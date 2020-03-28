Михаил КОРЯКИН, доктор медицинских наук, профессор, главный врач Республиканского центра репродукции человека и планирования семьи:
– Причиной снижения иммунитета у репродуктивно активных мужских особей является вовсе не «стратегическое перераспределение энергии», а высокий уровень мужского полового гормона тестостерона. Посмотрите на спортсменов, когда они на пике формы и готовы к соревнованиям, – к ним буквально «липнет» любая инфекция. Иммуносупрессивное (подавляющее) свойство тестостерона клиницистам известно давно. А иммунологи своими методами установили, что этот гормон, особенно в больших количествах, угнетающе действует на иммунитет, подавляя активность Т-лимфоцитов – клеток иммунной системы, защищающих нас от инфекционных агентов. Однако нет худа без добра. Наряду с отрицательными моментами в виде снижения иммунитета к внешним врагам действие тестостерона имеет и свои плюсы. Из-за того же иммуносупрессивного влияния тестостерона мужчины гораздо реже женщин страдают аутоиммунными заболеваниями, при которых иммунная система вместо внешних врагов атакует свои собственные клетки.
Игорь Алексеевич написав:....... боится тот, кто до этого не выполнял в повседневной жизни элементарные гигиен. процедуры. что сейчас требуют от людей. 1. мыть постоянно мылом руки. 2. пользоваться антисептиками. 3. носить маски. так это и так должен делать ежедневно уваж. себя и др. человек. маски врач носил на работе и так ежедневно и ничего не умирал от такой тяжести. кстати утром в транспорте особенно летом трудно проехать без маски в нашей стране. потняк и вонючий запах из за рта уже практически постоянно в обиходе у наших людей.
1. Бесспорно. 2. В повседневной жизни? Сомнительное утверждение. 3. Носить маски постоянно? Этого не делают " ежедневно на работе" даже врачи, не преувеличивайте. "потняк и вонючий запах" - маски от этого не защищают.
Тех, у кого запах изо рта, ношение маски заставит проникнуться проблемой
Трамп вчера подписал указ о призыве резервистов. Сейчас Пентагон определяет ВУСы, которые будут призываться. Предполагают, что НЙ закроют вообще. Звонил НЙ друзьям, они полны оптимизма - сидим дома, бухаем, прорвемся.
Libo написав:Трамп вчера подписал указ о призыве резервистов. Сейчас Пентагон определяет ВУСы, которые будут призываться. Предполагают, что НЙ закроют вообще. Звонил НЙ друзьям, они полны оптимизма - сидим дома, бухаем, прорвемся.
в наших реалиях наиболее уместный воапрос - не как не заболеть - а как им правильно переболеть ... "в легкой форме" на дому ? ... а если будет не в легкой ? - когда это сделать правильнее? - сейчас, когда есть еще койка? - так может лучше не на карантине сидеть а ходить по подъездам перила облизывать? или потом когда спадет максимальный наплыв и будут уже какие то отработаннные подходы в лечении в отечественных условиях?
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freeze написав:Позавчера кстати проехался на трамвайчике, пришлось, но впечатления незабываемые, проехались втроём полгорода с ветерком и всего за 5 грн, лучшего такси я не видел, с этими справками трамвай стал самым безопасным видом транспорта. Водитель видя на остановке только пенсионеров даже не останавливался. А вчера уже посмотрел больше народу ездит, видимо уже справок поделали. Но водители делают постоянно пересчёт наличных пассажиров, чтобы не превысить лимит.
А что транспорт сейчас не бесплатный? Это как нужно и спецсправку иметь и еще деньги платить? Я за то чтобы особо важные работники врачи и т.д ездили до конца карантина бесплатно за счет бюджета. Иначе это свинство, люди выполняют особо важную работу во время эпидемии.
IMPRINTER написав:в наших реалиях наиболее уместный воапрос - не как не заболеть - а как им правильно переболеть ... "в легкой форме" на дому ? ... а если будет не в легкой ? - когда это сделать правильнее? - сейчас, когда есть еще койка? - так может лучше не на карантине сидеть а ходить по подъездам перила облизывать? или потом когда спадет максимальный наплыв и будут уже какие то отработаннные подходы в лечении в отечественных условиях?
Думаю, торопиться не надо. До вакцины через год дотянуть будет конечно непросто. Но по всяким видам лечения возможен прорыв, задействованы миллиарды долларов и лучшие умы. Тем более есть обоснованное предположение, что как только переболеют достаточное количество людей, условно половина, то пандемия явно пойдёт на спад. Ну, и не теряем небольшие надежды на солнечную тёплую погоду.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.