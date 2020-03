Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 620621622623> Додано: Нед 29 бер, 2020 01:14 Сибарит написав: shapo написав: The Chinese doctor who tried to warn others about coronavirus The Chinese doctor who tried to warn others about coronavirus

Это этап 3. Длительность второго этапа не известна.

.... Это этап 3. Длительность второго этапа не известна.....

Примерно месяц. Насколько помню, история с доктором была где-то в районе 1 января, 1-й случай сейчас называют - в начале декабря.

На охранниках такие выношенные маски, что похоже они еще остались с Юлиных запасов. В МЕТРО измеряли температуру на входе и запускали по 10 человек, но не в одной точке торгового зала где раньше всегда был налит антисептик и в рулонах висели салфетки, теперь ничего этого нет!На охранниках такие выношенные маски, что похоже они еще остались с Юлиных запасов.



локальные гастрономчики обеспечивают худший выбор продуктов, но низкую плотность посетителей преобладающую часть дня.



а вы метро были балованы: в мегамаркете при намного большей чем в метро плотности посетителей о таких изысках, как ограничение кол-ва посетителей, и дезинфекционные средствах в зале и не слыхали



думаю, пока не введут законодательно обязательное ношение масок везде, или как минимум в закрытых общественных зданиях, дела не будет. и за несоответствие будут жестко штрафовать локальные гастрономчики обеспечивают худший выбор продуктов, но низкую плотность посетителей преобладающую часть дня.а вы метро были балованы: в мегамаркете при намного большей чем в метро плотности посетителей о таких изысках, как ограничение кол-ва посетителей, и дезинфекционные средствах в зале и не слыхалидумаю, пока не введут законодательно обязательное ношение масок везде, или как минимум в закрытых общественных зданиях, дела не будет. и за несоответствие будут жестко штрафовать It takes little for me to say

Мысль правильная. Только опоздала на 6,5 лет, когда часть населения нашла геополитических, экономических и моральных авторитетов в Кличко, Руслане, Вакарчуке, Гудимове и пр. .......Мысль правильная. Только опоздала на 6,5 лет, когда часть населения нашла геополитических, экономических и моральных авторитетов в Кличко, Руслане, Вакарчуке, Гудимове и пр.

Не так.

Это произошло не 6,5 лет назад и не только у нас.

Общая беда современной цивилизации - подавляющее большинство при вопросе об известных/знаменитых людях назовут не лауреатов Нобелевки, а футболистов, артистов, моделей и т.п.

Не так.
Это произошло не 6,5 лет назад и не только у нас.
Общая беда современной цивилизации - подавляющее большинство при вопросе об известных/знаменитых людях назовут не лауреатов Нобелевки, а футболистов, артистов, моделей и т.п.
Масскультура ...

Вот куда нас привела тупая политика МОЗ направленная на ограничение тестирования. Последние дни показали, что вирус у нас пошел во всю ширь. Куда не копни, рядом с одним зараженным уже находится явно выраженный очаг заболевания.Вот куда нас привела тупая политика МОЗ направленная на ограничение тестирования.

Политика туповатая.

Политика туповатая.
Но с тестами это не политика, а просто их отсутствие.

не реально. надежно и просто, но долго - это протереть упаковки кутасептом или стериллиумом и на 7 дней поставить на отстой. можно не протирать, но 7 дней не трогать. не реально. надежно и просто, но долго - это протереть упаковки кутасептом или стериллиумом и на 7 дней поставить на отстой. можно не протирать, но 7 дней не трогать.

это феерично.

покупать продукты для того, чтобы на них смотреть 7 дней. это феерично.покупать продукты для того, чтобы на них смотреть 7 дней.

Покупать желательно скоропортящееся.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... &__tn__=-R Свежая история. Готовимся.

Это не позор. Это деребан. Люди в роли лохов. Бабки стекаются главврачу, а отдуда в МОЗ. Долго терпеть будем?

В Одессе уже несколько дней скандал, дают список и выписывают всем биовен за 8000 гривен, а человек позвонил американцу, и он сказал, что то фуфломицын. При этом с экранов продолжают трещать о какой-то бесплатности. Гигантская рукалицо. В итоге ни бесплатного, ни лечения. Это не позор. Это деребан. Люди в роли лохов. Бабки стекаются главврачу, а отдуда в МОЗ.Долго терпеть будем?В Одессе уже несколько дней скандал, дают список и выписывают всем биовен за 8000 гривен, а человек позвонил американцу, и он сказал, что то фуфломицын. При этом с экранов продолжают трещать о какой-то бесплатности. Гигантская рукалицо. В итоге ни бесплатного, ни лечения.

Точно! Потом главврач ездит по всем аптекам и собирает дань.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... &__tn__=-R Свежая история. Готовимся.

Гм... Если кто-то думает, что наши больницы обеспечены лекарствами, то он глубоко ошибается. С Нового года финансирование урезано.

А лечение в реанимации самое ресурсозатратное. Гм... Если кто-то думает, что наши больницы обеспечены лекарствами, то он глубоко ошибается. С Нового года финансирование урезано.А лечение в реанимации самое ресурсозатратное.

На это никто не надеялся, но проклятая банда мошенников набивает карманы на смертях и выписывает фуфломиц ы ны без постановки диагноза! МОЗ - к ответу! И премьера и през е дента, который им руководит! Нетрудно догадаться, куда стекается дань с поборов и откатов!!! На это никто не надеялся, но проклятая банда мошенников набивает карманы на смертях и выписывает фуфломицны без постановки диагноза! МОЗ - к ответу! И премьера и прездента, который им руководит! Нетрудно догадаться, куда стекается дань с поборов и откатов!!!

А Вы что, не знали, что долю от продажи "фуфломиц ы нов" заносят лично минздраву, премьеру и през е денту?

А Вы что, не знали, что долю от продажи "фуфломицнов" заносят лично минздраву, премьеру и презденту?

В Китае ~2.5 на 1 млн.

Почувствуйте разницу когда население страны одно из самых старых в мире. Биологическое омолаживание популяции? На моменте в Италии около 150 умерших на 1 млн населения.В Китае ~2.5 на 1 млн.Почувствуйте разницу когда население страны одно из самых старых в мире. Биологическое омолаживание популяции?

Аккуратнее с цифрами.

В Китае эпидемия не охватила весь Китай. Так что не стоит делить умерших в Ухани на всё население Китая. Аккуратнее с цифрами.В Китае эпидемия не охватилаКитай. Так что не стоит делить умершихнанаселение Китая.



https://youtu.be/7Y4KqzvoCDs?t=686



Пальческий, Евролаб, говорит что в Италии большая смертность из-за того не известно сколько инфицированно. Если 600к людей, то в Италии он сказал что смертность маленькая ЕСЛИ заражено очень много.



Я пытался это объяснить, что у нас уже в Киеве 100к инфицировано, а смертность 0.000% . Но это предположения лично мои Пальческий, Евролаб, говорит что в Италии большая смертность из-за того не известно сколько инфицированно. Если 600к людей, то в Италии он сказал что смертность маленькая ЕСЛИ заражено очень много.Я пытался это объяснить, что у нас уже в Киеве 100к инфицировано, а смертность 0.000% . Но это предположения лично мои

Мысль правильная. Только опоздала на 6,5 лет, когда часть населения нашла геополитических, экономических и моральных авторитетов в Кличко, Руслане, Вакарчуке, Гудимове и пр. .......Мысль правильная. Только опоздала на 6,5 лет, когда часть населения нашла геополитических, экономических и моральных авторитетов в Кличко, Руслане, Вакарчуке, Гудимове и пр.

Не так.

Это произошло не 6,5 лет назад и не только у нас.

Общая беда современной цивилизации - подавляющее большинство при вопросе об известных/знаменитых людях назовут не лауреатов Нобелевки, а футболистов, артистов, моделей и т.п.

Не так.
Это произошло не 6,5 лет назад и не только у нас.
Общая беда современной цивилизации - подавляющее большинство при вопросе об известных/знаменитых людях назовут не лауреатов Нобелевки, а футболистов, артистов, моделей и т.п.
Масскультура ...



Не спорю. Но в любом случае 1) у нас этот эффект был усилен "революцией" (как и другой, более ранней, с лозунгами про кухарок и госуправление), и 2) претензии к Ломаченко запоздалые и натянутые

