Додано: Суб 28 бер, 2020 16:55

, я понимаю что это не спортивные врачиесть дискомфорт в мышцах после тренировок , это дискомфорт не проходит и через Неделю после завершения тренировок , это не боль это что-то типа как люди жалуются на боль от старых травм ( например на смену погоды или просто так) у меня тоже есть такая травма которую я иногда чувствую. Чем снять этот дискомфорт в мышцах ? пробовал аспирин несколько месяцев на нем просидел таблетку на ночь , но дискомфорт мышц не проходит ..массаж конечно помогает . Снижения работоспособности мышц : силы выносливости или каких-либо качественных и количественных показаний снижения НЕТУ . Что посоветуете ?НЕстероидные противовоспалительные аспирин\ибупрофен не помогают возвращается дискомфорт