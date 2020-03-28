Ухань. Провожают врачей после снятия карантина.
25 мар. 2020 г.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 бер, 2020 20:50
Продавцы в магазинах одевают перчатки и весь день этими перчатками берут и пересчитывают наличку, дают сдачи, берут в руки и проводят через сканер каждый предмет продуктов, который взял покупатель. Это какой-то пипец. Перчатки, чтобы руки продавца под перчатками были чистыми? На каждой упаковке с продуктами, которые она берет в руки этими перчатками, проводя через сканер, реально остается инфекция от сотен банкнот, которые она этими же перчатками за день взяла у покупателей. Респиратор на лице и грязнючие руки. Я не удивлюсь, если количество инфицированных будет продолжаться не смотря на такой "карантин".
Додано: Суб 28 бер, 2020 20:52
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Странный пазл, который не складывается. Либо Китай существенно занизил количество умерших, либо вирус "мутировал" и стал гораздо опаснее. Иначе не возможно понять количество отошедших европейцев. Тем более умерших мы видим с лагом относительно вновь заражённых, то есть умерли люди заразившиеся 7-14 дней назад (предположительно), то есть при условии растущей цифры заражённых так же пропорционально будет увеличиваться количество умерших в будующем.
Додано: Суб 28 бер, 2020 20:52
По данным «Страны» масштаб заражения коронавирусом в Нацполиции Киева куда больше чем один начальник городского управления Крищенко.
Вопреки предположению Авакова, что Крищенко мог подцепить вирус во время прибытия поезда из Риги в Киев, он заразился от своего подчиненного - начальника отделения полиции в Речном порту Тараса Полиенко. Как сообщили «Стране» источники в МВД, именно Полиенко стал для киевской полиции «нулевым пациентом». От которого заразился и Крищенко, и многие другие сотрудники. С подтверждёнными диагнозами или же с подозрением сейчас уже более 20 полицейских.
Вирус Тарас Полиенко подцепил предположительно в Париже, куда он летал на 8 марта.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 28 бер, 2020 20:54
Перчатки она для себя одевает, чтоб обезопасить попадание на ладони, если она ими елозит по наличке, при этом в маске и не трогает лицо то всё нормально. Потом утилизирует перчатки и маску, руки чистые, лицо тоже
Додано: Суб 28 бер, 2020 20:56
Согласна, нереально.
Додано: Суб 28 бер, 2020 20:57
В чем тут дело?
7-14 дней назад на планете уже вовсю бушевал карантин и все сидели дома, а оказалось, что масса людей в это время заразилась.
Додано: Суб 28 бер, 2020 20:59
Согласна, вот абсолютно. Самое время ехать в глухое село и заняться сельским хозяйством. Что вырастил, то и съел, на фига вообще те деньги, нет денег - нет вируса.
Додано: Суб 28 бер, 2020 21:00
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 28 бер, 2020 21:02
Жаль что наши можновладці не хотят праздновать ничего в Украине (((аж обидно.
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