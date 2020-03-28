Додано: Суб 28 бер, 2020 19:28

в наших реалиях наиболее уместный воапрос - не как не заболеть - а как им правильно переболеть ... "в легкой форме" на дому ? ... а если будет не в легкой ? - когда это сделать правильнее? - сейчас, когда есть еще койка? - так может лучше не на карантине сидеть а ходить по подъездам перила облизывать? или потом когда спадет максимальный наплыв и будут уже какие то отработаннные подходы в лечении в отечественных условиях?

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