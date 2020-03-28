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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 609610611612613>
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:34

Снова всплыл Радуцкий с мантрами о медреформе

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/03/28/7245522/
Прямая речь: "Отсрочки не будет. Единственные изменения, которые были проведены, - это перераспределение Кабмином денег, инфекционные больницы в реформу сейчас не заходят. Все остальные заходят с 1 апреля".
Инфекционок по Украине раз-два и обчелся, да и аппаратов ИВЛ в них кот наплакал(не тот профиль).
Интересно, за какие такие шиши больницы станут лечить ИВЛных больных - это весьма дорогостоящее мероприятие.
Как на меня, если наш мега-экспортер масок сам не успокоится, на него надо заводить дело по статье "покушение на убийство"
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 28 бер, 2020 19:37, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:36

  Пенсионер написав:
  freeze написав:Позавчера кстати проехался на трамвайчике, пришлось, но впечатления незабываемые, проехались втроём полгорода с ветерком и всего за 5 грн, лучшего такси я не видел, с этими справками трамвай стал самым безопасным видом транспорта. Водитель видя на остановке только пенсионеров даже не останавливался.
А вчера уже посмотрел больше народу ездит, видимо уже справок поделали. Но водители делают постоянно пересчёт наличных пассажиров, чтобы не превысить лимит.

А что транспорт сейчас не бесплатный? Это как нужно и спецсправку иметь и еще деньги платить? Я за то чтобы особо важные работники врачи и т.д ездили до конца карантина бесплатно за счет бюджета. Иначе это свинство, люди выполняют особо важную работу во время эпидемии.


У нас в Одессе не бесплатный, по моему полиция, прокурорские и еще какие-то льготники бесплатно, вот насчет врачей у нас не было вроде никаких послаблений.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:37

  shapo написав:Нет, тебя с Алексом Брежневым ждут


Скоро буду. Весна, окрошечка, гормоны, а мы вынуждены на диване дома.

Вы считаете это нормальным? Я лично считаю это ненормальным. Это просто скотство какое-то. (с)

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:38

  freeze написав:
  Пенсионер написав:
  freeze написав:Позавчера кстати проехался на трамвайчике, пришлось, но впечатления незабываемые, проехались втроём полгорода с ветерком и всего за 5 грн, лучшего такси я не видел, с этими справками трамвай стал самым безопасным видом транспорта. Водитель видя на остановке только пенсионеров даже не останавливался.
А вчера уже посмотрел больше народу ездит, видимо уже справок поделали. Но водители делают постоянно пересчёт наличных пассажиров, чтобы не превысить лимит.

А что транспорт сейчас не бесплатный? Это как нужно и спецсправку иметь и еще деньги платить? Я за то чтобы особо важные работники врачи и т.д ездили до конца карантина бесплатно за счет бюджета. Иначе это свинство, люди выполняют особо важную работу во время эпидемии.


У нас в Одессе не бесплатный, по моему полиция, прокурорские и еще какие-то льготники бесплатно, вот насчет врачей у нас не было вроде никаких послаблений.

Для медиков автобус 8 гривен в Киеве
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:38

  Пенсионер написав:А что транспорт сейчас не бесплатный? Это как нужно и спецсправку иметь и еще деньги платить? Я за то чтобы особо важные работники врачи и т.д ездили до конца карантина бесплатно за счет бюджета. Иначе это свинство, люди выполняют особо важную работу во время эпидемии.

Более того, в четверг, на 22 трамайном маршруте (Киев) работала группа контролёров.
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:42

antey1969
Та ладно, целых восемь гривен, а раньше было, можно подумать, бесплатно.
А чего должно быть бесплатно?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:47

  Xenon написав:
МОЗ нагадує - здоровим людям НЕ треба носити маски

Індивідуальні захисні маски треба носити лише тим, хто кашляє, або чхає. Здоровим людям маски носити треба лише у разі, якщо вони надають допомогу хворим з підозрою на коронавірус.

Такі рекомендації Міністерство охорони здоров’я України розмістило у Facebook.

Зокрема, МОЗ нагадує, що:

здоровим людям носити маску треба, тільки якщо вони надають допомогу людині з підозрою на інфекцію SARS-cov-19;
якщо ви кашляєте або чхаєте, надівайте маску;
маски є ефективним засобом тільки в комбінації з регулярною обробкою рук спиртовмісним антисептиком або водою з милом.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1489510691212031

От я би міг повірити такій заяві МОЗ, якби маски були у вільному продажу по всіх аптеках і за прийнятною (докризовою) ціною.
Пенсионер
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:54

  Libo написав:
  shapo написав:Нет, тебя с Алексом Брежневым ждут


Скоро буду. Весна, окрошечка, гормоны, а мы вынуждены на диване дома.

Вы считаете это нормальным? Я лично считаю это ненормальным. Это просто скотство какое-то. (с)

:lol: :lol: :lol:


Блажен кто верует , тепло ему на свете
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:57

маску надо правильно надевать и перед этим сделать пару гигиен. процедур.
так же её надо ещё и правильно снять и утилизировать.
это для нас вообще - фантастика и целый уже ритуал.
легче в карманах носить её месецами. :P

даже сделай её стоимость по 1грн., всё равно будут носить одну и то в кармане.
видел до кризиса, как пациенты насят маски и бахилы в больницах, когда явно написано без бахил и масок вход в отделение запрещён.
покупают одну маску и одну пару бахил, проведуют больного а потом оставляют в палате или в кармане, что бы потом на второй день этот маскарад опять одеть.
типа, что бы врачи не кричали. :roll:

поэтому не стоимость маски определяет гигиену общества, а мозги и желание самих людей сможет в дальнейшем проходить без страха и паники любые вирусы. :P .
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 28 бер, 2020 20:06, всього редагувалось 3 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 19:58

Всего девять дней назад поминал десять тысяч усопших, а сейчас уже 30 тысяч. Вот полетело однако, "совсем не грипп"
Кстати вчера только за один день умерло ровно столько сколько за все месяцы эпидемии в целом Китае.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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