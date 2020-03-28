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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 бер, 2020 00:32
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Додано: Нед 29 бер, 2020 00:34
Если с нардепами такое:
Внефракционный нардеп Анна Скороход рассказала, как 2 дня пыталась сдать тест на коронавирус, воспользовалась депутатским удостоверением и в конечном итоге сделала тест в платной клинике.
Об этом она написала в своем Телеграм-канале.
По словам Скороход, когда у нее поднялась температура до 38, стало ломить тело и сильно заболела голова, она поехала в больницу.
"Там в инфекционном (!!!) отделении встретили меня в одноразовых масках и мед халатиках. Посмотрели, послушали - сказали, не оно. Попросила сделать тест, отказали, сославшись на то, что тесты только если 100% симптомы, отправили по возможной причине к хирургу, тот специалист грамотный очень, все проверил, в т.ч и кровь, и все-таки посоветовал сделать тест. Но остальные врачи это решение не поддержали и тест не тратили", — написала Скороход.
На следующий день состояние нардепа ухудшилось — она перестала чувствовать запахи. Скороход позвонила в лаборатории, в которых делают анализ, но там сказали, что мазок может взять только скорая. Диспетчер неотложки, по ее слова, ответила, что это не их компетенция, и посоветовала звонить семейному врачу. Телефона семейного врача депутат не знала.
"Пользуюсь, как все считают, заветной фразой - я народный депутат, говорят, перезвонит главный на смене. Перезванивают ... и мне предлагают поехать в инфекционку в Белую Церковь, я говорю, они тесты ПЦР делают? , - нет, только экспресс, но это все, что мы можем", — написала нардеп.
По словам Скороход, посоветовавшись со знакомыми врачами, она решила обратиться в Александровскую больницу.
"Здесь уже корочка подействовала (воспользовалась, не скрываю), сделали экспресс-тесты на грипп и Covid 19, - отрицательные. Но сразу предупредили, экспресс-тест неточный, и результат показывает на 5-10 день симптоматики. Просила ПЦР, но решение о его проведении принимается каждое утро на совещании докторов (совещание за тест). Также узнала, что ПЦР берет частная клиника "Добробут" при вызове неотложки. Что я, собственно, и сделала. Причем, сам тест бесплатный, оплачиваешь вызов и защитные костюмы парамедиков", — написала Скороход.
"Чтоб сдать тест, мне понадобилось: 2 дня, корочка нардепа (а как быть тем, кто ее не имеет? кстати, до сих пор стыдно за пользование) и 4100 грн за вызов "Добробута", а что делать тем, у кого их нет?" — вопрошает депутат.
Напомним, ранее Анна Скороход сообщила, что у нее подтвердили заражение коронавирусом.
Сколько человек от неё заразились?
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Додано: Нед 29 бер, 2020 00:36
hxbbgaf написав:
Это не позор. Это деребан. Люди в роли лохов. Бабки стекаются главврачу, а отдуда в МОЗ.
Долго терпеть будем?
В Одессе уже несколько дней скандал, дают список и выписывают всем биовен за 8000 гривен, а человек позвонил американцу, и он сказал, что то фуфломицын. При этом с экранов продолжают трещать о какой-то бесплатности. Гигантская рукалицо. В итоге ни бесплатного, ни лечения.
Точно! Потом главврач ездит по всем аптекам и собирает дань.
Это заговор, на самом деле в интенсивной терапии должны лечить святой водой и наложением рук.
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antey1969
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Додано: Нед 29 бер, 2020 00:36
moldashavanin написав: freeze написав: moldashavanin написав:
меня мучает вопрос - почему у нас столь мало зараженных ?
мы прошли пик и не заметили или пик впереди ?
Ответ простой - у нас собственно ещё ничего не начиналось, пока так себе - первые ноты прелюдии. Самый трэш будет где-то числа 15 апреля, если брать аналогии с другими.
вопрос тот же самый - почему так долго у нас его нету ?
что показывают на данный момент по ТВ - лихорадочно ищем вирус .
версия - отсутствие тест систем - была хороша на начале епидемии.сейчас кожный пчых проверяют на вирус
- результаты слабые
А проверяют?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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ЛАД
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Додано: Нед 29 бер, 2020 00:37
antey1969 написав:
Гм... Если кто-то думает, что наши больницы обеспечены лекарствами, то он глубоко ошибается. С Нового года финансирование урезано.
А лечение в реанимации самое ресурсозатратное.
На это никто не надеялся, но проклятая банда мошенников набивает карманы на смертях и выписывает фуфломицыны без постановки диагноза! МОЗ - к ответу! И премьера и презедента, который им руководит! Нетрудно догадаться, куда стекается дань с поборов и откатов!!!
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hxbbgaf
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Додано: Нед 29 бер, 2020 00:45
ЛАД написав: artlife написав:
Продавцы в магазинах одевают перчатки и весь день этими перчатками берут и пересчитывают наличку, дают сдачи, берут в руки и проводят через сканер каждый предмет продуктов, который взял покупатель. Это какой-то пипец. Перчатки, чтобы руки продавца под перчатками были чистыми? На каждой упаковке с продуктами, которые она берет в руки этими перчатками, проводя через сканер, реально остается инфекция от сотен банкнот, которые она этими же перчатками за день взяла у покупателей. Респиратор на лице и грязнючие руки. Я не удивлюсь, если количество инфицированных будет продолжаться не смотря на такой "карантин".
Как надо?
Один человек на кассе (продавец) берет деньги, второй человек на кассе (ассистент) чистыми руками берет продукты и проводит их через сканер.
Или разрешать покупателям самим проводить продукты через сканер. Что я уже несколько раз делал, объяснив продавцу, с чем это связано.
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artlife
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Додано: Нед 29 бер, 2020 00:47
artlife написав: ЛАД написав: artlife написав:
Продавцы в магазинах одевают перчатки и весь день этими перчатками берут и пересчитывают наличку, дают сдачи, берут в руки и проводят через сканер каждый предмет продуктов, который взял покупатель. Это какой-то пипец. Перчатки, чтобы руки продавца под перчатками были чистыми? На каждой упаковке с продуктами, которые она берет в руки этими перчатками, проводя через сканер, реально остается инфекция от сотен банкнот, которые она этими же перчатками за день взяла у покупателей. Респиратор на лице и грязнючие руки. Я не удивлюсь, если количество инфицированных будет продолжаться не смотря на такой "карантин".
Как надо?
Один человек на кассе (продавец) берет деньги, второй человек на кассе (ассистент) чистыми руками берет продукты и проводит их через сканер.
Или разрешать покупателям самим проводить продукты через сканер. Что я уже несколько раз делал, объяснив продавцу, с чем это связано.
не реально. надежно и просто, но долго - это протереть упаковки кутасептом или стериллиумом и на 7 дней поставить на отстой. можно не протирать, но 7 дней не трогать.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: Нед 29 бер, 2020 00:48
hxbbgaf написав: antey1969 написав:
Гм... Если кто-то думает, что наши больницы обеспечены лекарствами, то он глубоко ошибается. С Нового года финансирование урезано.
А лечение в реанимации самое ресурсозатратное.
На это никто не надеялся, но проклятая банда мошенников набивает карманы на смертях и выписывает фуфломицыны без постановки диагноза! МОЗ - к ответу! И премьера и презедента, который им руководит! Нетрудно догадаться, куда стекается дань с поборов и откатов!!!
Зе оказывается еще и с главврачами в доле?
Вы просто раскрываете мне глаза
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antey1969
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Додано: Нед 29 бер, 2020 00:49
artlife написав:
Один человек на кассе (продавец) берет деньги, второй человек на кассе (ассистент) чистыми руками берет продукты и проводит их через сканер.
Или разрешать покупателям самим проводить продукты через сканер. Что я уже несколько раз делал, объяснив продавцу, с чем это связано....
Верно написали о кассах.
Специально сегодня завернул все купленное в одноразовые пакеты и на кассе все равно почти все развернули и вытряхнули, облапав половину из упакованного. Видите ли иначе не удобно. После просьбы проводить по сканеру в не разворачивая, кассир согласилась и ничего сверх естественного для этого не потребовалось.
Это не карантин, когда есть тысяча ситуаций, когда могут занести вирус и почти 0% если ты находишься на улице в нелюдном месте, а не сидишь тупо дома без воздуха и без движения ухудшая иммунитет.
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Додано: Нед 29 бер, 2020 00:52
antey1969 написав: Starikan написав: freeze написав:
Тут уже уйма статистики.
Сравните масочный полуторамиллиардный Китай и немасочную Италию.
Уже и не надо больше статистики, всё уже доказано на огромном массиве данных.
Вы серьезно считаете, что Китай победил (?) вирус ношением масок?
Нет, они тайком носили трусы на голове, и это обеспечило им победу.
Спасибо за умный и аргументированный ответ, но я не вас спрашивал.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Starikan
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