Додано: Суб 28 бер, 2020 17:07

safonovstanislav написав: https://ru.wikipedia.org/wiki/Инфицирующая_доза



Инфици́рующая до́за — наименьшее количество патогена, которое может вызвать развитие инфекции у организма, чувствительного к данному патогену.



При попадании в организм меньшего количества патогена, чем ИД - заболевание может не возникнуть вообще, либо будет протекать в легкой форме.

При попадании патогена в количестве, большем, чем ИД - вероятность заражения резко возрастает и протекание болезни обычно более тяжелое



Инфицирующие дозы некоторых заболеваний:



Холера - около 10 000 000 бактериальных клеток

ВИЧ-инфекция - около 10 000 вирионов

Гепатит B - около 100 вирионов

Чума - 1 бактерия

Это достаточно условно. Тем более по коронавирусу нет никаких данных. Скорее всего важнее общее состояние организма, особенно возраст и тдПомню в учебнике по паразитологии было написано, что инфицирующая доза лямблий это 10 шт. И преподаватель сильно злился, когда его подначивали, а что если 11 штук, то заболеешь, а если 10, то все нормально ?Понятно, что если совсем малая доза только что попала в организм, то есть надежда, что ты сморкнешься и удалишь или выплюнешь или слеза смоет. Для этого и обязательно надо носить маски, перчатки, очки и тд. Но если вирус уже внедрился внутрь клеток, то уже все зависит от особенностей организма.