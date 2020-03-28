artlife написав:Продавцы в магазинах одевают перчатки и весь день этими перчатками берут и пересчитывают наличку, дают сдачи, берут в руки и проводят через сканер каждый предмет продуктов, который взял покупатель. Это какой-то пипец. Перчатки, чтобы руки продавца под перчатками были чистыми? На каждой упаковке с продуктами, которые она берет в руки этими перчатками, проводя через сканер, реально остается инфекция от сотен банкнот, которые она этими же перчатками за день взяла у покупателей. Респиратор на лице и грязнючие руки. Я не удивлюсь, если количество инфицированных будет продолжаться не смотря на такой "карантин".
Как надо?
Один человек на кассе (продавец) берет деньги, второй человек на кассе (ассистент) чистыми руками берет продукты и проводит их через сканер. Или разрешать покупателям самим проводить продукты через сканер. Что я уже несколько раз делал, объяснив продавцу, с чем это связано.
нарад. вы совсем, с этой эпидемией, с ума сошли!!!
adeges написав: не реально. надежно и просто, но долго - это протереть упаковки кутасептом или стериллиумом и на 7 дней поставить на отстой. можно не протирать, но 7 дней не трогать.
это феерично. покупать продукты для того, чтобы на них смотреть 7 дней.
Почему именно 7 дней? Почему не 14 или 28? Пора прекращать читать эту ветку, а начать действовать сообразно здравому смыслу. Маразм крепчает с каждым днем.
у каждого инвестора есть свой risk aversion. он есть также у каждого человека. при низком уровне этого фактора, можно ходить в супермаркет каждый день, не носить при этом маску, не дезинфицировать руки и не пользоваться перчатками, продукты без обработки сразу выкладывать на обеденный стол, пить пиво с друзьями каждый вечер, а на выходные - шашлык в приятной компании
так что к 7ми никто не принуждает. 7 - достаточно консервативно, превосходит подтвержденное время сохранения вируса на практически любом типе поверхностей в преобладающем большинстве случаев.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Zebra написав:На моменте в Италии около 150 умерших на 1 млн населения. В Китае ~2.5 на 1 млн. Почувствуйте разницу когда население страны одно из самых старых в мире. Биологическое омолаживание популяции?
Аккуратнее с цифрами. В Китае эпидемия не охватила весь Китай. Так что не стоит делить умерших в Ухани на всё население Китая.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.