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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 604605606607608609>
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 16:54

  st512 написав:
  safonovstanislav написав:Инфицирующие дозы некоторых заболеваний:

Холера - около 10 000 000 бактериальных клеток
ВИЧ-инфекция - около 10 000 вирионов
Гепатит B - около 100 вирионов
Чума - 1 бактерия

в нашем случае = Чума.. скорее всего, наверно еще никто не исследовал

Чтоб увеличить своё количество, вирионам нужно значительное время, при этом, в любой момент может активироваться иммунитет и их уничтожить. Например, пока из 100 вирионов станет 1000, иммунитет заметит, что что-то не так, и просто уничтожит всё это дело ещё в зародыше. Кроме того, что вы ничего не заметите, так ещё и иммунитет получите от этого вируса. А если получите дозу сразу 100000 вирионов, пока иммунитет активируется, можете уже остаться без лёгких. Числа приведены наугад
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 16:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

как вижу тут есть врачи , я понимаю что это не спортивные врачи но все же спрошу, есть дискомфорт в мышцах после тренировок , это дискомфорт не проходит и через Неделю после завершения тренировок , это не боль это что-то типа как люди жалуются на боль от старых травм ( например на смену погоды или просто так) у меня тоже есть такая травма которую я иногда чувствую. Чем снять этот дискомфорт в мышцах ? пробовал аспирин несколько месяцев на нем просидел таблетку на ночь , но дискомфорт мышц не проходит ..массаж конечно помогает . Снижения работоспособности мышц : силы выносливости или каких-либо качественных и количественных показаний снижения НЕТУ . Что посоветуете ? :| НЕстероидные противовоспалительные аспирин\ибупрофен не помогают возвращается дискомфорт :(
Востаннє редагувалось yama в Суб 28 бер, 2020 16:56, всього редагувалось 1 раз.
https://youtu.be/lZkUEv086Fc?t=5s
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 16:56

  flyman написав:......
А куда ці маразматики їдуть?
Пенси, це перші порушники карантина.
Грьобаний совок, який розуміє тільки методи Сталіна.

Не знаю, первые или нет.
Но Вы бы полегче на поворотах. Скоро или не очень, но Вы тоже обязательно станете "маразматиком". :)
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 16:59

  Игорь Алексеевич написав:я до карантина многим говорил даже своим знакомым - помой руки перед едой, т.к. процентов 20% считали, что они уже их утром мыли. :shock:

Цыгане их вобще не моют и при этом ничем не болеют
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 16:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Игорь Алексеевич написав:вы посмотрите на людей, маски вытаскивают из кармана и одевают только перед входом в магазин или в транспорт. а далее опять маску в карман и так по несколько раз в день.
я не знаю - это одолжение другим или идиотизм.???

Что вы хотите от людей, для которых заплатить 20 грн за маску - это большие деньги? Логично, что одна маска будет использоваться минимум месяц, даже без какой-либо её дезинфекции. Маски используются не для защиты, а чтоб не выгнали из транспорта или магазина, и чтоб не косились все
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:00

  yama написав:
  Игорь Алексеевич написав:интересно, а кто до карантина имел в кармане антисептики и ими пользовался в обиходе???
уверен, что около 70% населения только сейчас узнали, что это такое и что им надо пользоваться постоянно в жизни, особенно после транспорта, магазинов или посещения общ. мест. :roll:
я уже не говорю про постоянное мытьё рук в течении дня. у нас народ после туалета выходит и руки не моет, а ему сейчас про маски рассказывают... :roll: :roll:

научить людей элементарной гигиене это один из плюсов "карантина " = той истерии которая сейчас происходит, и это не шутка у знакомого дедушки 72 года очень панические настроения , человек настолько боится ... патологически боится, даже больше чем некоторые на форуме , это здорово отражается на его психическом здоровье , как вариант боялся после сильной травмы обращаться в приёмный покой скорой . После поездки туда и обратно на такси с ним теперь очень тяжело общаться у человека сехала крыша - я заразился ...перепроверил есть ли завещание и сейчас в ожидании смерти :( прощается с родственниками ... :(


боится тот, кто до этого не выполнял в повседневной жизни элементарные гигиен. процедуры.
что сейчас требуют от людей.
1. мыть постоянно мылом руки.
2. пользоваться антисептиками.
3. носить маски.
так это и так должен делать ежедневно уваж. себя и др. человек.
маски врач носил на работе и так ежедневно и ничего не умирал от такой тяжести.
кстати утром в транспорте особенно летом трудно проехать без маски в нашей стране.
потняк и вонючий запах из за рта уже практически постоянно в обиходе у наших людей.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:01

  freeze написав:......
С 1996 года делаю себе и жене прививки от гриппа, ни разу ни я ни она не заболели гриппом за 24 года.
Это к вашему пассажу, что не вырабатывается иммунитет и вакцинация не играет ни какой роли.

Я не делал и тоже ни разу не болел. :)
Но роль вакцинации не отрицаю.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  safonovstanislav написав:Что вы хотите от людей, для которых заплатить 20 грн за маску - это большие деньги? Логично, что одна маска будет использоваться минимум месяц, даже без какой-либо её дезинфекции. Маски используются не для защиты, а чтоб не выгнали из транспорта или магазина, и чтоб не косились все


да мне просто иногда смешно читать здесь на финансовом форуме, как на соседней ветки фарс от того, что заработали на кэшах и курсах валют. и сразу на др. ветки слёзы - живу и голодаю и нет денег на маски и антисептики.((
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 28 бер, 2020 17:06, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:05

  Елена8 написав:
  Игорь Алексеевич написав:я до карантина многим говорил даже своим знакомым - помой руки перед едой, т.к. процентов 20% считали, что они уже их утром мыли. :shock:

Цыгане их вобще не моют и при этом ничем не болеют

бомжи тоже не моются годами, но я думаю мало кто хочет опускаться до их уровня.((
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:07

  freeze написав:
Xenon написав:более 90% заражений происходит не от того что кто-то кашлянул в лицо ;

а от того что вирус попадает на руки (взялись за зараженную поверхность) и после этого на слизистую (рот, нос, глаза )


Откуда такая статистика ?

От верблюда. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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