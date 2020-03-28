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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 606607608609>
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  unicdima написав:Интересная ситуация с Индией, у них количество инфицированных меньше 1тыс, это при их антисанитарии и огромном населении, но позавчера там введен тотальный карантин.
https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D0%B8%D0% ... v-52932380
почему у них нет вспышки?


Думаю, всё у них есть (вспышка). Потому и карантин ввели. А статистики нет, так как не тестируют корону массово, насколько понимаю. В этом плане у нас то же самое происходит сейчас.
Востаннє редагувалось Civis в Суб 28 бер, 2020 17:41, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:35

  unicdima написав:Интересная ситуация с Индией, у них количество инфицированных меньше 1тыс, это при их антисанитарии и огромном населении, но позавчера там введен тотальный карантин.
https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D0%B8%D0% ... v-52932380
почему у них нет вспышки?

Нет денег на тесты?
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:36

  Renee написав:
  Trast написав:
  freeze написав:Аргумент есть, и просто шедеврально бронебойный - Китай и Южная Корея, подавившие в масках вирус. Всё остальное является домыслами, догадками и предположениями.


Це було б аргументом, якби була порівняна статистика між тими, хто одягав маски і тими, хто їх не одягав.
А так питання залишається відкритим-а яка б була захворюванність у тому ж Китаї чи Кореї, якби вони не одягали маски?
Хто проводив такі дослідження?


Есть статистика в Гонкоге

https://www.thelancet.com/journals/lanc ... 40-6736(03)13168-6/fulltext
Мы провели исследование типа «случай-контроль» в пяти больницах Гонконга, в которых участвовали 241 неинфицированный и 13 инфицированных сотрудников с документально подтвержденными контактами с 11 индексными пациентами с тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС) во время лечения пациентов. Все участники были опрошены на предмет использования маски, перчаток, халатов и мытья рук, как рекомендовано в соответствии с мерами предосторожности при контакте с каплями при уходе за индексными пациентами с ОРВИ. 69 сотрудников, которые сообщили об использовании всех четырех мер, не были инфицированы, тогда как весь инфицированный персонал пропустил хотя бы одну меру (p = 0 · 0224). Меньше сотрудников, которые носили маски (p = 0 · 0001), халаты (p = 0 · 006) и мыли руки (p = 0 · 047), заразились по сравнению с теми, кто этого не делал, но ступенчатая логистическая регрессия была значимой только для масок (р = 0 · 011). Практика предосторожности в отношении капель и контактной предосторожности достаточна для значительного снижения риска инфекции после воздействия на пациентов с ОРВИ. Защитная роль маски предполагает, что в больницах инфекция передается капельками.

Треба перекинути цю інформацію дегенератам в моз, щоб замовкли щодо непотрібності масок (The Lancet - авторитетне видання, до речі).
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:36

  Civis написав:У медицинского персонала средний возраст ушедших в мир иной от короны гораздо меньше среднего показателя их пациентов:


Это возможно зависит от того, что медик, работающий в инфекционной больнице, особенно при том вале пациентов, что мы видели на видео из Китая, Италии и Испании, постоянно подзаряжается вирусами от разных людей, это может предполагать, что каждый раз на него нападает несколько видоизмененный вирус. Ежедневный поток из носоглотки к нижним дыхательным путям каждый раз несколько видоизмененных вирусов, это тяжеловато выдержать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:36

  unicdima написав:Интересная ситуация с Индией, у них количество инфицированных меньше 1тыс, это при их антисанитарии и огромном населении, но позавчера там введен тотальный карантин.
https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D0%B8%D0% ... v-52932380
почему у них нет вспышки?

А сколько тестов сделали ? Тысячу?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:41

  Civis написав:
  unicdima написав:Интересная ситуация с Индией, у них количество инфицированных меньше 1тыс, это при их антисанитарии и огромном населении, но позавчера там введен тотальный карантин.
https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D0%B8%D0% ... v-52932380
почему у них нет вспышки?


Думаю, всё у них есть (вспышка). Потому и карантин ввели. А статистики нет, так как не тестируют карону массово, насколько понимаю. В этом плане у нас то же самое происходит сейчас.

тесты то понятно, но тысячи трупов на улицах не скроешь, а их нет.
"По состоянию на 25 марта в стране провели 15 тысяч тестов"
они только на днях закрыли авиа и жд.
есть мысли, что все таки иммунная система.
Востаннє редагувалось unicdima в Суб 28 бер, 2020 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:43

Urns in Wuhan far exceed death toll, raising more questions about China’s tally

http://shanghaiist.com/2020/03/27/urns-in-wuhan-far-exceed-death-toll-raising-more-questions-about-chinas-tally/

Вобщем кратко:
1. Урн для останков завозят в 2 раза больше, чем заявленных смертей.
2. Очереди за останками в крематориях - тоже подозрительно большие
3. Плюс ещё несколько деталей

Из чего делается вывод, что цифры смертности - сомнительные
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  unicdima написав:тесты то понятно, но тысячи трупов на улицах не скроешь, а их нет.
они только на днях закрыли авиа и жд.
есть мысли, что все таки иммунная система.

Вчера Комаровский в своем видео сказал, что у стран СНГ, Индии почти у всех прививки БЦЖ, которые могут защитить от сильной вспышки короновируса. Вот и посмотрим через несколько недель, прав ли он был.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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unicdima
Комаровский говорил что есть предположение в научных кругах - БЦЖ.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:45

  unicdima написав:тесты то понятно, но тысячи трупов на улицах не скроешь, а их нет.
они только на днях закрыли авиа и жд.
есть мысли, что все таки иммунная система.


Возможно, еще время не пришло для тысяч трупов - вирус этот не особо торопится: первые трупы пойдут через неделю-две после заражения по нарастающей.
Востаннє редагувалось Civis в Суб 28 бер, 2020 17:49, всього редагувалось 1 раз.
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