "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" фактически не принимались.



1. В результате бездействия властей не был обеспечен своевременный контроль и учет наличных средств и материалов необходимых для борьбы с эпидемией, в результате чего с Украины было напрямую вывезено более 800 тонн лабораторных костюмов, медицинских халатов и масок. Реальное количество , большая часть которого вывозилась под видом сырья и отходов установить просто невозможно.



2. В результате бездействия властей не был обеспечен своевременный контроль и учет продовольственных запасов страны в результате чего из страны бесконтрольно вывозились запасы муки и других продовольственных товаров, крайне необходимых в условиях эпидемии. Более того, это напрямую касалось и единиц хранения стратегических запасов зерна в Украине.



- В стране полностью уничтожена профессиональная вертикаль управление системой здравоохранения в результате чего большинство областей входит в эпидемию без определения базовых лечебных учреждений и абсолютным отсутствием средств и возможностей для размещения большого количества заболевших.



- В стране полностью провалена государственная система предупредительного обнаружения заболевших лабораторными методами анализа. При наличии ресурсов на счетах РНБО их выделение блокировано, тест-системы закупаются за спонсорские деньги в хаотичном порядке и сомнительного качества. Как результат - привезенные из Китая тест-системы фактически не пригодны для использования.



3. Обеспеченность лечебных учреждений личными защитными средствами для медицинского персонала составляет 3-6 % от требуемого Это означает, что в ближайшее время медицинский персонал будет заражен и выведен из строя. Резервной замены ему нет.



4. в условиях экспоненциального роста заболеваемости важнейшим инструментом профилактики является наиболее полное обнаружение всех носителей вируса, их оповещение об этом и изоляция. Для этого общий объем лабораторных исследований должен составлять 25-30 тысяч анализов в день. На сегодняшний момент количество анализов составляет от силы 100-120 в день.



5. делегирования власти на местах неформальным группам бизнесменов усиливает управленческий хаос и приводит к дезинтеграции единой системы управления государством, что крайне опасно и грозит непредсказуемыми последствиями.



6. Президент Украины и его окружение заняты в основном агитационно-рекламными мероприятиями для спасения своего стремительно падающего рейтинга и реально управлять государством в условиях эпидемии явно не способны. Все внешние кредиты и заимствования полученные государством будут бездарно потрачены и будут так же потрачены именно для этого, а не выправления ситуации.