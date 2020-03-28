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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 620621622623>
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 01:14

  Сибарит написав:
  shapo написав:The Chinese doctor who tried to warn others about coronavirus

Это этап 3. Длительность второго этапа не известна.
....

Примерно месяц. Насколько помню, история с доктором была где-то в районе 1 января, 1-й случай сейчас называют - в начале декабря.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 01:19

  ruvex написав:В МЕТРО измеряли температуру на входе и запускали по 10 человек, но не в одной точке торгового зала где раньше всегда был налит антисептик и в рулонах висели салфетки, теперь ничего этого нет!
На охранниках такие выношенные маски, что похоже они еще остались с Юлиных запасов.


локальные гастрономчики обеспечивают худший выбор продуктов, но низкую плотность посетителей преобладающую часть дня.

а вы метро были балованы: в мегамаркете при намного большей чем в метро плотности посетителей о таких изысках, как ограничение кол-ва посетителей, и дезинфекционные средствах в зале и не слыхали

думаю, пока не введут законодательно обязательное ношение масок везде, или как минимум в закрытых общественных зданиях, дела не будет. и за несоответствие будут жестко штрафовать
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 01:43

  zРадио написав:.......
Мысль правильная. Только опоздала на 6,5 лет, когда часть населения нашла геополитических, экономических и моральных авторитетов в Кличко, Руслане, Вакарчуке, Гудимове и пр.

Не так.
Это произошло не 6,5 лет назад и не только у нас.
Общая беда современной цивилизации - подавляющее большинство при вопросе об известных/знаменитых людях назовут не лауреатов Нобелевки, а футболистов, артистов, моделей и т.п.
Масскультура ...
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 01:46

  antey1969 написав:Последние дни показали, что вирус у нас пошел во всю ширь. Куда не копни, рядом с одним зараженным уже находится явно выраженный очаг заболевания.
Вот куда нас привела тупая политика МОЗ направленная на ограничение тестирования.

Политика туповатая.
Но с тестами это не политика, а просто их отсутствие.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 02:00

  dima_beleb написав:
  adeges написав:
не реально. надежно и просто, но долго - это протереть упаковки кутасептом или стериллиумом и на 7 дней поставить на отстой. можно не протирать, но 7 дней не трогать.

это феерично.
покупать продукты для того, чтобы на них смотреть 7 дней.

Покупать желательно скоропортящееся. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 02:09

  antey1969 написав:
  hxbbgaf написав:
  rollo написав:Свежая история. Готовимся.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... &__tn__=-R

Это не позор. Это деребан. Люди в роли лохов. Бабки стекаются главврачу, а отдуда в МОЗ. :evil: Долго терпеть будем?
В Одессе уже несколько дней скандал, дают список и выписывают всем биовен за 8000 гривен, а человек позвонил американцу, и он сказал, что то фуфломицын. При этом с экранов продолжают трещать о какой-то бесплатности. Гигантская рукалицо. В итоге ни бесплатного, ни лечения.

Точно! Потом главврач ездит по всем аптекам и собирает дань.
Это заговор, на самом деле в интенсивной терапии должны лечить святой водой и наложением рук.
не верно, фарм представители раз в месяц привозят врачу лично в руки сами. НЕ аптеки, а фарм представители
https://youtu.be/lZkUEv086Fc?t=5s
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 02:13

  hxbbgaf написав:
  antey1969 написав:
  rollo написав:Свежая история. Готовимся.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... &__tn__=-R

Гм... Если кто-то думает, что наши больницы обеспечены лекарствами, то он глубоко ошибается. С Нового года финансирование урезано.
А лечение в реанимации самое ресурсозатратное.

На это никто не надеялся, но проклятая банда мошенников набивает карманы на смертях и выписывает фуфломицыны без постановки диагноза! МОЗ - к ответу! И премьера и презедента, который им руководит! Нетрудно догадаться, куда стекается дань с поборов и откатов!!!

А Вы что, не знали, что долю от продажи "фуфломицынов" заносят лично минздраву, премьеру и презеденту?
:lol:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 02:21

  ЛАД написав:
  Zebra написав:На моменте в Италии около 150 умерших на 1 млн населения.
В Китае ~2.5 на 1 млн.
Почувствуйте разницу когда население страны одно из самых старых в мире. Биологическое омолаживание популяции?

Аккуратнее с цифрами.
В Китае эпидемия не охватила весь Китай. Так что не стоит делить умерших в Ухани на всё население Китая.


https://youtu.be/7Y4KqzvoCDs?t=686

Пальческий, Евролаб, говорит что в Италии большая смертность из-за того не известно сколько инфицированно. Если 600к людей, то в Италии он сказал что смертность маленькая ЕСЛИ заражено очень много.

Я пытался это объяснить, что у нас уже в Киеве 100к инфицировано, а смертность 0.000% . Но это предположения лично мои :!: :!:
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http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 02:32

  ЛАД написав:
  zРадио написав:.......
Мысль правильная. Только опоздала на 6,5 лет, когда часть населения нашла геополитических, экономических и моральных авторитетов в Кличко, Руслане, Вакарчуке, Гудимове и пр.

Не так.
Это произошло не 6,5 лет назад и не только у нас.
Общая беда современной цивилизации - подавляющее большинство при вопросе об известных/знаменитых людях назовут не лауреатов Нобелевки, а футболистов, артистов, моделей и т.п.
Масскультура ...


Не спорю. Но в любом случае 1) у нас этот эффект был усилен "революцией" (как и другой, более ранней, с лозунгами про кухарок и госуправление), и 2) претензии к Ломаченко запоздалые и натянутые
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