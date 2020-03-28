Китай часто наводять як найбільш успішний кейс боротьби з коронавірусом. Це хибна та небезпечна думка. Саме брехня і тиск на свободу слова китайської влади стали причиною такого масштабного поширення COVID-19 та таких тяжких наслідків для всього світу.
З такими об’ємами надходження новин стосовно пандемії ми ледь встигаємо обробляти інформацію. Тому сьогодні вже мало хто згадає, як часто та як довго Китай заперечував, що коронавірус передається від людини до людини. Тут докладний матеріал, де проаналізовані заяви з боку Китаю від початку перших спалахів в Вухані: https://bit.ly/33Rvhvq
Згідно з публікацією в науковому журналі The Lancet, датою першого симптому, першого виявленого пацієнта (котрий за наявними даними заразився на китайському “мокрому ринку” тварин) стало 1 грудня 2019 року. Вже 6 грудня його 53-річна дружина (котра не відвідувала ринок) також захворіла на пневмонію та була госпіталізована та ізольована. https://bit.ly/2JlKE5Y
Тобто вже 6 грудня китайські лікарі фіксували випадки передачі вірусу від людини до людини. Однак, лише 20 січня голова національної комісії охорони здоров’я Китаю підтвердив випадки передачі вірусу від людини до людини. Цього ж дня найбільша газета міста згадала про вірус на головній сторінці вперше після 5 січня.
Між цими двома датами Китай не одноразово та переконливо наполягав на тому, що передача коронавірусу від людини до людини неможлива. Всупереч інформації від своїх лікарів та здоровому глузду. Міжнародні органи, які пропонували допомогу, просили про можливість провести розслідування, шукали інформацію, отримували відмову від влади Китаю. Люди, котрі намагалися поширити правду, зазнавали тиску і переслідувань.
Найбільш відомий випадок — Лікар Лі Венлянь, який ще в грудні розіслав повідомлення іншим лікарям про можливий спалах хвороби, яка нагадує ГРВІ, закликаючи їх носити захисний одяг. За кілька днів співробітники правоохоронних органів звинуватили його в “поширенні чуток”. Доктора змусили підписати лист про те, що він опублікував “фальшиві коментарі”, які “сильно порушують громадський порядок”. Також йому пригрозили кримінальною відповідальністю, якщо він продовжить про це писати. Журналісти називають крім нього ще 7 людей, які отримали подібні погрози. https://bbc.in/2WINsSK У січні Лі Венлянь помер від коронавірусу.
Карантин у Вухані ввели лише 23 січня. Весь час від перших випадків влада говорила людям, що все під контролем, тож ніхто не застосовував заходів безпеки. Апогеєм цього абсурду стало 18 січня, коли міська влада Вуханю, знаючи як насправді передається вірус, дозволила 40 000 сімей зібратися та ділитися їжею, котру вони приготували з дому, для святкування Китайського нового року https://bit.ly/2QNpp14
До моменту оголошення карантину у Вухані мільйони людей відвідали місто та покинули його у напрямку Китаю та інших країн світу. Вже на наступний день, 24 січня, В’єтнам повідомив про передачу вірусу від людини до людини, а США, Японія та Південна Корея оголосили про другі випадки коронавірусу в своїх країнах.
Такий хід подій скоріше нагадує реакцію совєцького союзу на Чорнобильську катастрофу та її злочин проти свого населення й світу. І аж ніяк не успішний приклад.
Після визнання пандемії коронавірусу Китай не припинив приховувати дані. Японське інформаційне агентство Kyodo News оприлюднило свідчення лікаря з Вуханю, який заявив, що кількість нових випадків зараження у його лікарні змінили під час недавнього візиту голови КНР Сі Цзіньпіна. Тоді багатьох пацієнтів із симптомами хвороби раптово відпустили з карантину раніше терміну, а проведення досліджень — частково зупинили. За словами лікаря, кількість хворих свідомо занижують, щоб продемонструвати успіхи Китаю та партії у боротьбі з епідемією. https://bit.ly/33NlS8q
Американська розвідка і досі сигналізує про те, що КНР подає не повністю достовірну інформацію про небезпечність вірусу. https://bit.ly/2Jg0S0C
Посол США у Великій Британії вважає, що через замовчування фактів китайським урядом поширення COVID-19 спричинило тяжкі наслідки у планетарному масштабі. У свідомій дезінформації звинувачує Китай і Майк Помпео, державний секретар Сполучених Штатів. https://bit.ly/2Ul5FUS
После таких справедливых обвинений можно предъявлять Китаю триллионные иски
moldashavanin написав:меня мучает вопрос - почему у нас столь мало зараженных ? мы прошли пик и не заметили или пик впереди ?
Ответ простой - у нас собственно ещё ничего не начиналось, пока так себе - первые ноты прелюдии. Самый трэш будет где-то числа 15 апреля, если брать аналогии с другими.
вопрос тот же самый - почему так долго у нас его нету ? что показывают на данный момент по ТВ - лихорадочно ищем вирус . версия - отсутствие тест систем - была хороша на начале епидемии. сейчас кожный пчых проверяют на вирус - результаты слабые
moldashavanin написав:меня мучает вопрос - почему у нас столь мало зараженных ? мы прошли пик и не заметили или пик впереди ?
Ответ простой - у нас собственно ещё ничего не начиналось, пока так себе - первые ноты прелюдии. Самый трэш будет где-то числа 15 апреля, если брать аналогии с другими.
вопрос тот же самый - почему так долго у нас его нету ? что показывают на данный момент по ТВ - лихорадочно ищем вирус .
Не спешите, всему свое время, только после введения карантина у нас из за рубежа вернулось 110 тысяч человек, в том числе 27-го числа больше 20 тысяч человек, дайте им дожить до симптомов, надеюсь на лучшее конечно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Не спешите, всему свое время, только после введения карантина у нас из за рубежа вернулось 110 тысяч человек, в том числе 27-го числа больше 20 тысяч человек, дайте им дожить до симптомов, надеюсь на лучшее конечно.
Ладно . примем вашу версию - посмотреть что будет через 2 недели .
Пенсионер написав:А что транспорт сейчас не бесплатный? Это как нужно и спецсправку иметь и еще деньги платить? Я за то чтобы особо важные работники врачи и т.д ездили до конца карантина бесплатно за счет бюджета. Иначе это свинство, люди выполняют особо важную работу во время эпидемии.
Более того, в четверг, на 22 трамайном маршруте (Киев) работала группа контролёров.
Ну это вообще трэш, жажда наживы больше чем чувство самосохранения
vetka написав:antey1969 Та ладно, целых восемь гривен, а раньше было, можно подумать, бесплатно. А чего должно быть бесплатно?
Потому что, не прокуроры служащие и прочие чиновники, а медики сейчас в №1 приоритете. С такими зарплатами и с такой эпидем.защитой как у них, сейчас их еще и кормить на работе должны бесплатно и ресторанной едой.
Иначе, не будет медиков - пойдете лечиться в нафтогаз к коболевым-витренкам. А санитарить будут наем с лещенко. Ведь, судя по зарплатам, именно эти товарищи у государства сегодня в приоритете.