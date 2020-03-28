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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 бер, 2020 23:41
По вопросу инфицирования денег и грязных перчаток у продавцов.
Я прихожу в магазин с одноразовыми перчатками по приходу домой их выбрасываю. Далее мою руки снимаю одежду снова мою руки и затем обработка антисептиком. Затем все продукты заношу в кладовку и ставлю на ультрафиолет на 30 минут..
Тут выкладывали что ультрафильтом можно и дезифицировать маски и респираторы и потом использовать их повторно. Поэтому отдельно складываю их в герметичную упаковку чтобы потом в крайнем случае использовать повторно..
Что по оскигенаторам бытовым, кто подскажет где их можно купить?Комарвский говорил ждут большую партию а кто именно?
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vladislavlvov
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Додано: Суб 28 бер, 2020 23:43
Фонарик 365 нм мощностью 10 Вт может дезинфицировать?
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Zebra
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Додано: Суб 28 бер, 2020 23:47
Faceless написав: unicdima написав:
Ломаченко посоветовал православным христианам рисовать кресты на дверях
Боксер посоветовал христианам рисовать кресты на обратной стороне дверей домов. "Святые отцы горы Афон призывают сегодня всех православных христиан сделать крест на обратной стороне дверей домов. Если у вас нет креста, то можете его сделать пальцем, окунув его в оливковое масло. Это серьезно, так как вчера был отслужен параклис Божией Матери, и эти указания были даны (открыты) самой Богородицей монахам на Святой горе", - написал боксер.
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То Усик, теперь Ломаченко, похоже они опиум из одного места берут.
ПГМ, это всегда клиника.
Но в общем-то, не надо ожидать от спортсменов, музыкантов, артистов большого ума (это не значит, конечно, что все тупые). Они достигли успеха в своей конкретной отрасли, но это не делает их мнение авторитетным в других.
Мысль правильная. Только опоздала на 6,5 лет, когда часть населения нашла геополитических, экономических и моральных авторитетов в Кличко, Руслане, Вакарчуке, Гудимове и пр.
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zРадио
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Додано: Суб 28 бер, 2020 23:53
zРадио написав: Faceless написав: unicdima написав:
Ломаченко посоветовал православным христианам рисовать кресты на дверях
Боксер посоветовал христианам рисовать кресты на обратной стороне дверей домов. "Святые отцы горы Афон призывают сегодня всех православных христиан сделать крест на обратной стороне дверей домов. Если у вас нет креста, то можете его сделать пальцем, окунув его в оливковое масло. Это серьезно, так как вчера был отслужен параклис Божией Матери, и эти указания были даны (открыты) самой Богородицей монахам на Святой горе", - написал боксер.
--------------------------------------------------------------------------------
То Усик, теперь Ломаченко, похоже они опиум из одного места берут.
ПГМ, это всегда клиника.
Но в общем-то, не надо ожидать от спортсменов, музыкантов, артистов большого ума (это не значит, конечно, что все тупые). Они достигли успеха в своей конкретной отрасли, но это не делает их мнение авторитетным в других.
Мысль правильная. Только опоздала на 6,5 лет, когда часть населения нашла геополитических, экономических и моральных авторитетов в Кличко, Руслане, Вакарчуке, Гудимове и пр.
Зеленский почему в этот список не входит?
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Zebra
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Додано: Суб 28 бер, 2020 23:56
freeze написав: Trast написав:
Це було б аргументом, якби була порівняна статистика між тими, хто одягав маски і тими, хто їх не одягав.
Тут уже уйма статистики.
Сравните масочный полуторамиллиардный Китай и немасочную Италию.
Уже и не надо больше статистики, всё уже доказано на огромном массиве данных.
Вы серьезно считаете, что Китай победил (?) вирус ношением масок?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 23:58
Zebra написав: zРадио написав:
Мысль правильная. Только опоздала на 6,5 лет, когда часть населения нашла геополитических, экономических и моральных авторитетов в Кличко, Руслане, Вакарчуке, Гудимове и пр.
Зеленский почему в этот список не входит?
Он в пр. как я понимаю. зРадио даже упоминать его брезгует.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 23:58
artlife написав:
Продавцы в магазинах одевают перчатки и весь день этими перчатками берут и пересчитывают наличку, дают сдачи, берут в руки и проводят через сканер каждый предмет продуктов, который взял покупатель. Это какой-то пипец. Перчатки, чтобы руки продавца под перчатками были чистыми? На каждой упаковке с продуктами, которые она берет в руки этими перчатками, проводя через сканер, реально остается инфекция от сотен банкнот, которые она этими же перчатками за день взяла у покупателей. Респиратор на лице и грязнючие руки. Я не удивлюсь, если количество инфицированных будет продолжаться не смотря на такой "карантин".
Как надо?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 00:00
Xenon написав:
не переживайте насчет масок, уже скоро они будут доставлены во все магазины и аптеки
Я сегодня попытался надеть пару подобных масок. У них немедленно оторвались резинки.
Спешил, поэтому надел самодельную марлевую.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 00:03
Последние дни показали, что вирус у нас пошел во всю ширь. Куда не копни, рядом с одним зараженным уже находится явно выраженный очаг заболевания.
Вот куда нас привела тупая политика МОЗ направленная на ограничение тестирования.
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antey1969
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Додано: Нед 29 бер, 2020 00:04
airmax78 написав: Zebra написав:
Зеленский почему в этот список не входит?
Он в пр. как я понимаю. зРадио даже упоминать его брезгует.
Вообще-то я говорил про 6.5 лет назад. А так, если говорить обо всех периодах, то входит, конечно. Не приписывайте мне (оба), пож-ста, чужих мыслей, спасибо
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zРадио
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