Додано: Суб 28 бер, 2020 22:39

shapo написав: После таких справедливых обвинений можно предъявлять Китаю триллионные иски После таких справедливых обвинений можно предъявлять Китаю триллионные иски

Сибарит написав: Проще сразу предъявить иски вирусу.

Если убрать эмоции и обвинения, получится описание вполне естественного процесса.

Бить тревогу стоит только после 8-го этапа, когда становятся понятны угрозы. Китай, насколько можно судить из информации, которая доходила до нас до всеобщей паники, прошел этапы 5-8 чрезвычайно быстро, расшифровал геном, после чего оповестил всех. Результаты расшифровки генома стали доступны всем, кому они могли о чем-то сказать. Теперь его обвиняют в том, что он сразу не сообщил то, чего никто не знал. Проще сразу предъявить иски вирусу.Если убрать эмоции и обвинения, получится описание вполне естественного процесса.Бить тревогу стоит только после 8-го этапа, когда становятся понятны угрозы. Китай, насколько можно судить из информации, которая доходила до нас до всеобщей паники, прошел этапы 5-8 чрезвычайно быстро, расшифровал геном, после чего оповестил всех. Результаты расшифровки генома стали доступны всем, кому они могли о чем-то сказать. Теперь его обвиняют в том, что он сразу не сообщил то, чего никто не знал.

Сибарит написав: Не исключено, что и в Европу, и даже в США, вирус был занесен еще до того, как был выявлен. Может быть, по срокам пиков эпидемии в разных странах можно построить модель и вычислить время, прошедшее от первого заражения до выявления вируса. Не исключено, что и в Европу, и даже в США, вирус был занесен еще до того, как был выявлен. Может быть, по срокам пиков эпидемии в разных странах можно построить модель и вычислить время, прошедшее от первого заражения до выявления вируса.

The Chinese doctor who tried to warn others about coronavirusПосле двух других вирусов генерированных из этого района в течение последних 20 лет рассказы о последовательных академическом исследованиях также как и обвинения других стран, а не Китая, выглядят просто смешными