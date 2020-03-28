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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 606607608609
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Речь всё же не об их уровне, а о заболеваемости.


как вы всегда пишите - скиньте статистику.
но по бомжам и цыганам статистики нет, т.к. они не проходят осмотр и не стоят на учёте в поликлиниках. они вроде есть, но без документов, а значит их -нет
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

братцы,что же это делается? Россия закрывает границу!
https://www.rbc.ua/rus/news/rossiya-zak ... 07386.html
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 18:00

  Игорь Алексеевич написав:.......
но, а кто на этом форуме, то тем более должны были знать ещё в декабре, что идёт в страну вирус. здесь всегда было много информации.
если народ наперёд знает что будет с курсами или кэшами, то я думаю про вирус тоже здесь все знали за 3-4 месяца до его прихода к нам. :roll:

1. Не увлекайтесь. В декабре этого не знал ещё никто. В январе-феврале уже знали, но надеялись, что ограничится эпидемией в Ухани.
2. "народ наперёд знает что будет с курсами или кэшами" - знать об этом и писать, что знаешь, вещи совершенно разные. Не знает никто.
Точно так же никто не знал "за 3-4 месяца" о приходе вируса.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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