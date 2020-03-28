Додано: Суб 28 бер, 2020 20:18

В Запорожье у депутата облсовета диагностировали коронавирус

18:29, 28 марта



Сегодня стало известно о седьмом случае заболевания коронавирусом в Запорожье - заболел мужчина, который недавно вернулся из Израиля. Как выяснилось, этим заболевшим мужчиной оказался депутат Запорожского облсовета Геннадий Фукс.



Об этом Геннадий Фукс сообщил на своей странице в Фейсбуке.



Фукс сейчас находится на лечении в областной инфекционной больнице. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести.



- Вынужден сообщить Вам, что несмотря на то, что я максимально старался соблюдать карантин, врачи диагностировали у меня заболевание на коронавирус COVID-19. Прохожу сейчас курс лечения в больнице, - написал Фукс в Фейсбуке.



Геннадий Фукс поблагодарил медиков и всех друзей, которые его поддерживают, а также призвал сохранять спокойствие и мыть руки.

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.