artlife написав: ЛАД написав: artlife написав: Продавцы в магазинах одевают перчатки и весь день этими перчатками берут и пересчитывают наличку, дают сдачи, берут в руки и проводят через сканер каждый предмет продуктов, который взял покупатель. Это какой-то пипец. Перчатки, чтобы руки продавца под перчатками были чистыми? На каждой упаковке с продуктами, которые она берет в руки этими перчатками, проводя через сканер, реально остается инфекция от сотен банкнот, которые она этими же перчатками за день взяла у покупателей. Респиратор на лице и грязнючие руки. Я не удивлюсь, если количество инфицированных будет продолжаться не смотря на такой "карантин".

Как надо? Как надо?

Один человек на кассе (продавец) берет деньги, второй человек на кассе (ассистент) чистыми руками берет продукты и проводит их через сканер.

Или разрешать покупателям самим проводить продукты через сканер. Что я уже несколько раз делал, объяснив продавцу, с чем это связано. Один человек на кассе (продавец) берет деньги, второй человек на кассе (ассистент) чистыми руками берет продукты и проводит их через сканер.Или разрешать покупателям самим проводить продукты через сканер. Что я уже несколько раз делал, объяснив продавцу, с чем это связано.



не реально. надежно и просто, но долго - это протереть упаковки кутасептом или стериллиумом и на 7 дней поставить на отстой. можно не протирать, но 7 дней не трогать. не реально. надежно и просто, но долго - это протереть упаковки кутасептом или стериллиумом и на 7 дней поставить на отстой. можно не протирать, но 7 дней не трогать.

