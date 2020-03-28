Инфици́рующая до́за — наименьшее количество патогена, которое может вызвать развитие инфекции у организма, чувствительного к данному патогену.
При попадании в организм меньшего количества патогена, чем ИД - заболевание может не возникнуть вообще, либо будет протекать в легкой форме. При попадании патогена в количестве, большем, чем ИД - вероятность заражения резко возрастает и протекание болезни обычно более тяжелое
Инфицирующие дозы некоторых заболеваний:
Холера - около 10 000 000 бактериальных клеток ВИЧ-инфекция - около 10 000 вирионов Гепатит B - около 100 вирионов Чума - 1 бактерия
Это достаточно условно. Тем более по коронавирусу нет никаких данных. Скорее всего важнее общее состояние организма, особенно возраст и тд Помню в учебнике по паразитологии было написано, что инфицирующая доза лямблий это 10 шт. И преподаватель сильно злился, когда его подначивали, а что если 11 штук, то заболеешь, а если 10, то все нормально ? Понятно, что если совсем малая доза только что попала в организм, то есть надежда, что ты сморкнешься и удалишь или выплюнешь или слеза смоет. Для этого и обязательно надо носить маски, перчатки, очки и тд. Но если вирус уже внедрился внутрь клеток, то уже все зависит от особенностей организма.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
varlo написав:Или не имеет значения - на вас попала 1 доза, 10 доз или 100 доз условно говоря?
тоже интересен этот вопрос.. и не зависит ли тяжесть течения болезни от количества частиц вируса, хотя оно скорее влияет на проявление первых симптомов, чем меньше порция тем позже проявятся симптомы...
Однозначно зависит! Чем больше "экспозиционная доза" (или как оно там правильно называется?), тем тяжелее протекает болезнь. У медицинского персонала средний возраст ушедших в мир иной от короны гораздо меньше среднего показателя их пациентов: хроническая усталость, стресс и конские дозы вируса делают свое дело.
Игорь Алексеевич написав:...... поэтому какие маски, какие санитарные нормы тем более сейчас во время карантина.??? вы посмотрите на людей, маски вытаскивают из кармана и одевают только перед входом в магазин или в транспорт. а далее опять маску в карман и так по несколько раз в день. я не знаю - это одолжение другим или идиотизм.???
мы не научены выполнять элементарные гигиенич. нормы ежедневно в обычной жизни, а сейчас надо эти процедуры делать по 20, по 100 раз в день. но есть такое слово лень и тупость, которое одолело наше общество.
1. Ещё раз - где взять маски? (Даже не говорю о цене вопроса - для пересичного довольно существенная). 2. "Наше общество" - надеюсь, Вы имеете ввиду не конкретно украинское? Такая ситуация + везде. Во многих странах значительно хуже.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Игорь Алексеевич написав:до карантина, приблиз 70-80% населения не пользовалось в быту антисептиками, они вообще не знали такого слова.
В условиях отсутствия эпидемии в быту они и не нужны, на мой взгляд (если Вы, конечно, не врач из инфекционного отделения). Если Вашей иммунной системе нечем будет заняться, она начнет аллергиями промышлять. Во всём должен быть здравый смысл: мыть руки и не грызть ногти - это правильной подход; трястись от каждого чиха и измазывать себя антисептиками без нужны - глупость. Всё ИМХО.
Xenon написав:более 90% заражений происходит не от того что кто-то кашлянул в лицо ; а от того что вирус попадает на руки (взялись за зараженную поверхность) и после этого на слизистую (рот, нос, глаза )
Откуда такая статистика ?
Видатні епідеміологи гілки... 90 відсотків облизували пальці, терли очі, колупалися в носі (важко достати пальцем до слизової в носі). Дивні люди. Може, при диханні в повітря теж виділяється патоген?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Игорь Алексеевич написав:...... поэтому какие маски, какие санитарные нормы тем более сейчас во время карантина.??? вы посмотрите на людей, маски вытаскивают из кармана и одевают только перед входом в магазин или в транспорт. а далее опять маску в карман и так по несколько раз в день. я не знаю - это одолжение другим или идиотизм.???
мы не научены выполнять элементарные гигиенич. нормы ежедневно в обычной жизни, а сейчас надо эти процедуры делать по 20, по 100 раз в день. но есть такое слово лень и тупость, которое одолело наше общество.
1. Ещё раз - где взять маски? (Даже не говорю о цене вопроса - для пересичного довольно существенная). 2. "Наше общество" - надеюсь, Вы имеете ввиду не конкретно украинское? Такая ситуация + везде. Во многих странах значительно хуже.
главное желание. лично мне супруга пошила, сказала зачем покупать если дома полно марли было. пошила и всем родственникам, которые две недели назад хи..ха.ха... над нами. а теперь 100 раз спасибо передают. некоторые даже здесь выставляли сегодшя сайты, где можно купить с доставкой к двери через н.почту.
но, а кто на этом форуме, то тем более должны были знать ещё в декабре, что идёт в страну вирус. здесь всегда было много информации. если народ наперёд знает что будет с курсами или кэшами, то я думаю про вирус тоже здесь все знали за 3-4 месяца до его прихода к нам.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич написав:....... боится тот, кто до этого не выполнял в повседневной жизни элементарные гигиен. процедуры. что сейчас требуют от людей. 1. мыть постоянно мылом руки. 2. пользоваться антисептиками. 3. носить маски. так это и так должен делать ежедневно уваж. себя и др. человек. маски врач носил на работе и так ежедневно и ничего не умирал от такой тяжести. кстати утром в транспорте особенно летом трудно проехать без маски в нашей стране. потняк и вонючий запах из за рта уже практически постоянно в обиходе у наших людей.
1. Бесспорно. 2. В повседневной жизни? Сомнительное утверждение. 3. Носить маски постоянно? Этого не делают " ежедневно на работе" даже врачи, не преувеличивайте. "потняк и вонючий запах" - маски от этого не защищают.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 28 бер, 2020 17:32, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.