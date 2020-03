Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 619620621622 Додано: Нед 29 бер, 2020 01:11 Re: Эпидемия коронавируса в мире В МЕТРО измеряли температуру на входе и запускали по 10 человек, но не в одной точке торгового зала где раньше всегда был налит антисептик и в рулонах висели салфетки, теперь ничего этого нет!

На охранниках такие выношенные маски, что похоже они еще остались с Юлиных запасов. ПРОМО-КОД Бонус от Минфина : 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.

Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 9348 З нами з: 03.11.08 Подякував: 703 раз. Подякували: 2041 раз. Профіль 1 6 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 01:14 Сибарит написав: shapo написав: The Chinese doctor who tried to warn others about coronavirus The Chinese doctor who tried to warn others about coronavirus

Это этап 3. Длительность второго этапа не известна.

.... Это этап 3. Длительность второго этапа не известна.....

Примерно месяц. Насколько помню, история с доктором была где-то в районе 1 января, 1-й случай сейчас называют - в начале декабря. Примерно месяц. Насколько помню, история с доктором была где-то в районе 1 января, 1-й случай сейчас называют - в начале декабря. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15801 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4355 раз. Подякували: 4057 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 01:19 ruvex написав: В МЕТРО измеряли температуру на входе и запускали по 10 человек, но не в одной точке торгового зала где раньше всегда был налит антисептик и в рулонах висели салфетки, теперь ничего этого нет!

На охранниках такие выношенные маски, что похоже они еще остались с Юлиных запасов. В МЕТРО измеряли температуру на входе и запускали по 10 человек, но не в одной точке торгового зала где раньше всегда был налит антисептик и в рулонах висели салфетки, теперь ничего этого нет!На охранниках такие выношенные маски, что похоже они еще остались с Юлиных запасов.



локальные гастрономчики обеспечивают худший выбор продуктов, но низкую плотность посетителей преобладающую часть дня.



а вы метро были балованы: в мегамаркете при намного большей чем в метро плотности посетителей о таких изысках, как ограничение кол-ва посетителей, и дезинфекционные средствах в зале и не слыхали



думаю, пока не введут законодательно обязательное ношение масок везде, или как минимум в закрытых общественных зданиях, дела не будет. и за несоответствие будут жестко штрафовать локальные гастрономчики обеспечивают худший выбор продуктов, но низкую плотность посетителей преобладающую часть дня.а вы метро были балованы: в мегамаркете при намного большей чем в метро плотности посетителей о таких изысках, как ограничение кол-ва посетителей, и дезинфекционные средствах в зале и не слыхалидумаю, пока не введут законодательно обязательное ношение масок везде, или как минимум в закрытых общественных зданиях, дела не будет. и за несоответствие будут жестко штрафовать It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 2723 З нами з: 14.03.06 Подякував: 152 раз. Подякували: 271 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 619620621622 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Zebra ЛАД і 5 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 686 , 687 , 688

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6879 1533751

slonic32 Суб 28 бер, 2020 12:42