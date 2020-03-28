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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 603604605606607 ... 609>
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 16:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Libo написав:Navy hospital ships deployed: The USNS Mercy, a 1,000-bed Navy hospital ship, arrived Friday at the Port of Los Angeles to treat non-coronavirus patients from area hospitals. A second Navy hospital ship, the USNS Comfort, is expected to reach the New York area next week for the same purpose.


Крутые корабли! Их всего 2 шт (USNS Mercy и USNS Comfort) на базе проекта супертанкера.

Длина: 272 м
Водоизмещение: 70 473 т

Зображення
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 16:33

  Игорь Алексеевич написав:
  Kripo написав:https://www.youtube.com/watch?time_continue=1776&v=kwj1gWIEtWI&feature=emb_logo Очень советую посмотреть.


и наши идиоты.
https://www.youtube.com/watch?v=N4GV9Hfl9LY

особенно первое слово - ТАК ШО...??? :shock:
уже далее можно не смотреть.... :roll:

Там гораздо лучше - журналист сам без маски и рассказывает, что МОЗ запрещает здоровым людям носить маску.
Ну и второй вопрос о наличии масок в продаже.

P.s. Кстати, вчера был вопрос о спирте. Посмотрел. Этилового в аптеках нет. С изопропиловым тоже вопрос. А борный, пожалуйста, есть без проблем в массе аптек.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 16:37

  freeze написав:распространяется через поверхности, то у эпидемии нет особых шансов в жарких странах.
Пока это не подтверждается. Вполне себе бодро двигается в тропиках.

Вирус погибает на открытой поверхности при температуре окружающей среды выше 38.5 град.цельсия
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 16:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  safonovstanislav написав:Поэтому, если вы прошли мимо больного и вдохнули совсем немного вирионов, то не заболеете, или переболеете в лёгкой форме. Если будете пол часа ехать рядом с больным в одной маршрутке, то всё может закончится печально. Это касается вирусов в принципе, не только коронавируса

Спасибо, подтвердили мои мысли.. В нормально-работающем организме при попадании небольшой частицы вирусов начинают вырабатываются антитела, но при этом сами вирусы размножаются и поражают клетки, соответственно чем меньше частиц, тем меньше клеток они заразят за одну итерацию, но выработка антител при этом будет продолжаться.. Отсюда и эффективность карантина, ношения масок, хождения по улицам как можно реже...
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 16:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://ru.wikipedia.org/wiki/Инфицирующая_доза

Инфици́рующая до́за — наименьшее количество патогена, которое может вызвать развитие инфекции у организма, чувствительного к данному патогену.

При попадании в организм меньшего количества патогена, чем ИД - заболевание может не возникнуть вообще, либо будет протекать в легкой форме.
При попадании патогена в количестве, большем, чем ИД - вероятность заражения резко возрастает и протекание болезни обычно более тяжелое

Инфицирующие дозы некоторых заболеваний:

Холера - около 10 000 000 бактериальных клеток
ВИЧ-инфекция - около 10 000 вирионов
Гепатит B - около 100 вирионов
Чума - 1 бактерия
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 16:45

  Игорь Алексеевич написав:интересно, а кто до карантина имел в кармане антисептики и ими пользовался в обиходе???
уверен, что около 70% населения только сейчас узнали, что это такое и что им надо пользоваться постоянно в жизни, особенно после транспорта, магазинов или посещения общ. мест. :roll:
я уже не говорю про постоянное мытьё рук в течении дня. у нас народ после туалета выходит и руки не моет, а ему сейчас про маски рассказывают... :roll: :roll:

научить людей элементарной гигиене это один из плюсов "карантина " = той истерии которая сейчас происходит, и это не шутка у знакомого дедушки 72 года очень панические настроения , человек настолько боится ... патологически боится, даже больше чем некоторые на форуме , это здорово отражается на его психическом здоровье , как вариант боялся после сильной травмы обращаться в приёмный покой скорой . После поездки туда и обратно на такси с ним теперь очень тяжело общаться у человека сехала крыша - я заразился ...перепроверил есть ли завещание и сейчас в ожидании смерти :( прощается с родственниками ... :(
https://youtu.be/lZkUEv086Fc?t=5s
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 16:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  safonovstanislav написав:Инфицирующие дозы некоторых заболеваний:

Холера - около 10 000 000 бактериальных клеток
ВИЧ-инфекция - около 10 000 вирионов
Гепатит B - около 100 вирионов
Чума - 1 бактерия

в нашем случае = Чума.. скорее всего, наверно еще никто не исследовал
st512
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 16:46

  freeze написав:
varlo написав:А как же концентрация вируса? Или не имеет значения - на вас попала 1 доза, 10 доз или 100 доз условно говоря?


Пока это из разряда городских легенд, имхо. Одна доза это что ? Миллиард вирусов ? А сто доз это сто миллиардов вирусов ?
Думаете это принципиально ?


Думаю, да - ведь прививки по похожему принципу работают.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 16:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  st512 написав:в нашем случае = Чума.. скорее всего, наверно еще никто не исследовал

Нет, при чуме была 80% летальность, а здесь скорее всего надо смотреть в сторону гриппа.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 16:49

я уже не однократно писал, что переубедить народ в соблюдении санитарных норм очень, очень тяжело, а особенно сейчас тем более тяжело.

до карантина, приблиз 70-80% населения не пользовалось в быту антисептиками, они вообще не знали такого слова.
до карантина, приблиз. 30-40% населения мыло руки 1раз в день, считали и так норма.
до карантина, приблиз. 40-50% населения пользовалось душем не ежедневно, хотя бы 2 раза в день, а мылись под ним только на выходные.
и такой перечень можно продолжить, т.к. мы считали это мелочью и никто не вникал в эти проблемы.

поэтому какие маски, какие санитарные нормы тем более сейчас во время карантина.???
вы посмотрите на людей, маски вытаскивают из кармана и одевают только перед входом в магазин или в транспорт. а далее опять маску в карман и так по несколько раз в день.
я не знаю - это одолжение другим или идиотизм.???

мы не научены выполнять элементарные гигиенич. нормы ежедневно в обычной жизни, а сейчас надо эти процедуры делать по 20, по 100 раз в день.
но есть такое слово лень и тупость, которое одолело наше общество. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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