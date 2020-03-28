Додано: Суб 28 бер, 2020 22:27

shapo написав: После таких справедливых обвинений можно предъявлять Китаю триллионные иски После таких справедливых обвинений можно предъявлять Китаю триллионные иски

Проще сразу предъявить иски вирусу.Если убрать эмоции и обвинения, получится описание вполне естественного процесса.Давайте рассмотрим этапы развития эпидемии.1. Появился вирус и заразился первый человек. Об этом никто не знает.2. Идет естественный процесс распространения. Есть некоторое количество потемпературивших, количество случаев пневмонии, в т.ч. тяжелой пока не вызывает беспокойства. Картины симптомов нет.3. Первые подозрения, что речь идет о чем-то новом. Научное сообщество традиционно идеи пионеров отвергает. Отвергает гуманно, на костре не сжигают.4. Количество тяжелых случаев растет, становится более заметной общность симптомов. Начинается поиск причины.5. Обнаруживается возбудитель. На этом этапе появляется нулевой пациент. Это совсем не тот человек, который заразился первым.6. Разработка методов диагностики.7. Диагностика заболевших и контактеров в месте их наибольшего скопления. Я умышленно не называю это очагом, поскольку первый заразившийся мог привезти инфекцию из каких-то джунглей.8. Обработка первых результатов. Предварительная оценка заразности и летальности. На этом этапе делается предварительный вывод, это "само пройдет" или "мы не лечим".Дальше, в контексте обвинений, не интересно.В нашем случае, учитывая длительный инкубационный период и симптомы близкие к обычным ОРВИ, между 1 и 5 этапом могло пройти достаточно много времени. Не исключено, что много месяцев. Все это время люди свободно передвигаются и разносят заразу по всему миру. Обвинить в этом никого нельзя - никто ничего не знал.Бить тревогу стоит только после 8-го этапа, когда становятся понятны угрозы. Китай, насколько можно судить из информации, которая доходила до нас до всеобщей паники, прошел этапы 5-8 чрезвычайно быстро, расшифровал геном, после чего оповестил всех. Результаты расшифровки генома стали доступны всем, кому они могли о чем-то сказать. Теперь его обвиняют в том, что он сразу не сообщил то, чего никто не знал.Не исключено, что и в Европу, и даже в США, вирус был занесен еще до того, как был выявлен. Может быть, по срокам пиков эпидемии в разных странах можно построить модель и вычислить время, прошедшее от первого заражения до выявления вируса.