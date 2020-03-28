Додано: Суб 28 бер, 2020 16:49

я уже не однократно писал, что переубедить народ в соблюдении санитарных норм очень, очень тяжело, а особенно сейчас тем более тяжело.до карантина, приблиз 70-80% населения не пользовалось в быту антисептиками, они вообще не знали такого слова.до карантина, приблиз. 30-40% населения мыло руки 1раз в день, считали и так норма.до карантина, приблиз. 40-50% населения пользовалось душем не ежедневно, хотя бы 2 раза в день, а мылись под ним только на выходные.и такой перечень можно продолжить, т.к. мы считали это мелочью и никто не вникал в эти проблемы.поэтому какие маски, какие санитарные нормы тем более сейчас во время карантина.???вы посмотрите на людей, маски вытаскивают из кармана и одевают только перед входом в магазин или в транспорт. а далее опять маску в карман и так по несколько раз в день.я не знаю - это одолжение другим или идиотизм.???мы не научены выполнять элементарные гигиенич. нормы ежедневно в обычной жизни, а сейчас надо эти процедуры делать по 20, по 100 раз в день.но есть такое слово лень и тупость, которое одолело наше общество.