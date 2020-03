Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 619620621622> Додано: Нед 29 бер, 2020 00:53 artlife написав: ЛАД написав: artlife написав: Продавцы в магазинах одевают перчатки и весь день этими перчатками берут и пересчитывают наличку, дают сдачи, берут в руки и проводят через сканер каждый предмет продуктов, который взял покупатель. Это какой-то пипец. Перчатки, чтобы руки продавца под перчатками были чистыми? На каждой упаковке с продуктами, которые она берет в руки этими перчатками, проводя через сканер, реально остается инфекция от сотен банкнот, которые она этими же перчатками за день взяла у покупателей. Респиратор на лице и грязнючие руки. Я не удивлюсь, если количество инфицированных будет продолжаться не смотря на такой "карантин". Продавцы в магазинах одевают перчатки и весь день этими перчатками берут и пересчитывают наличку, дают сдачи, берут в руки и проводят через сканер каждый предмет продуктов, который взял покупатель. Это какой-то пипец. Перчатки, чтобы руки продавца под перчатками были чистыми? На каждой упаковке с продуктами, которые она берет в руки этими перчатками, проводя через сканер, реально остается инфекция от сотен банкнот, которые она этими же перчатками за день взяла у покупателей. Респиратор на лице и грязнючие руки. Я не удивлюсь, если количество инфицированных будет продолжаться не смотря на такой "карантин".

Как надо? Как надо?

Один человек на кассе (продавец) берет деньги, второй человек на кассе (ассистент) чистыми руками берет продукты и проводит их через сканер.

Или разрешать покупателям самим проводить продукты через сканер. Что я уже несколько раз делал, объяснив продавцу, с чем это связано. Один человек на кассе (продавец) берет деньги, второй человек на кассе (ассистент) чистыми руками берет продукты и проводит их через сканер.Или разрешать покупателям самим проводить продукты через сканер. Что я уже несколько раз делал, объяснив продавцу, с чем это связано.

нарад. вы совсем, с этой эпидемией, с ума сошли!!!

Сравните масочный полуторамиллиардный Китай и немасочную Италию.

Уже и не надо больше статистики, всё уже доказано на огромном массиве данных. Тут уже уйма статистики.Сравните масочный полуторамиллиардный Китай и немасочную Италию.Уже и не надо больше статистики, всё уже доказано на огромном массиве данных.

Вы серьезно считаете, что Китай победил (?) вирус ношением масок? Вы серьезно считаете, что Китай победил (?) вирус ношением масок?



да, это один из факторов, снижающий заразность масс. при 100% использовании. даже обычных хирургических.



если бы (в теории) у всех были маски как на фото (а их сейчас нет глобально даже для медработников), то эффект был бы еще лучше



да, это один из факторов, снижающий заразность масс. при 100% использовании. даже обычных хирургических.

если бы (в теории) у всех были маски как на фото (а их сейчас нет глобально даже для медработников), то эффект был бы еще лучше

Додано: Нед 29 бер, 2020 00:55 adeges написав:

не реально. надежно и просто, но долго - это протереть упаковки кутасептом или стериллиумом и на 7 дней поставить на отстой. можно не протирать, но 7 дней не трогать. не реально. надежно и просто, но долго - это протереть упаковки кутасептом или стериллиумом и на 7 дней поставить на отстой. можно не протирать, но 7 дней не трогать.

это феерично.

это феерично.
покупать продукты для того, чтобы на них смотреть 7 дней.





Додано: Нед 29 бер, 2020 00:58 Лукашенко о коронавирусе: Хайпануть сейчас модно, психоз подогреть! Мы начали отлавливать таких!

Додано: Нед 29 бер, 2020 00:59 Александр Лукашенко: хоккей - лучшее средство от коронавируса





Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 29 бер, 2020 00:59, всього редагувалось 1 раз.

http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть! Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑhttp://goo.gl/XOrCSnUkreximbank или смерть! proftpd66

Додано: Нед 29 бер, 2020 00:59 dima_beleb написав:

покупать продукты для того, чтобы на них смотреть 7 дней. это феерично.покупать продукты для того, чтобы на них смотреть 7 дней.

Почему именно 7 дней? Почему не 14 или 28?

Пора прекращать читать эту ветку, а начать действовать сообразно здравому смыслу.

Почему именно 7 дней? Почему не 14 или 28?
Пора прекращать читать эту ветку, а начать действовать сообразно здравому смыслу.
Маразм крепчает с каждым днем.

Ага, трактор уже оказался на втором месте.

не реально. надежно и просто, но долго - это протереть упаковки кутасептом или стериллиумом и на 7 дней поставить на отстой. можно не протирать, но 7 дней не трогать. не реально. надежно и просто, но долго - это протереть упаковки кутасептом или стериллиумом и на 7 дней поставить на отстой. можно не протирать, но 7 дней не трогать.

это феерично.

покупать продукты для того, чтобы на них смотреть 7 дней. это феерично.покупать продукты для того, чтобы на них смотреть 7 дней.



не бывает быстро, дешево и качественно. в применение к короновирусу, не бывает быстро, удобно и безопасно

Додано: Нед 29 бер, 2020 01:08 Starikan написав:

покупать продукты для того, чтобы на них смотреть 7 дней. это феерично.покупать продукты для того, чтобы на них смотреть 7 дней.

Почему именно 7 дней? Почему не 14 или 28?

Пора прекращать читать эту ветку, а начать действовать сообразно здравому смыслу.

Маразм крепчает с каждым днем. Почему именно 7 дней? Почему не 14 или 28?Пора прекращать читать эту ветку, а начать действовать сообразно здравому смыслу.Маразм крепчает с каждым днем.



у каждого инвестора есть свой risk aversion. он есть также у каждого человека. при низком уровне этого фактора, можно ходить в супермаркет каждый день, не носить при этом маску, не дезинфицировать руки и не пользоваться перчатками, продукты без обработки сразу выкладывать на обеденный стол, пить пиво с друзьями каждый вечер, а на выходные - шашлык в приятной компании



у каждого инвестора есть свой risk aversion. он есть также у каждого человека. при низком уровне этого фактора, можно ходить в супермаркет каждый день, не носить при этом маску, не дезинфицировать руки и не пользоваться перчатками, продукты без обработки сразу выкладывать на обеденный стол, пить пиво с друзьями каждый вечер, а на выходные - шашлык в приятной компании

так что к 7ми никто не принуждает. 7 - достаточно консервативно, превосходит подтвержденное время сохранения вируса на практически любом типе поверхностей в преобладающем большинстве случаев.

Додано: Нед 29 бер, 2020 01:09 Zebra написав:

В Китае ~2.5 на 1 млн.

Почувствуйте разницу когда население страны одно из самых старых в мире. Биологическое омолаживание популяции? На моменте в Италии около 150 умерших на 1 млн населения.В Китае ~2.5 на 1 млн.Почувствуйте разницу когда население страны одно из самых старых в мире. Биологическое омолаживание популяции?

Аккуратнее с цифрами.

Аккуратнее с цифрами.
В Китае эпидемия не охватила весь Китай. Так что не стоит делить умерших в Ухани на всё население Китая.

