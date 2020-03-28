Это только в Куршавеле
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 бер, 2020 22:40
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Суб 28 бер, 2020 22:40
Я хочу поделиться тем что происходит за стенами ER в Нею Йорке!
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 28 бер, 2020 22:41
ПГМ, это всегда клиника.
Но в общем-то, не надо ожидать от спортсменов, музыкантов, артистов большого ума (это не значит, конечно, что все тупые). Они достигли успеха в своей конкретной отрасли, но это не делает их мнение авторитетным в других.
Додано: Суб 28 бер, 2020 22:42
согласен ! там заразиться и там же поболеть если кто оплатит
https://youtu.be/lZkUEv086Fc?t=5s
Додано: Суб 28 бер, 2020 22:44
Re: Эпидемия коронавируса в мире
20:08
У Кам’янському районі станом на вечір більше ніж 17 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Ще вчора там зафіксували першого хворого: це чоловік 1960-го року народження.
Про це в коментарі 18000 повідомив голова Кам’янської ОТГ Володимир Тірон.
– Ситуація одна із найскладніших. Так, справді, є підтверджені. І їх уже більше, ніж 17. Справа така, що цей пацієнт лежав у нашій лікарні. Тоді ще не було тестів. І зараз усі, хто з ним спілкувався, усі підтверджені. І медики також. Медперсонал на самоізоляції. У нас уже ринки закриті повністю, крім магазинів, аптек, нічого не працює, – каже Тірон.
За його словами завтра з 9 ранку у Кам’янці запроваджується блокування міста, в подальшому, можливо, і всього району.
– Усе контролюватиме Нацгвардія і поліція. Дозволено тільки рух спеціального й екстреного транспорту. Також – запроваджуємо комендантську годину, яка забороняє пересування територією без спецдозволу. Діятиме вона з 8 вечора до 6 ранку.
Додано: Суб 28 бер, 2020 22:45
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Это этап 3. Длительность второго этапа не известна.
Я не пытался обвинять другие страны. Начальное распространение происходило в Ухане. Оттуда вирус мог разлететься по миру еще до того, как о нем стало известно.
Додано: Суб 28 бер, 2020 22:48
Смешно.
Проще уж сразу иски предъявлять в спортлото.
Эффективность будет такая же.
Кто что сможет противопоставить экономике номер 1 в мире, и второму по влиятельности государству в мире?
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Суб 28 бер, 2020 23:08
так результаты слабые
мы возвращаемся к вопросу - по каким косвенным признакам мы можем определить наличие или отсутствие эпидемии ?
что-то должно давать представление про масштаб
Додано: Суб 28 бер, 2020 23:19
Вам чихать, что происходит во всем мире, видимо вы думаете, что мы "в домике", вам чтобы начать шевелится, как вы уже сами написали, нужны массовые смерти
Додано: Суб 28 бер, 2020 23:40
Re: Эпидемия коронавируса в мире
На моменте в Италии около 150 умерших на 1 млн населения.
В Китае ~2.5 на 1 млн.
Почувствуйте разницу когда население страны одно из самых старых в мире. Биологическое омолаживание?
Востаннє редагувалось Zebra в Суб 28 бер, 2020 23:41, всього редагувалось 1 раз.
Зараз переглядають цей форум: потерпевший і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|