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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 607608609610
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 18:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Михаил КОРЯКИН, доктор медицинских наук, профессор, главный врач Республиканского центра репродукции человека и планирования семьи:

– Причиной снижения иммунитета у репродуктивно активных мужских особей является вовсе не «стратегическое перераспределение энергии», а высокий уровень мужского полового гормона тестостерона. Посмотрите на спортсменов, когда они на пике формы и готовы к соревнованиям, – к ним буквально «липнет» любая инфекция. Иммуносупрессивное (подавляющее) свойство тестостерона клиницистам известно давно. А иммунологи своими методами установили, что этот гормон, особенно в больших количествах, угнетающе действует на иммунитет, подавляя активность Т-лимфоцитов – клеток иммунной системы, защищающих нас от инфекционных агентов. Однако нет худа без добра. Наряду с отрицательными моментами в виде снижения иммунитета к внешним врагам действие тестостерона имеет и свои плюсы. Из-за того же иммуносупрессивного влияния тестостерона мужчины гораздо реже женщин страдают аутоиммунными заболеваниями, при которых иммунная система вместо внешних врагов атакует свои собственные клетки.

Источник: https://versia.ru/seks-podryvaet-muzhskoj-immunitet
и как это соотнести с https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15316239
:?:
https://youtu.be/lZkUEv086Fc?t=5s
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 18:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Елена8 написав:
  Игорь Алексеевич написав:я до карантина многим говорил даже своим знакомым - помой руки перед едой, т.к. процентов 20% считали, что они уже их утром мыли. :shock:

Цыгане их вобще не моют и при этом ничем не болеют
Тут как с тестами на коронавирус - они "ничем не болеют", потому что к врачам не обращаются, не лечатся, диагнозов никто не ставит. Если сдохнет - никто и не будет искать, от чего
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 18:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
  Игорь Алексеевич написав:.......
боится тот, кто до этого не выполнял в повседневной жизни элементарные гигиен. процедуры.
что сейчас требуют от людей.
1. мыть постоянно мылом руки.
2. пользоваться антисептиками.
3. носить маски.
так это и так должен делать ежедневно уваж. себя и др. человек.
маски врач носил на работе и так ежедневно и ничего не умирал от такой тяжести.
кстати утром в транспорте особенно летом трудно проехать без маски в нашей стране.
потняк и вонючий запах из за рта уже практически постоянно в обиходе у наших людей.

1. Бесспорно.
2. В повседневной жизни? Сомнительное утверждение.
3. Носить маски постоянно?
Этого не делают " ежедневно на работе" даже врачи, не преувеличивайте.
"потняк и вонючий запах" - маски от этого не защищают.

Тех, у кого запах изо рта, ношение маски заставит проникнуться проблемой :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:19

  Faceless написав:
Елена8 написав:.......
Цыгане их вобще не моют и при этом ничем не болеют
Тут как с тестами на коронавирус - они "ничем не болеют", потому что к врачам не обращаются, не лечатся, диагнозов никто не ставит. Если сдохнет - никто и не будет искать, от чего

Оно-то так, но, с другой стороны, говорят, тренировка иммунитета укрепляет его. Не знаю, насколько правда.

Тех, у кого запах изо рта, ношение маски заставит проникнуться проблемой :mrgreen:

Это вряд ли. :)
Свой "запах" человек обычно не замечает.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 28 бер, 2020 19:20, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:20

Трамп вчера подписал указ о призыве резервистов. Сейчас Пентагон определяет ВУСы, которые будут призываться. Предполагают, что НЙ закроют вообще. Звонил НЙ друзьям, они полны оптимизма - сидим дома, бухаем, прорвемся.
:lol: :lol: :lol:
А Киев уже закрыли? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:23

  Libo написав:Трамп вчера подписал указ о призыве резервистов. Сейчас Пентагон определяет ВУСы, которые будут призываться. Предполагают, что НЙ закроют вообще. Звонил НЙ друзьям, они полны оптимизма - сидим дома, бухаем, прорвемся.
:lol: :lol: :lol:
А Киев уже закрыли? :roll:


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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

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Универсальный совет
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""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:28

в наших реалиях наиболее уместный воапрос - не как не заболеть - а как им правильно переболеть ... "в легкой форме" на дому ? ... а если будет не в легкой ? - когда это сделать правильнее? - сейчас, когда есть еще койка? - так может лучше не на карантине сидеть а ходить по подъездам перила облизывать? или потом когда спадет максимальный наплыв и будут уже какие то отработаннные подходы в лечении в отечественных условиях?
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:29

  freeze написав:Позавчера кстати проехался на трамвайчике, пришлось, но впечатления незабываемые, проехались втроём полгорода с ветерком и всего за 5 грн, лучшего такси я не видел, с этими справками трамвай стал самым безопасным видом транспорта. Водитель видя на остановке только пенсионеров даже не останавливался.
А вчера уже посмотрел больше народу ездит, видимо уже справок поделали. Но водители делают постоянно пересчёт наличных пассажиров, чтобы не превысить лимит.

А что транспорт сейчас не бесплатный? Это как нужно и спецсправку иметь и еще деньги платить? Я за то чтобы особо важные работники врачи и т.д ездили до конца карантина бесплатно за счет бюджета. Иначе это свинство, люди выполняют особо важную работу во время эпидемии.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:33

  IMPRINTER написав:в наших реалиях наиболее уместный воапрос - не как не заболеть - а как им правильно переболеть ... "в легкой форме" на дому ? ... а если будет не в легкой ? - когда это сделать правильнее? - сейчас, когда есть еще койка? - так может лучше не на карантине сидеть а ходить по подъездам перила облизывать? или потом когда спадет максимальный наплыв и будут уже какие то отработаннные подходы в лечении в отечественных условиях?


Думаю, торопиться не надо. До вакцины через год дотянуть будет конечно непросто.
Но по всяким видам лечения возможен прорыв, задействованы миллиарды долларов и лучшие умы. Тем более есть обоснованное предположение, что как только переболеют достаточное количество людей, условно половина, то пандемия явно пойдёт на спад.
Ну, и не теряем небольшие надежды на солнечную тёплую погоду.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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