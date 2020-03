Додано: Суб 28 бер, 2020 21:10

edvardd написав: freeze написав: Всего девять дней назад поминал десять тысяч усопших, а сейчас уже 30 тысяч. Вот полетело однако, "совсем не грипп"

Кстати вчера только за один день умерло ровно столько сколько за все месяцы эпидемии в целом Китае. Всего девять дней назад поминал десять тысяч усопших, а сейчас уже 30 тысяч. Вот полетело однако, "совсем не грипп"Кстати вчера только за один день умерло ровно столько сколько за все месяцы эпидемии в целом Китае.

за время эпидемии в Китае пропало 20 миллионов абонентов мобильных, кому нефиг делать можете поискать на сайтах операторов за время эпидемии в Китае пропало 20 миллионов абонентов мобильных, кому нефиг делать можете поискать на сайтах операторов

було 8, ще недавно, уже 30, з понеділка буде 50.

корона косить опсосів було 8, ще недавно, уже 30, з понеділка буде 50.корона косить опсосів

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/