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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 бер, 2020 00:06
airmax78 написав: Zebra написав: zРадио написав:
Мысль правильная. Только опоздала на 6,5 лет, когда часть населения нашла геополитических, экономических и моральных авторитетов в Кличко, Руслане, Вакарчуке, Гудимове и пр.
Зеленский почему в этот список не входит?
Он в пр. как я понимаю. зРадио даже упоминать его брезгует.
О политическом трупе либо хорошо, либо ничего. Не чокаясь...
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Додано: Нед 29 бер, 2020 00:09
Starikan написав: freeze написав: Trast написав:
Це було б аргументом, якби була порівняна статистика між тими, хто одягав маски і тими, хто їх не одягав.
Тут уже уйма статистики.
Сравните масочный полуторамиллиардный Китай и немасочную Италию.
Уже и не надо больше статистики, всё уже доказано на огромном массиве данных.
Вы серьезно считаете, что Китай победил (?) вирус ношением масок?
Нет, они тайком носили трусы на голове, и это обеспечило им победу.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 00:11
shapo написав:
После таких справедливых обвинений можно предъявлять Китаю триллионные иски
Часть обвинений, по-моему, притянуты за уши, часть ещё надо доказать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 00:17
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Додано: Нед 29 бер, 2020 00:25
Это не позор. Это деребан. Люди в роли лохов. Бабки стекаются главврачу, а отдуда в МОЗ.
Долго терпеть будем?
В Одессе уже несколько дней скандал, дают список и выписывают всем биовен за 8000 гривен, а человек позвонил американцу, и он сказал, что то фуфломицын. При этом с экранов продолжают трещать о какой-то бесплатности. Гигантская рукалицо. В итоге ни бесплатного, ни лечения.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 00:26
Shram написав: shapo написав:
После таких справедливых обвинений можно предъявлять Китаю триллионные иски
Смешно.
Проще уж сразу иски предъявлять в спортлото.
Эффективность будет такая же.
Кто что сможет противопоставить экономике номер 1 в мире, и второму по влиятельности государству в мире?
Сейчас да.
А вот когда посчитают экономические и человеческие потери по всему миру будет уже серьезно
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Нед 29 бер, 2020 00:27
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Востаннє редагувалось artlife
в Нед 29 бер, 2020 00:40, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 00:28
Вот так оно и есть... Причем пациент проходит несколько кругов покупки лекарств которых в аптеках просто может не быть... Да и кто их будет покупать если вся семья сляжет, а плюс дети, куда их девать, кормить, они ведь тоже заразные... Правильно Комаровский сказал, у нас есть одна надежда - переболеть в лёгкой форме, дома.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 00:30
Гм... Если кто-то думает, что наши больницы обеспечены лекарствами, то он глубоко ошибается. С Нового года финансирование урезано.
А лечение в реанимации самое ресурсозатратное.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 00:30
Zebra написав:
Фонарик 365 нм мощностью 10 Вт может дезинфицировать?
Не может - длина волны больше на 100 нм, чем нужно для дезинфекции.
Относительная спектральная бактерицидная эффективность ультрафиолетового излучения — относительная зависимость действия бактерицидного ультрафиолетового излучения от длины волны в спектральном диапазоне 205—315 нм. При длине волны 265 нм максимальное значение спектральной бактерицидной эффективности равно единице.
Бактерицидное УФ-излучение на этих длинах волн вызывает димеризацию тимина в молекулах ДНК. Накопление таких изменений в ДНК микроорганизмов приводит к замедлению темпов их размножения и вымиранию. Ультрафиолетовые лампы с бактерицидным эффектом в основном используются в таких устройствах, как бактерицидные облучатели и бактерицидные рециркуляторы.
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