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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 607608609610>
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Речь всё же не об их уровне, а о заболеваемости.


как вы всегда пишите - скиньте статистику.
но по бомжам и цыганам статистики нет, т.к. они не проходят осмотр и не стоят на учёте в поликлиниках. они вроде есть, но без документов, а значит их -нет
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 17:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

братцы,что же это делается? Россия закрывает границу!
https://www.rbc.ua/rus/news/rossiya-zak ... 07386.html
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 18:00

  Игорь Алексеевич написав:.......
но, а кто на этом форуме, то тем более должны были знать ещё в декабре, что идёт в страну вирус. здесь всегда было много информации.
если народ наперёд знает что будет с курсами или кэшами, то я думаю про вирус тоже здесь все знали за 3-4 месяца до его прихода к нам. :roll:

1. Не увлекайтесь. В декабре этого не знал ещё никто. В январе-феврале уже знали, но надеялись, что ограничится эпидемией в Ухани.
2. "народ наперёд знает что будет с курсами или кэшами" - знать об этом и писать, что знаешь, вещи совершенно разные. Не знает никто.
Точно так же никто не знал "за 3-4 месяца" о приходе вируса.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 18:04

  varlo написав:
  unicdima написав:тесты то понятно, но тысячи трупов на улицах не скроешь, а их нет.
они только на днях закрыли авиа и жд.
есть мысли, что все таки иммунная система.

Вчера Комаровский в своем видео сказал, что у стран СНГ, Индии почти у всех прививки БЦЖ, которые могут защитить от сильной вспышки короновируса. Вот и посмотрим через несколько недель, прав ли он был.

Я бы на это не надеялся, особенно для группы риска 60+

https://www.who.int/immunization/BCG_8May2008_RU.pdf


Продолжительность действия защиты после вакцинации БЦЖ новорожденных не очень хорошо известна, однако считается, что по прошествии 10-20 лет она постепенно снижается до незначительного уровня. В Саудовской Аравии защитная
эффективность неонатальной вакцинации БЦЖ против легочного ТБ,
туберкулезного менингита или диссеминированного туберкулеза наблюдалась в течение более 20 лет и составляла 82% среди детей в возрасте до 15 лет, 67% - в
возрастной группе 15-24 лет и 20% - среди лиц 25-45 лет.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 18:04

  Игорь Алексеевич написав:
  ЛАД написав:Речь всё же не об их уровне, а о заболеваемости.


как вы всегда пишите - скиньте статистику.
но по бомжам и цыганам статистики нет, т.к. они не проходят осмотр и не стоят на учёте в поликлиниках. они вроде есть, но без документов, а значит их -нет

Так я о них и не писал.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 18:06

  Civis написав:
  Игорь Алексеевич написав:до карантина, приблиз 70-80% населения не пользовалось в быту антисептиками, они вообще не знали такого слова.


В условиях отсутствия эпидемии в быту они и не нужны, на мой взгляд (если Вы, конечно, не врач из инфекционного отделения). Если Вашей иммунной системе нечем будет заняться, она начнет аллергиями промышлять. Во всём должен быть здравый смысл: мыть руки и не грызть ногти - это правильной подход; трястись от каждого чиха и измазывать себя антисептиками без нужны - глупость. Всё ИМХО.


сегодня и после карантина антисептик в машине, в сумочке, в барсетки должен иметь каждый, как моб. телефон в кармане. если нет антисептика, то хотя бы влажные антибакт.салфетки.
мыло и вода конечно хорошо, но не всегда они есть рядом.
скоро лето и многие двинутся к морю на пляж, к природе на выласку. и как обычно там все что то жуют. а вот про грязные руки практически все забывают. детям из кулёчка дают фрукты и др. вкусняшки грязными руками. но, мало что они у взрослого грязные, а у ребёнка после пасочек и купания в море тем более трижды грязные. вот здесь и нужны хотя бы влажные салфетки. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 18:08

  ЛАД написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  ЛАД написав:Речь всё же не об их уровне, а о заболеваемости.


как вы всегда пишите - скиньте статистику.
но по бомжам и цыганам статистики нет, т.к. они не проходят осмотр и не стоят на учёте в поликлиниках. они вроде есть, но без документов, а значит их -нет

Так я о них и не писал.


тогда извините :oops:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 18:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Почему бацька не суетится: https://www.youtube.com/watch?v=LUPlY5B ... ture=share
Civis
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 18:19

  ЛАД написав:
  Игорь Алексеевич написав:.......
но, а кто на этом форуме, то тем более должны были знать ещё в декабре, что идёт в страну вирус. здесь всегда было много информации.
если народ наперёд знает что будет с курсами или кэшами, то я думаю про вирус тоже здесь все знали за 3-4 месяца до его прихода к нам. :roll:

1. Не увлекайтесь. В декабре этого не знал ещё никто. В январе-феврале уже знали, но надеялись, что ограничится эпидемией в Ухани.
2. "народ наперёд знает что будет с курсами или кэшами" - знать об этом и писать, что знаешь, вещи совершенно разные. Не знает никто.
Точно так же никто не знал "за 3-4 месяца" о приходе вируса.


ладно я не люблю придираться к точным срокам. для меня первые сигналы о вирусе были известны уже в начале февраля. я здесь на форуме написал в феврале, что на 8 марта готовим женщинам не цветы в подарок, а маски. правда модератор забонил - паника.
но, окончательно уже стало известно что нас не обойдёт беда после всплеска заболевших в италии. а это было конец февраля, начало марта.
поэтому кто хотел, тот готовился, а при том зная, что живём не в германии, где есть монеты и есть развитая медицина.
конечно скажите там тоже нет масок. есть такая информация, но, в то же время там есть офиц. статистика и есть все условия, что бы пройти этот вирус с мин. людскими потерями.
здесь у нас в стране всегда надо думать на два а то и три шага наперёд, т.к. мы постоянно живём в кризисах и с волнениями про заврт. день. и живём в постоянном обмане власти уже более 25 лет :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 18:28

  Civis написав:
  unicdima написав:тесты то понятно, но тысячи трупов на улицах не скроешь, а их нет.
они только на днях закрыли авиа и жд.
есть мысли, что все таки иммунная система.


Возможно, еще время не пришло для тысяч трупов - вирус этот не особо торопится: первые трупы пойдут через неделю-две после заражения по нарастающей.


мы узнаем реальный масштаб заболевших и смертей или через лет 20 или под выборы, когда одни начнут сливать информацию про конкурента.
но, т.к. у нас остался опыт скрытия информации еще от совка, то мы можем догадываться и анализировать самостоятельно из тысячи разных публикаций. но, опять же это только будут наши догадки, но не точные данные от власти. это мы уже видим и сейчас по числу заболевшим в стране.
лично я думаю заболевших или переносчиков уже тысячи, но не сотни как нам преподносят.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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