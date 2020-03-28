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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 бер, 2020 20:02
freeze написав:
Всего девять дней назад поминал десять тысяч усопших, а сейчас уже 30 тысяч. Вот полетело однако, "совсем не грипп"
Кстати вчера только за один день умерло ровно столько сколько за все месяцы эпидемии в целом Китае.
Пора рыть бункер.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 20:02
freeze написав:
Всего девять дней назад поминал десять тысяч усопших, а сейчас уже 30 тысяч. Вот полетело однако, "совсем не грипп"
Кстати вчера только за один день умерло ровно столько сколько за все месяцы эпидемии в целом Китае.
за время эпидемии в Китае пропало 20 миллионов абонентов мобильных, кому нефиг делать можете поискать на сайтах операторов
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edvardd
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Додано: Суб 28 бер, 2020 20:11
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Додано: Суб 28 бер, 2020 20:15
edvardd написав: freeze написав:
Всего девять дней назад поминал десять тысяч усопших, а сейчас уже 30 тысяч. Вот полетело однако, "совсем не грипп"
Кстати вчера только за один день умерло ровно столько сколько за все месяцы эпидемии в целом Китае.
за время эпидемии в Китае пропало 20 миллионов абонентов мобильных, кому нефиг делать можете поискать на сайтах операторов
20 миллионов и похоронить-то не просто. Публиковались спутниковые снимки американцев кладбищ из Ирана сейчас во время пандемии, там условно видно тысячи умерших, ну в два слоя - десятки тысяч.
А вот просто так похоронить пару десятков миллионов сейчас невозможно, всевидящее око наблюдает.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Суб 28 бер, 2020 20:17
edvardd написав:
за время эпидемии в Китае пропало 20 миллионов абонентов мобильных, кому нефиг делать можете поискать на сайтах операторов
недавно вы говорили, что 8.
рептилоиды трупы забирают на Альфа Центавра?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 20:18
В Запорожье у депутата облсовета диагностировали коронавирус
18:29, 28 марта
Сегодня стало известно о седьмом случае заболевания коронавирусом в Запорожье - заболел мужчина, который недавно вернулся из Израиля. Как выяснилось, этим заболевшим мужчиной оказался депутат Запорожского облсовета Геннадий Фукс.
Об этом Геннадий Фукс сообщил на своей странице в Фейсбуке.
Фукс сейчас находится на лечении в областной инфекционной больнице. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести.
- Вынужден сообщить Вам, что несмотря на то, что я максимально старался соблюдать карантин, врачи диагностировали у меня заболевание на коронавирус COVID-19. Прохожу сейчас курс лечения в больнице, - написал Фукс в Фейсбуке.
Геннадий Фукс поблагодарил медиков и всех друзей, которые его поддерживают, а также призвал сохранять спокойствие и мыть руки.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 20:22
freeze
А зачем хоронить? Почитайте Гиммлера.
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vetka
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Додано: Суб 28 бер, 2020 20:32
freeze написав: edvardd написав: freeze написав:
Всего девять дней назад поминал десять тысяч усопших, а сейчас уже 30 тысяч. Вот полетело однако, "совсем не грипп"
Кстати вчера только за один день умерло ровно столько сколько за все месяцы эпидемии в целом Китае.
за время эпидемии в Китае пропало 20 миллионов абонентов мобильных, кому нефиг делать можете поискать на сайтах операторов
20 миллионов и похоронить-то не просто. Публиковались спутниковые снимки американцев кладбищ из Ирана сейчас во время пандемии, там условно видно тысячи умерших, ну в два слоя - десятки тысяч.
А вот просто так похоронить пару десятков миллионов сейчас невозможно, всевидящее око наблюдает.
всевидящее око зафиксировало над Уханем признаки большого сжигания биоматериалов(трупов) разведка США выезжала брала пробы, на начало эпидемии пробы соответствовали 25000 человек, потом их туда не пускали...
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edvardd
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Додано: Суб 28 бер, 2020 20:40
vetka написав:freeze
А зачем хоронить? Почитайте Гиммлера.
Гимлер за пять лет уничтожил в концлагерях гораздо меньше чем 20 миллионов, а вы предполагаете, что китайцы за два месяца утилизировали 20 миллионов, это технически нереально, просто из области ненаучной фантастмки.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Суб 28 бер, 2020 20:43
смотрю чуть какой шухер и бородатый яценюк тут как тут. На всех каналах в виде эксперта, непонятно правда в какой области, но с умным видом длинные речи толкает
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