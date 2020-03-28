safonovstanislav написав:Инфицирующие дозы некоторых заболеваний:
Холера - около 10 000 000 бактериальных клеток ВИЧ-инфекция - около 10 000 вирионов Гепатит B - около 100 вирионов Чума - 1 бактерия
в нашем случае = Чума.. скорее всего, наверно еще никто не исследовал
Чтоб увеличить своё количество, вирионам нужно значительное время, при этом, в любой момент может активироваться иммунитет и их уничтожить. Например, пока из 100 вирионов станет 1000, иммунитет заметит, что что-то не так, и просто уничтожит всё это дело ещё в зародыше. Кроме того, что вы ничего не заметите, так ещё и иммунитет получите от этого вируса. А если получите дозу сразу 100000 вирионов, пока иммунитет активируется, можете уже остаться без лёгких. Числа приведены наугад
как вижу тут есть врачи , я понимаю что это не спортивные врачи но все же спрошу, есть дискомфорт в мышцах после тренировок , это дискомфорт не проходит и через Неделю после завершения тренировок , это не боль это что-то типа как люди жалуются на боль от старых травм ( например на смену погоды или просто так) у меня тоже есть такая травма которую я иногда чувствую. Чем снять этот дискомфорт в мышцах ? пробовал аспирин несколько месяцев на нем просидел таблетку на ночь , но дискомфорт мышц не проходит ..массаж конечно помогает . Снижения работоспособности мышц : силы выносливости или каких-либо качественных и количественных показаний снижения НЕТУ . Что посоветуете ? НЕстероидные противовоспалительные аспирин\ибупрофен не помогают возвращается дискомфорт
Востаннє редагувалось yama в Суб 28 бер, 2020 16:56, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич написав:вы посмотрите на людей, маски вытаскивают из кармана и одевают только перед входом в магазин или в транспорт. а далее опять маску в карман и так по несколько раз в день. я не знаю - это одолжение другим или идиотизм.???
Что вы хотите от людей, для которых заплатить 20 грн за маску - это большие деньги? Логично, что одна маска будет использоваться минимум месяц, даже без какой-либо её дезинфекции. Маски используются не для защиты, а чтоб не выгнали из транспорта или магазина, и чтоб не косились все
Игорь Алексеевич написав:интересно, а кто до карантина имел в кармане антисептики и ими пользовался в обиходе??? уверен, что около 70% населения только сейчас узнали, что это такое и что им надо пользоваться постоянно в жизни, особенно после транспорта, магазинов или посещения общ. мест. я уже не говорю про постоянное мытьё рук в течении дня. у нас народ после туалета выходит и руки не моет, а ему сейчас про маски рассказывают...
научить людей элементарной гигиене это один из плюсов "карантина " = той истерии которая сейчас происходит, и это не шутка у знакомого дедушки 72 года очень панические настроения , человек настолько боится ... патологически боится, даже больше чем некоторые на форуме , это здорово отражается на его психическом здоровье , как вариант боялся после сильной травмы обращаться в приёмный покой скорой . После поездки туда и обратно на такси с ним теперь очень тяжело общаться у человека сехала крыша - я заразился ...перепроверил есть ли завещание и сейчас в ожидании смерти прощается с родственниками ...
боится тот, кто до этого не выполнял в повседневной жизни элементарные гигиен. процедуры. что сейчас требуют от людей. 1. мыть постоянно мылом руки. 2. пользоваться антисептиками. 3. носить маски. так это и так должен делать ежедневно уваж. себя и др. человек. маски врач носил на работе и так ежедневно и ничего не умирал от такой тяжести. кстати утром в транспорте особенно летом трудно проехать без маски в нашей стране. потняк и вонючий запах из за рта уже практически постоянно в обиходе у наших людей.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
freeze написав:...... С 1996 года делаю себе и жене прививки от гриппа, ни разу ни я ни она не заболели гриппом за 24 года. Это к вашему пассажу, что не вырабатывается иммунитет и вакцинация не играет ни какой роли.
Я не делал и тоже ни разу не болел. Но роль вакцинации не отрицаю.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
safonovstanislav написав:Что вы хотите от людей, для которых заплатить 20 грн за маску - это большие деньги? Логично, что одна маска будет использоваться минимум месяц, даже без какой-либо её дезинфекции. Маски используются не для защиты, а чтоб не выгнали из транспорта или магазина, и чтоб не косились все
да мне просто иногда смешно читать здесь на финансовом форуме, как на соседней ветки фарс от того, что заработали на кэшах и курсах валют. и сразу на др. ветки слёзы - живу и голодаю и нет денег на маски и антисептики.((
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 28 бер, 2020 17:06, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.