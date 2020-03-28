Народ, читая некоторые посты, вспоминаю один очень старый анекдот.
Собрался мужик на курорт. Перед отъездом зашёл к венерологу. - Доктор, посоветуйте, как предохраняться? - Ну как... Одеваете презерватив, поверх обматываете стерильным бинтом, потом опять презерватив, ещё раз стерильный бинтик, сверху третий презерватив... И никаких сношений!!!
Или попроще: " Береженого и бог бережёт!" - сказала монашка, надевая презерватив на свечку".
Может, стоит немного остыть? Хочу напомнить, что даже в Италии заболело пока что 86,5 тыс. чел., т.е. около 1,5 чел. на 1000. А умерло 9134, т.е. 1,5 чел. на 10.000. Шансы умереть и, тем более, заболеть, конечно, не нулевые, но всё же ...
P.s. Написанное выше, конечно, не означает, что надо наплевать на эпидемию и все меры безопасности и пуститься во все тяжкие.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
hxbbgaf написав:На это никто не надеялся, но проклятая банда мошенников набивает карманы на смертях и выписывает фуфломицыны без постановки диагноза! МОЗ - к ответу! И премьера и презедента, который им руководит! Нетрудно догадаться, куда стекается дань с поборов и откатов!!!
А Вы что, не знали, что долю от продажи "фуфломицынов" заносят лично минздраву, премьеру и презеденту?
Там еще один перл - "набивать карманы на смертях" А я то наивно думал, что фарма (в сговоре с властью, естественно) набивает карманы на живых, а на мертвых - то гробовщики. Ну да ладно, пусть будет. Для крика души - самое оно
zРадио написав:....... Мысль правильная. Только опоздала на 6,5 лет, когда часть населения нашла геополитических, экономических и моральных авторитетов в Кличко, Руслане, Вакарчуке, Гудимове и пр.
Не так. Это произошло не 6,5 лет назад и не только у нас. Общая беда современной цивилизации - подавляющее большинство при вопросе об известных/знаменитых людях назовут не лауреатов Нобелевки, а футболистов, артистов, моделей и т.п. Масскультура ...
Не спорю. Но в любом случае 1) у нас этот эффект был усилен "революцией" (как и другой, более ранней, с лозунгами про кухарок и госуправление), и 2) претензии к Ломаченко запоздалые и натянутые
Начну с конца. К Ломаченко претензий никаких, но кто-то из курирующих мог бы посоветовать ему меньше разговаривать, чтобы реже говорить глупости. После "более ранней" революции всё же "кухарок" управлять не ставили. Да и сам лозунг звучал в оригинале совсем не так.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Гм... Если кто-то думает, что наши больницы обеспечены лекарствами, то он глубоко ошибается. С Нового года финансирование урезано. А лечение в реанимации самое ресурсозатратное.
На это никто не надеялся, но проклятая банда мошенников набивает карманы на смертях и выписывает фуфломицыны без постановки диагноза! МОЗ - к ответу! И премьера и презедента, который им руководит! Нетрудно догадаться, куда стекается дань с поборов и откатов!!![/quote] А Вы что, не знали, что долю от продажи "фуфломицынов" заносят лично минздраву, премьеру и презеденту? [/quote]
Історія повчальна. Тільки ніхто не відповість за це беззаконня. Жаль людей.