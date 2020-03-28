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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 619620621622>
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 00:53

  artlife написав:
  ЛАД написав:
  artlife написав:Продавцы в магазинах одевают перчатки и весь день этими перчатками берут и пересчитывают наличку, дают сдачи, берут в руки и проводят через сканер каждый предмет продуктов, который взял покупатель. Это какой-то пипец. Перчатки, чтобы руки продавца под перчатками были чистыми? На каждой упаковке с продуктами, которые она берет в руки этими перчатками, проводя через сканер, реально остается инфекция от сотен банкнот, которые она этими же перчатками за день взяла у покупателей. Респиратор на лице и грязнючие руки. Я не удивлюсь, если количество инфицированных будет продолжаться не смотря на такой "карантин".

Как надо?

Один человек на кассе (продавец) берет деньги, второй человек на кассе (ассистент) чистыми руками берет продукты и проводит их через сканер.
Или разрешать покупателям самим проводить продукты через сканер. Что я уже несколько раз делал, объяснив продавцу, с чем это связано.

нарад. вы совсем, с этой эпидемией, с ума сошли!!! :shock: :shock: :shock: :shock:
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 00:54

  Starikan написав:
  freeze написав:
  Trast написав:Це було б аргументом, якби була порівняна статистика між тими, хто одягав маски і тими, хто їх не одягав.
Тут уже уйма статистики.
Сравните масочный полуторамиллиардный Китай и немасочную Италию.
Уже и не надо больше статистики, всё уже доказано на огромном массиве данных.

Вы серьезно считаете, что Китай победил (?) вирус ношением масок?


да, это один из факторов, снижающий заразность масс. при 100% использовании. даже обычных хирургических.

если бы (в теории) у всех были маски как на фото (а их сейчас нет глобально даже для медработников), то эффект был бы еще лучше

Зображення
Востаннє редагувалось adeges в Нед 29 бер, 2020 00:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 00:55

  adeges написав:
не реально. надежно и просто, но долго - это протереть упаковки кутасептом или стериллиумом и на 7 дней поставить на отстой. можно не протирать, но 7 дней не трогать.

это феерично.
покупать продукты для того, чтобы на них смотреть 7 дней.
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Лукашенко о коронавирусе: Хайпануть сейчас модно, психоз подогреть! Мы начали отлавливать таких!

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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 00:59

Александр Лукашенко: хоккей - лучшее средство от коронавируса


Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 29 бер, 2020 00:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 00:59

  dima_beleb написав:
  adeges написав: не реально. надежно и просто, но долго - это протереть упаковки кутасептом или стериллиумом и на 7 дней поставить на отстой. можно не протирать, но 7 дней не трогать.
это феерично.
покупать продукты для того, чтобы на них смотреть 7 дней.

Почему именно 7 дней? Почему не 14 или 28?
Пора прекращать читать эту ветку, а начать действовать сообразно здравому смыслу.
Маразм крепчает с каждым днем.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 01:00

  proftpd66 написав:Александр Лукашенко: хоккей - лучшее средство от коронавируса

Ага, трактор уже оказался на втором месте.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 01:00

  dima_beleb написав:
  adeges написав:
не реально. надежно и просто, но долго - это протереть упаковки кутасептом или стериллиумом и на 7 дней поставить на отстой. можно не протирать, но 7 дней не трогать.

это феерично.
покупать продукты для того, чтобы на них смотреть 7 дней.


не бывает быстро, дешево и качественно. в применение к короновирусу, не бывает быстро, удобно и безопасно
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 01:08

  Starikan написав:
  dima_beleb написав:
  adeges написав: не реально. надежно и просто, но долго - это протереть упаковки кутасептом или стериллиумом и на 7 дней поставить на отстой. можно не протирать, но 7 дней не трогать.
это феерично.
покупать продукты для того, чтобы на них смотреть 7 дней.

Почему именно 7 дней? Почему не 14 или 28?
Пора прекращать читать эту ветку, а начать действовать сообразно здравому смыслу.
Маразм крепчает с каждым днем.


у каждого инвестора есть свой risk aversion. он есть также у каждого человека. при низком уровне этого фактора, можно ходить в супермаркет каждый день, не носить при этом маску, не дезинфицировать руки и не пользоваться перчатками, продукты без обработки сразу выкладывать на обеденный стол, пить пиво с друзьями каждый вечер, а на выходные - шашлык в приятной компании

так что к 7ми никто не принуждает. 7 - достаточно консервативно, превосходит подтвержденное время сохранения вируса на практически любом типе поверхностей в преобладающем большинстве случаев.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 01:09

  Zebra написав:На моменте в Италии около 150 умерших на 1 млн населения.
В Китае ~2.5 на 1 млн.
Почувствуйте разницу когда население страны одно из самых старых в мире. Биологическое омолаживание популяции?

Аккуратнее с цифрами.
В Китае эпидемия не охватила весь Китай. Так что не стоит делить умерших в Ухани на всё население Китая.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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