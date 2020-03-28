Внефракционный нардеп Анна Скороход рассказала, как 2 дня пыталась сдать тест на коронавирус, воспользовалась депутатским удостоверением и в конечном итоге сделала тест в платной клинике.



Об этом она написала в своем Телеграм-канале.



По словам Скороход, когда у нее поднялась температура до 38, стало ломить тело и сильно заболела голова, она поехала в больницу.



"Там в инфекционном (!!!) отделении встретили меня в одноразовых масках и мед халатиках. Посмотрели, послушали - сказали, не оно. Попросила сделать тест, отказали, сославшись на то, что тесты только если 100% симптомы, отправили по возможной причине к хирургу, тот специалист грамотный очень, все проверил, в т.ч и кровь, и все-таки посоветовал сделать тест. Но остальные врачи это решение не поддержали и тест не тратили", — написала Скороход.



На следующий день состояние нардепа ухудшилось — она перестала чувствовать запахи. Скороход позвонила в лаборатории, в которых делают анализ, но там сказали, что мазок может взять только скорая. Диспетчер неотложки, по ее слова, ответила, что это не их компетенция, и посоветовала звонить семейному врачу. Телефона семейного врача депутат не знала.



"Пользуюсь, как все считают, заветной фразой - я народный депутат, говорят, перезвонит главный на смене. Перезванивают ... и мне предлагают поехать в инфекционку в Белую Церковь, я говорю, они тесты ПЦР делают? , - нет, только экспресс, но это все, что мы можем", — написала нардеп.



По словам Скороход, посоветовавшись со знакомыми врачами, она решила обратиться в Александровскую больницу.



"Здесь уже корочка подействовала (воспользовалась, не скрываю), сделали экспресс-тесты на грипп и Covid 19, - отрицательные. Но сразу предупредили, экспресс-тест неточный, и результат показывает на 5-10 день симптоматики. Просила ПЦР, но решение о его проведении принимается каждое утро на совещании докторов (совещание за тест). Также узнала, что ПЦР берет частная клиника "Добробут" при вызове неотложки. Что я, собственно, и сделала. Причем, сам тест бесплатный, оплачиваешь вызов и защитные костюмы парамедиков", — написала Скороход.



"Чтоб сдать тест, мне понадобилось: 2 дня, корочка нардепа (а как быть тем, кто ее не имеет? кстати, до сих пор стыдно за пользование) и 4100 грн за вызов "Добробута", а что делать тем, у кого их нет?" — вопрошает депутат.



Напомним, ранее Анна Скороход сообщила, что у нее подтвердили заражение коронавирусом.