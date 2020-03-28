ruvex написав:В МЕТРО измеряли температуру на входе и запускали по 10 человек, но не в одной точке торгового зала где раньше всегда был налит антисептик и в рулонах висели салфетки, теперь ничего этого нет! На охранниках такие выношенные маски, что похоже они еще остались с Юлиных запасов.
локальные гастрономчики обеспечивают худший выбор продуктов, но низкую плотность посетителей преобладающую часть дня.
а вы метро были балованы: в мегамаркете при намного большей чем в метро плотности посетителей о таких изысках, как ограничение кол-ва посетителей, и дезинфекционные средствах в зале и не слыхали
думаю, пока не введут законодательно обязательное ношение масок везде, или как минимум в закрытых общественных зданиях, дела не будет. и за несоответствие будут жестко штрафовать
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
zРадио написав:....... Мысль правильная. Только опоздала на 6,5 лет, когда часть населения нашла геополитических, экономических и моральных авторитетов в Кличко, Руслане, Вакарчуке, Гудимове и пр.
Не так. Это произошло не 6,5 лет назад и не только у нас. Общая беда современной цивилизации - подавляющее большинство при вопросе об известных/знаменитых людях назовут не лауреатов Нобелевки, а футболистов, артистов, моделей и т.п. Масскультура ...
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
antey1969 написав:Последние дни показали, что вирус у нас пошел во всю ширь. Куда не копни, рядом с одним зараженным уже находится явно выраженный очаг заболевания. Вот куда нас привела тупая политика МОЗ направленная на ограничение тестирования.
Политика туповатая. Но с тестами это не политика, а просто их отсутствие.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Это не позор. Это деребан. Люди в роли лохов. Бабки стекаются главврачу, а отдуда в МОЗ. Долго терпеть будем? В Одессе уже несколько дней скандал, дают список и выписывают всем биовен за 8000 гривен, а человек позвонил американцу, и он сказал, что то фуфломицын. При этом с экранов продолжают трещать о какой-то бесплатности. Гигантская рукалицо. В итоге ни бесплатного, ни лечения.
Точно! Потом главврач ездит по всем аптекам и собирает дань. Это заговор, на самом деле в интенсивной терапии должны лечить святой водой и наложением рук.
не верно, фарм представители раз в месяц привозят врачу лично в руки сами. НЕ аптеки, а фарм представители
Гм... Если кто-то думает, что наши больницы обеспечены лекарствами, то он глубоко ошибается. С Нового года финансирование урезано. А лечение в реанимации самое ресурсозатратное.
На это никто не надеялся, но проклятая банда мошенников набивает карманы на смертях и выписывает фуфломицыны без постановки диагноза! МОЗ - к ответу! И премьера и презедента, который им руководит! Нетрудно догадаться, куда стекается дань с поборов и откатов!!!
А Вы что, не знали, что долю от продажи "фуфломицынов" заносят лично минздраву, премьеру и презеденту?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Zebra написав:На моменте в Италии около 150 умерших на 1 млн населения. В Китае ~2.5 на 1 млн. Почувствуйте разницу когда население страны одно из самых старых в мире. Биологическое омолаживание популяции?
Аккуратнее с цифрами. В Китае эпидемия не охватила весь Китай. Так что не стоит делить умерших в Ухани на всё население Китая.
zРадио написав:....... Мысль правильная. Только опоздала на 6,5 лет, когда часть населения нашла геополитических, экономических и моральных авторитетов в Кличко, Руслане, Вакарчуке, Гудимове и пр.
Не так. Это произошло не 6,5 лет назад и не только у нас. Общая беда современной цивилизации - подавляющее большинство при вопросе об известных/знаменитых людях назовут не лауреатов Нобелевки, а футболистов, артистов, моделей и т.п. Масскультура ...
Не спорю. Но в любом случае 1) у нас этот эффект был усилен "революцией" (как и другой, более ранней, с лозунгами про кухарок и госуправление), и 2) претензии к Ломаченко запоздалые и натянутые