https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/03/28/7245522/ Прямая речь: "Отсрочки не будет. Единственные изменения, которые были проведены, - это перераспределение Кабмином денег, инфекционные больницы в реформу сейчас не заходят. Все остальные заходят с 1 апреля". Инфекционок по Украине раз-два и обчелся, да и аппаратов ИВЛ в них кот наплакал(не тот профиль). Интересно, за какие такие шиши больницы станут лечить ИВЛных больных - это весьма дорогостоящее мероприятие. Как на меня, если наш мега-экспортер масок сам не успокоится, на него надо заводить дело по статье "покушение на убийство"
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 28 бер, 2020 19:37, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Позавчера кстати проехался на трамвайчике, пришлось, но впечатления незабываемые, проехались втроём полгорода с ветерком и всего за 5 грн, лучшего такси я не видел, с этими справками трамвай стал самым безопасным видом транспорта. Водитель видя на остановке только пенсионеров даже не останавливался. А вчера уже посмотрел больше народу ездит, видимо уже справок поделали. Но водители делают постоянно пересчёт наличных пассажиров, чтобы не превысить лимит.
А что транспорт сейчас не бесплатный? Это как нужно и спецсправку иметь и еще деньги платить? Я за то чтобы особо важные работники врачи и т.д ездили до конца карантина бесплатно за счет бюджета. Иначе это свинство, люди выполняют особо важную работу во время эпидемии.
У нас в Одессе не бесплатный, по моему полиция, прокурорские и еще какие-то льготники бесплатно, вот насчет врачей у нас не было вроде никаких послаблений.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Позавчера кстати проехался на трамвайчике, пришлось, но впечатления незабываемые, проехались втроём полгорода с ветерком и всего за 5 грн, лучшего такси я не видел, с этими справками трамвай стал самым безопасным видом транспорта. Водитель видя на остановке только пенсионеров даже не останавливался. А вчера уже посмотрел больше народу ездит, видимо уже справок поделали. Но водители делают постоянно пересчёт наличных пассажиров, чтобы не превысить лимит.
А что транспорт сейчас не бесплатный? Это как нужно и спецсправку иметь и еще деньги платить? Я за то чтобы особо важные работники врачи и т.д ездили до конца карантина бесплатно за счет бюджета. Иначе это свинство, люди выполняют особо важную работу во время эпидемии.
У нас в Одессе не бесплатный, по моему полиция, прокурорские и еще какие-то льготники бесплатно, вот насчет врачей у нас не было вроде никаких послаблений.
Пенсионер написав:А что транспорт сейчас не бесплатный? Это как нужно и спецсправку иметь и еще деньги платить? Я за то чтобы особо важные работники врачи и т.д ездили до конца карантина бесплатно за счет бюджета. Иначе это свинство, люди выполняют особо важную работу во время эпидемии.
Более того, в четверг, на 22 трамайном маршруте (Киев) работала группа контролёров.
МОЗ нагадує - здоровим людям НЕ треба носити маски
Індивідуальні захисні маски треба носити лише тим, хто кашляє, або чхає. Здоровим людям маски носити треба лише у разі, якщо вони надають допомогу хворим з підозрою на коронавірус.
Такі рекомендації Міністерство охорони здоров’я України розмістило у Facebook.
Зокрема, МОЗ нагадує, що:
здоровим людям носити маску треба, тільки якщо вони надають допомогу людині з підозрою на інфекцію SARS-cov-19; якщо ви кашляєте або чхаєте, надівайте маску; маски є ефективним засобом тільки в комбінації з регулярною обробкою рук спиртовмісним антисептиком або водою з милом.
маску надо правильно надевать и перед этим сделать пару гигиен. процедур. так же её надо ещё и правильно снять и утилизировать. это для нас вообще - фантастика и целый уже ритуал. легче в карманах носить её месецами.
даже сделай её стоимость по 1грн., всё равно будут носить одну и то в кармане. видел до кризиса, как пациенты насят маски и бахилы в больницах, когда явно написано без бахил и масок вход в отделение запрещён. покупают одну маску и одну пару бахил, проведуют больного а потом оставляют в палате или в кармане, что бы потом на второй день этот маскарад опять одеть. типа, что бы врачи не кричали.
поэтому не стоимость маски определяет гигиену общества, а мозги и желание самих людей сможет в дальнейшем проходить без страха и паники любые вирусы. .
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 28 бер, 2020 20:06, всього редагувалось 3 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Всего девять дней назад поминал десять тысяч усопших, а сейчас уже 30 тысяч. Вот полетело однако, "совсем не грипп" Кстати вчера только за один день умерло ровно столько сколько за все месяцы эпидемии в целом Китае.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.