Libo написав:Navy hospital ships deployed: The USNS Mercy, a 1,000-bed Navy hospital ship, arrived Friday at the Port of Los Angeles to treat non-coronavirus patients from area hospitals. A second Navy hospital ship, the USNS Comfort, is expected to reach the New York area next week for the same purpose.
Крутые корабли! Их всего 2 шт (USNS Mercy и USNS Comfort) на базе проекта супертанкера.
safonovstanislav написав:Поэтому, если вы прошли мимо больного и вдохнули совсем немного вирионов, то не заболеете, или переболеете в лёгкой форме. Если будете пол часа ехать рядом с больным в одной маршрутке, то всё может закончится печально. Это касается вирусов в принципе, не только коронавируса
Спасибо, подтвердили мои мысли.. В нормально-работающем организме при попадании небольшой частицы вирусов начинают вырабатываются антитела, но при этом сами вирусы размножаются и поражают клетки, соответственно чем меньше частиц, тем меньше клеток они заразят за одну итерацию, но выработка антител при этом будет продолжаться.. Отсюда и эффективность карантина, ношения масок, хождения по улицам как можно реже...
Инфици́рующая до́за — наименьшее количество патогена, которое может вызвать развитие инфекции у организма, чувствительного к данному патогену.
При попадании в организм меньшего количества патогена, чем ИД - заболевание может не возникнуть вообще, либо будет протекать в легкой форме. При попадании патогена в количестве, большем, чем ИД - вероятность заражения резко возрастает и протекание болезни обычно более тяжелое
Инфицирующие дозы некоторых заболеваний:
Холера - около 10 000 000 бактериальных клеток ВИЧ-инфекция - около 10 000 вирионов Гепатит B - около 100 вирионов Чума - 1 бактерия
Игорь Алексеевич написав:интересно, а кто до карантина имел в кармане антисептики и ими пользовался в обиходе??? уверен, что около 70% населения только сейчас узнали, что это такое и что им надо пользоваться постоянно в жизни, особенно после транспорта, магазинов или посещения общ. мест. я уже не говорю про постоянное мытьё рук в течении дня. у нас народ после туалета выходит и руки не моет, а ему сейчас про маски рассказывают...
научить людей элементарной гигиене это один из плюсов "карантина " = той истерии которая сейчас происходит, и это не шутка у знакомого дедушки 72 года очень панические настроения , человек настолько боится ... патологически боится, даже больше чем некоторые на форуме , это здорово отражается на его психическом здоровье , как вариант боялся после сильной травмы обращаться в приёмный покой скорой . После поездки туда и обратно на такси с ним теперь очень тяжело общаться у человека сехала крыша - я заразился ...перепроверил есть ли завещание и сейчас в ожидании смерти прощается с родственниками ...
я уже не однократно писал, что переубедить народ в соблюдении санитарных норм очень, очень тяжело, а особенно сейчас тем более тяжело.
до карантина, приблиз 70-80% населения не пользовалось в быту антисептиками, они вообще не знали такого слова. до карантина, приблиз. 30-40% населения мыло руки 1раз в день, считали и так норма. до карантина, приблиз. 40-50% населения пользовалось душем не ежедневно, хотя бы 2 раза в день, а мылись под ним только на выходные. и такой перечень можно продолжить, т.к. мы считали это мелочью и никто не вникал в эти проблемы.
поэтому какие маски, какие санитарные нормы тем более сейчас во время карантина.??? вы посмотрите на людей, маски вытаскивают из кармана и одевают только перед входом в магазин или в транспорт. а далее опять маску в карман и так по несколько раз в день. я не знаю - это одолжение другим или идиотизм.???
мы не научены выполнять элементарные гигиенич. нормы ежедневно в обычной жизни, а сейчас надо эти процедуры делать по 20, по 100 раз в день. но есть такое слово лень и тупость, которое одолело наше общество.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.