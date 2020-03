Додано: Суб 28 бер, 2020 17:27

freeze написав: Xenon написав: более 90% заражений происходит не от того что кто-то кашлянул в лицо ;

а от того что вирус попадает на руки (взялись за зараженную поверхность) и после этого на слизистую (рот, нос, глаза )

Откуда такая статистика ? Откуда такая статистика ?

Видатні епідеміологи гілки...

90 відсотків облизували пальці, терли очі, колупалися в носі (важко достати пальцем до слизової в носі). Дивні люди.

Може, при диханні в повітря теж виділяється патоген? Видатні епідеміологи гілки...90 відсотків облизували пальці, терли очі, колупалися в носі (важко достати пальцем до слизової в носі). Дивні люди.Може, при диханні в повітря теж виділяється патоген?

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell