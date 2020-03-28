Додано: Суб 28 бер, 2020 19:57

маску надо правильно надевать и перед этим сделать пару гигиен. процедур.так же её надо ещё и правильно снять и утилизировать.это для нас вообще - фантастика и целый уже ритуал.легче в карманах носить её месецами.даже сделай её стоимость по 1грн., всё равно будут носить одну и то в кармане.видел до кризиса, как пациенты насят маски и бахилы в больницах, когда явно написано без бахил и масок вход в отделение запрещён.покупают одну маску и одну пару бахил, проведуют больного а потом оставляют в палате или в кармане, что бы потом на второй день этот маскарад опять одеть.типа, что бы врачи не кричали.поэтому не стоимость маски определяет гигиену общества, а мозги и желание самих людей сможет в дальнейшем проходить без страха и паники любые вирусы.