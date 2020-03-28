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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 615616617618619>
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 22:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:если бы где-то заражали только коронавирусом

Это только в Куршавеле :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 22:40

https://www.facebook.com/leah.ilyas.5?_ ... A4&fref=nf

Я хочу поделиться тем что происходит за стенами ER в Нею Йорке!
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 22:41

  unicdima написав:Ломаченко посоветовал православным христианам рисовать кресты на дверях
Боксер посоветовал христианам рисовать кресты на обратной стороне дверей домов. "Святые отцы горы Афон призывают сегодня всех православных христиан сделать крест на обратной стороне дверей домов. Если у вас нет креста, то можете его сделать пальцем, окунув его в оливковое масло. Это серьезно, так как вчера был отслужен параклис Божией Матери, и эти указания были даны (открыты) самой Богородицей монахам на Святой горе", - написал боксер.
--------------------------------------------------------------------------------
То Усик, теперь Ломаченко, похоже они опиум из одного места берут.

ПГМ, это всегда клиника.
Но в общем-то, не надо ожидать от спортсменов, музыкантов, артистов большого ума (это не значит, конечно, что все тупые). Они достигли успеха в своей конкретной отрасли, но это не делает их мнение авторитетным в других.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 22:42

  Сибарит написав:
  yama написав:если бы где-то заражали только коронавирусом

Это только в Куршавеле :)

согласен ! там заразиться и там же поболеть если кто оплатит :oops:
https://youtu.be/lZkUEv086Fc?t=5s
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 22:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

20:08
У Кам’янському районі станом на вечір більше ніж 17 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Ще вчора там зафіксували першого хворого: це чоловік 1960-го року народження.
Про це в коментарі 18000 повідомив голова Кам’янської ОТГ Володимир Тірон.

– Ситуація одна із найскладніших. Так, справді, є підтверджені. І їх уже більше, ніж 17. Справа така, що цей пацієнт лежав у нашій лікарні. Тоді ще не було тестів. І зараз усі, хто з ним спілкувався, усі підтверджені. І медики також. Медперсонал на самоізоляції. У нас уже ринки закриті повністю, крім магазинів, аптек, нічого не працює, – каже Тірон.

За його словами завтра з 9 ранку у Кам’янці запроваджується блокування міста, в подальшому, можливо, і всього району.

– Усе контролюватиме Нацгвардія і поліція. Дозволено тільки рух спеціального й екстреного транспорту. Також – запроваджуємо комендантську годину, яка забороняє пересування територією без спецдозволу. Діятиме вона з 8 вечора до 6 ранку.
https://18000.com.ua/strichka-novin/zav ... 17-xvorix/
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 22:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  shapo написав:The Chinese doctor who tried to warn others about coronavirus

Это этап 3. Длительность второго этапа не известна.

  shapo написав:также как и обвинения других стран, а не Китая, выглядят просто смешными

Я не пытался обвинять другие страны. Начальное распространение происходило в Ухане. Оттуда вирус мог разлететься по миру еще до того, как о нем стало известно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 22:48

  shapo написав:
После таких справедливых обвинений можно предъявлять Китаю триллионные иски


Смешно.
Проще уж сразу иски предъявлять в спортлото.
Эффективность будет такая же.
Кто что сможет противопоставить экономике номер 1 в мире, и второму по влиятельности государству в мире?
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 23:08

  EKO написав:
  moldashavanin написав:сейчас кожный пчых проверяют на вирус - результаты слабые

В сутки 200-300 тестов на всю Украину - это проверяют?
Это очковтирательство и курам на смех.


так результаты слабые
мы возвращаемся к вопросу - по каким косвенным признакам мы можем определить наличие или отсутствие эпидемии ?
что-то должно давать представление про масштаб
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 23:19

  moldashavanin написав:
  EKO написав:
  moldashavanin написав:сейчас кожный пчых проверяют на вирус - результаты слабые

В сутки 200-300 тестов на всю Украину - это проверяют?
Это очковтирательство и курам на смех.


так результаты слабые
мы возвращаемся к вопросу - по каким косвенным признакам мы можем определить наличие или отсутствие эпидемии ?
что-то должно давать представление про масштаб

Вам чихать, что происходит во всем мире, видимо вы думаете, что мы "в домике", вам чтобы начать шевелится, как вы уже сами написали, нужны массовые смерти
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 23:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

На моменте в Италии около 150 умерших на 1 млн населения.
В Китае ~2.5 на 1 млн.
Почувствуйте разницу когда население страны одно из самых старых в мире. Биологическое омолаживание?
Востаннє редагувалось Zebra в Суб 28 бер, 2020 23:41, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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