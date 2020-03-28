Додано: Суб 28 бер, 2020 18:19

ЛАД написав: Игорь Алексеевич написав: .......

но, а кто на этом форуме, то тем более должны были знать ещё в декабре, что идёт в страну вирус. здесь всегда было много информации.

если народ наперёд знает что будет с курсами или кэшами, то я думаю про вирус тоже здесь все знали за 3-4 месяца до его прихода к нам. .......но, а кто на этом форуме, то тем более должны были знать ещё в декабре, что идёт в страну вирус. здесь всегда было много информации.если народ наперёд знает что будет с курсами или кэшами, то я думаю про вирус тоже здесь все знали за 3-4 месяца до его прихода к нам.

1. Не увлекайтесь. В декабре этого не знал ещё никто. В январе-феврале уже знали, но надеялись, что ограничится эпидемией в Ухани.

2. "народ наперёд знает что будет с курсами или кэшами" - знать об этом и писать, что знаешь, вещи совершенно разные. Не знает никто.

Точно так же никто не знал "за 3-4 месяца" о приходе вируса. 1. Не увлекайтесь. В декабре этого не знал ещё никто. В январе-феврале уже знали, но надеялись, что ограничится эпидемией в Ухани.2. "народ наперёд знает что будет с курсами или кэшами" - знать об этом и писать, что знаешь, вещи совершенно разные. Неникто.Точно так же никто не знал "за 3-4 месяца" о приходе вируса.

ладно я не люблю придираться к точным срокам. для меня первые сигналы о вирусе были известны уже в начале февраля. я здесь на форуме написал в феврале, что на 8 марта готовим женщинам не цветы в подарок, а маски. правда модератор забонил - паника.но, окончательно уже стало известно что нас не обойдёт беда после всплеска заболевших в италии. а это было конец февраля, начало марта.поэтому кто хотел, тот готовился, а при том зная, что живём не в германии, где есть монеты и есть развитая медицина.конечно скажите там тоже нет масок. есть такая информация, но, в то же время там есть офиц. статистика и есть все условия, что бы пройти этот вирус с мин. людскими потерями.здесь у нас в стране всегда надо думать на два а то и три шага наперёд, т.к. мы постоянно живём в кризисах и с волнениями про заврт. день. и живём в постоянном обмане власти уже более 25 лет