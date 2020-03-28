unicdima написав:Интересная ситуация с Индией, у них количество инфицированных меньше 1тыс, это при их антисанитарии и огромном населении, но позавчера там введен тотальный карантин. https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D0%B8%D0% ... v-52932380 почему у них нет вспышки?
Думаю, всё у них есть (вспышка). Потому и карантин ввели. А статистики нет, так как не тестируют корону массово, насколько понимаю. В этом плане у нас то же самое происходит сейчас.
Востаннє редагувалось Civis в Суб 28 бер, 2020 17:41, всього редагувалось 2 разів.
freeze написав:Аргумент есть, и просто шедеврально бронебойный - Китай и Южная Корея, подавившие в масках вирус. Всё остальное является домыслами, догадками и предположениями.
Це було б аргументом, якби була порівняна статистика між тими, хто одягав маски і тими, хто їх не одягав. А так питання залишається відкритим-а яка б була захворюванність у тому ж Китаї чи Кореї, якби вони не одягали маски? Хто проводив такі дослідження?
Есть статистика в Гонкоге
https://www.thelancet.com/journals/lanc ... 40-6736(03)13168-6/fulltext Мы провели исследование типа «случай-контроль» в пяти больницах Гонконга, в которых участвовали 241 неинфицированный и 13 инфицированных сотрудников с документально подтвержденными контактами с 11 индексными пациентами с тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС) во время лечения пациентов. Все участники были опрошены на предмет использования маски, перчаток, халатов и мытья рук, как рекомендовано в соответствии с мерами предосторожности при контакте с каплями при уходе за индексными пациентами с ОРВИ. 69 сотрудников, которые сообщили об использовании всех четырех мер, не были инфицированы, тогда как весь инфицированный персонал пропустил хотя бы одну меру (p = 0 · 0224). Меньше сотрудников, которые носили маски (p = 0 · 0001), халаты (p = 0 · 006) и мыли руки (p = 0 · 047), заразились по сравнению с теми, кто этого не делал, но ступенчатая логистическая регрессия была значимой только для масок (р = 0 · 011). Практика предосторожности в отношении капель и контактной предосторожности достаточна для значительного снижения риска инфекции после воздействия на пациентов с ОРВИ. Защитная роль маски предполагает, что в больницах инфекция передается капельками.
Треба перекинути цю інформацію дегенератам в моз, щоб замовкли щодо непотрібності масок (The Lancet - авторитетне видання, до речі).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Civis написав:У медицинского персонала средний возраст ушедших в мир иной от короны гораздо меньше среднего показателя их пациентов:
Это возможно зависит от того, что медик, работающий в инфекционной больнице, особенно при том вале пациентов, что мы видели на видео из Китая, Италии и Испании, постоянно подзаряжается вирусами от разных людей, это может предполагать, что каждый раз на него нападает несколько видоизмененный вирус. Ежедневный поток из носоглотки к нижним дыхательным путям каждый раз несколько видоизмененных вирусов, это тяжеловато выдержать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
unicdima написав:Интересная ситуация с Индией, у них количество инфицированных меньше 1тыс, это при их антисанитарии и огромном населении, но позавчера там введен тотальный карантин. https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D0%B8%D0% ... v-52932380 почему у них нет вспышки?
Думаю, всё у них есть (вспышка). Потому и карантин ввели. А статистики нет, так как не тестируют карону массово, насколько понимаю. В этом плане у нас то же самое происходит сейчас.
тесты то понятно, но тысячи трупов на улицах не скроешь, а их нет. "По состоянию на 25 марта в стране провели 15 тысяч тестов" они только на днях закрыли авиа и жд. есть мысли, что все таки иммунная система.
Востаннє редагувалось unicdima в Суб 28 бер, 2020 17:43, всього редагувалось 1 раз.
unicdima написав:тесты то понятно, но тысячи трупов на улицах не скроешь, а их нет. они только на днях закрыли авиа и жд. есть мысли, что все таки иммунная система.
Вчера Комаровский в своем видео сказал, что у стран СНГ, Индии почти у всех прививки БЦЖ, которые могут защитить от сильной вспышки короновируса. Вот и посмотрим через несколько недель, прав ли он был.