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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 619620621622
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 01:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В МЕТРО измеряли температуру на входе и запускали по 10 человек, но не в одной точке торгового зала где раньше всегда был налит антисептик и в рулонах висели салфетки, теперь ничего этого нет!
На охранниках такие выношенные маски, что похоже они еще остались с Юлиных запасов.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 01:14

  Сибарит написав:
  shapo написав:The Chinese doctor who tried to warn others about coronavirus

Это этап 3. Длительность второго этапа не известна.
....

Примерно месяц. Насколько помню, история с доктором была где-то в районе 1 января, 1-й случай сейчас называют - в начале декабря.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 01:19

  ruvex написав:В МЕТРО измеряли температуру на входе и запускали по 10 человек, но не в одной точке торгового зала где раньше всегда был налит антисептик и в рулонах висели салфетки, теперь ничего этого нет!
На охранниках такие выношенные маски, что похоже они еще остались с Юлиных запасов.


локальные гастрономчики обеспечивают худший выбор продуктов, но низкую плотность посетителей преобладающую часть дня.

а вы метро были балованы: в мегамаркете при намного большей чем в метро плотности посетителей о таких изысках, как ограничение кол-ва посетителей, и дезинфекционные средствах в зале и не слыхали

думаю, пока не введут законодательно обязательное ношение масок везде, или как минимум в закрытых общественных зданиях, дела не будет. и за несоответствие будут жестко штрафовать
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  #<1 ... 619620621622
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