как вы всегда пишите - скиньте статистику.
но по бомжам и цыганам статистики нет, т.к. они не проходят осмотр и не стоят на учёте в поликлиниках. они вроде есть, но без документов, а значит их -нет
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 бер, 2020 17:45
Re: Эпидемия коронавируса в мире
как вы всегда пишите - скиньте статистику.
но по бомжам и цыганам статистики нет, т.к. они не проходят осмотр и не стоят на учёте в поликлиниках. они вроде есть, но без документов, а значит их -нет
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 28 бер, 2020 17:51
Re: Эпидемия коронавируса в мире
братцы,что же это делается? Россия закрывает границу!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 28 бер, 2020 18:00
1. Не увлекайтесь. В декабре этого не знал ещё никто. В январе-феврале уже знали, но надеялись, что ограничится эпидемией в Ухани.
2. "народ наперёд знает что будет с курсами или кэшами" - знать об этом и писать, что знаешь, вещи совершенно разные. Не знает никто.
Точно так же никто не знал "за 3-4 месяца" о приходе вируса.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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