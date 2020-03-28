Додано: Суб 28 бер, 2020 23:41

По вопросу инфицирования денег и грязных перчаток у продавцов.

Я прихожу в магазин с одноразовыми перчатками по приходу домой их выбрасываю. Далее мою руки снимаю одежду снова мою руки и затем обработка антисептиком. Затем все продукты заношу в кладовку и ставлю на ультрафиолет на 30 минут..

Тут выкладывали что ультрафильтом можно и дезифицировать маски и респираторы и потом использовать их повторно. Поэтому отдельно складываю их в герметичную упаковку чтобы потом в крайнем случае использовать повторно..

Что по оскигенаторам бытовым, кто подскажет где их можно купить?Комарвский говорил ждут большую партию а кто именно?