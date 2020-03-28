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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 614615616617618>
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 22:09

  novichok написав:......
Более того, в четверг, на 22 трамайном маршруте (Киев) работала группа контролёров.

А они как, в допустимое число пассажиров засчитывались? :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 22:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  moldashavanin написав:сейчас кожный пчых проверяют на вирус - результаты слабые

В сутки 200-300 тестов на всю Украину - это проверяют?
Это очковтирательство и курам на смех.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 22:12

  freeze написав:......
Кстати вчера только за один день умерло ровно столько сколько за все месяцы эпидемии в целом Китае.

Всё же, скорее, не в целом Китае, а в одной провинции (а в основном в одном городе).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 22:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  shapo написав:После таких справедливых обвинений можно предъявлять Китаю триллионные иски

Проще сразу предъявить иски вирусу.
Если убрать эмоции и обвинения, получится описание вполне естественного процесса.

Давайте рассмотрим этапы развития эпидемии.
1. Появился вирус и заразился первый человек. Об этом никто не знает.
2. Идет естественный процесс распространения. Есть некоторое количество потемпературивших, количество случаев пневмонии, в т.ч. тяжелой пока не вызывает беспокойства. Картины симптомов нет.
3. Первые подозрения, что речь идет о чем-то новом. Научное сообщество традиционно идеи пионеров отвергает. Отвергает гуманно, на костре не сжигают.
4. Количество тяжелых случаев растет, становится более заметной общность симптомов. Начинается поиск причины.
5. Обнаруживается возбудитель. На этом этапе появляется нулевой пациент. Это совсем не тот человек, который заразился первым.
6. Разработка методов диагностики.
7. Диагностика заболевших и контактеров в месте их наибольшего скопления. Я умышленно не называю это очагом, поскольку первый заразившийся мог привезти инфекцию из каких-то джунглей.
8. Обработка первых результатов. Предварительная оценка заразности и летальности. На этом этапе делается предварительный вывод, это "само пройдет" или "мы не лечим".
Дальше, в контексте обвинений, не интересно.

В нашем случае, учитывая длительный инкубационный период и симптомы близкие к обычным ОРВИ, между 1 и 5 этапом могло пройти достаточно много времени. Не исключено, что много месяцев. Все это время люди свободно передвигаются и разносят заразу по всему миру. Обвинить в этом никого нельзя - никто ничего не знал.

Бить тревогу стоит только после 8-го этапа, когда становятся понятны угрозы. Китай, насколько можно судить из информации, которая доходила до нас до всеобщей паники, прошел этапы 5-8 чрезвычайно быстро, расшифровал геном, после чего оповестил всех. Результаты расшифровки генома стали доступны всем, кому они могли о чем-то сказать. Теперь его обвиняют в том, что он сразу не сообщил то, чего никто не знал.

Не исключено, что и в Европу, и даже в США, вирус был занесен еще до того, как был выявлен. Может быть, по срокам пиков эпидемии в разных странах можно построить модель и вычислить время, прошедшее от первого заражения до выявления вируса.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 22:30

  moldashavanin написав:
  Faceless написав:
  moldashavanin написав:вопрос тот же самый - почему так долго у нас его нету ?

Откуда вывод, что "у нас иво нету"?

я же написал - сейчас кожный пчых проверяют на вирус - результаты слабые .
в малых городах это как система стукачества .
сразу все знают про все . невозможно что-то утаить .

Рассмешили. Десятки тысяч приехавших даже не помышляют о какой-то там изоляции, подавляющее большинство давно привыкло всякий кашель и простуду лечить своими силами, а сейчас еще и побаиваются обращаться куда-то, если ситуация не реально тяжелая - неадекватные соседи опаснее самого вируса. Самих тестов в большинстве больниц нет. Те же, кто обратился, и кому сделали тест - уже писали, что наши закупили кучу фуфла, которое нифига не показывает.
Вся наша статистика по заболевшим - абстрактная цифра, никак не описывающая реальную картину
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 22:33

  moldashavanin написав:
  Faceless написав:
  moldashavanin написав:вопрос тот же самый - почему так долго у нас его нету ?

Откуда вывод, что "у нас иво нету"?

я же написал - сейчас кожный пчых проверяют на вирус - результаты слабые .
в малых городах это как система стукачества .
сразу все знают про все . невозможно что-то утаить .

Рассмешили. Десятки тысяч приехавших даже не помышляют о какой-то там изоляции, подавляющее большинство давно привыкло всякий кашель и простуду лечить своими силами, а сейчас еще и побаиваются обращаться куда-то, если ситуация не реально тяжелая - неадекватные соседи опаснее самого вируса. Самих тестов в большинстве больниц нет. Те же, кто обратился, и кому сделали тест - уже писали, что наши закупили кучу фуфла, которое нифига не показывает.
Вся наша статистика по заболевшим - абстрактная цифра, никак не описывающая реальную картину[/quote]


оказывается ПЦР говно:
http://aids-infocenter.ru/mertvomu-spra ... ?_utl_t=tw

а те тесты, что я закупил - сетифицированы в Европе:
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 13f4D2Vr3y
Востаннє редагувалось edvardd в Суб 28 бер, 2020 22:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 22:36

  Faceless написав:Рассмешили. Десятки тысяч приехавших даже не помышляют о какой-то там изоляции, подавляющее большинство давно привыкло всякий кашель и простуду лечить своими силами, а сейчас еще и побаиваются обращаться куда-то, если ситуация не реально тяжелая - неадекватные соседи опаснее самого вируса. Самих тестов в большинстве больниц нет. Те же, кто обратился, и кому сделали тест - уже писали, что наши закупили кучу фуфла, которое нифига не показывает.
Вся наша статистика по заболевшим - абстрактная цифра, никак не описывающая реальную картину

Вы все правильно описали . Именно это и происходит в малом городе .
плюс в малом городе некуда этих больных отправлять .
тупо нету мест . физически нету мест а не забитые места
их отправляют в еще меньший город
Востаннє редагувалось moldashavanin в Суб 28 бер, 2020 22:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 22:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ломаченко посоветовал православным христианам рисовать кресты на дверях
Боксер посоветовал христианам рисовать кресты на обратной стороне дверей домов. "Святые отцы горы Афон призывают сегодня всех православных христиан сделать крест на обратной стороне дверей домов. Если у вас нет креста, то можете его сделать пальцем, окунув его в оливковое масло. Это серьезно, так как вчера был отслужен параклис Божией Матери, и эти указания были даны (открыты) самой Богородицей монахам на Святой горе", - написал боксер.
--------------------------------------------------------------------------------
То Усик, теперь Ломаченко, похоже они опиум из одного места берут.
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 22:37

  IMPRINTER написав:в наших реалиях наиболее уместный воапрос - не как не заболеть - а как им правильно переболеть ... "в легкой форме" на дому ? ... а если будет не в легкой ? - когда это сделать правильнее? - сейчас, когда есть еще койка? - так может лучше не на карантине сидеть а ходить по подъездам перила облизывать? или потом когда спадет максимальный наплыв и будут уже какие то отработаннные подходы в лечении в отечественных условиях?
я думал о перилах дверных ручках и т.п... Между делом в 1 год у меня был такой опыт , на ЖД вокзале я облизал несколько сидений\кресел в зале ожидания, как видите еще жив и даже писать как-то получается,потом помню диарея была дикая и температура , но помню туманно - давно было ,
Но блин куча другой гадости там ( на перилах..) ждет :( если бы где-то заражали только коронавирусом я бы уже давно записался в очередь , только если это ОРВЗ (острое респираторное ( дыхательное ) вирусное заболевание) то я по любому теряю трудоспособность на время от 3 дней до двух недель, так что за компенсацию этого времени ( денег) я бы заразился, и желательно что бы это было не из кармана работодателя :oops: ( вот такой я лояльный сотрудник )
Востаннє редагувалось yama в Суб 28 бер, 2020 22:41, всього редагувалось 2 разів.
https://youtu.be/lZkUEv086Fc?t=5s
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 22:39

  shapo написав:После таких справедливых обвинений можно предъявлять Китаю триллионные иски


  Сибарит написав:Проще сразу предъявить иски вирусу.
Если убрать эмоции и обвинения, получится описание вполне естественного процесса.
Бить тревогу стоит только после 8-го этапа, когда становятся понятны угрозы. Китай, насколько можно судить из информации, которая доходила до нас до всеобщей паники, прошел этапы 5-8 чрезвычайно быстро, расшифровал геном, после чего оповестил всех. Результаты расшифровки генома стали доступны всем, кому они могли о чем-то сказать. Теперь его обвиняют в том, что он сразу не сообщил то, чего никто не знал.


https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51364382
The Chinese doctor who tried to warn others about coronavirus

  Сибарит написав:Не исключено, что и в Европу, и даже в США, вирус был занесен еще до того, как был выявлен. Может быть, по срокам пиков эпидемии в разных странах можно построить модель и вычислить время, прошедшее от первого заражения до выявления вируса.


После двух других вирусов генерированных из этого района в течение последних 20 лет рассказы о последовательных академическом исследованиях также как и обвинения других стран, а не Китая, выглядят просто смешными
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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