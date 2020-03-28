Народ, читая некоторые посты, вспоминаю один очень старый анекдот.
Собрался мужик на курорт. Перед отъездом зашёл к венерологу. - Доктор, посоветуйте, как предохраняться? - Ну как... Одеваете презерватив, поверх обматываете стерильным бинтом, потом опять презерватив, ещё раз стерильный бинтик, сверху третий презерватив... И никаких сношений!!!
Или попроще: " Береженого и бог бережёт!" - сказала монашка, надевая презерватив на свечку".
Может, стоит немного остыть? Хочу напомнить, что даже в Италии заболело пока что 86,5 тыс. чел., т.е. около 1,5 чел. на 1000. А умерло 9134, т.е. 1,5 чел. на 10.000. Шансы умереть и, тем более, заболеть, конечно, не нулевые, но всё же ...
P.s. Написанное выше, конечно, не означает, что надо наплевать на эпидемию и все меры безопасности и пуститься во все тяжкие.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
hxbbgaf написав:На это никто не надеялся, но проклятая банда мошенников набивает карманы на смертях и выписывает фуфломицыны без постановки диагноза! МОЗ - к ответу! И премьера и презедента, который им руководит! Нетрудно догадаться, куда стекается дань с поборов и откатов!!!
А Вы что, не знали, что долю от продажи "фуфломицынов" заносят лично минздраву, премьеру и презеденту?
Там еще один перл - "набивать карманы на смертях" А я то наивно думал, что фарма (в сговоре с властью, естественно) набивает карманы на живых, а на мертвых - то гробовщики. Ну да ладно, пусть будет. Для крика души - самое оно
zРадио написав:....... Мысль правильная. Только опоздала на 6,5 лет, когда часть населения нашла геополитических, экономических и моральных авторитетов в Кличко, Руслане, Вакарчуке, Гудимове и пр.
Не так. Это произошло не 6,5 лет назад и не только у нас. Общая беда современной цивилизации - подавляющее большинство при вопросе об известных/знаменитых людях назовут не лауреатов Нобелевки, а футболистов, артистов, моделей и т.п. Масскультура ...
Не спорю. Но в любом случае 1) у нас этот эффект был усилен "революцией" (как и другой, более ранней, с лозунгами про кухарок и госуправление), и 2) претензии к Ломаченко запоздалые и натянутые
Начну с конца. К Ломаченко претензий никаких, но кто-то из курирующих мог бы посоветовать ему меньше разговаривать, чтобы реже говорить глупости. После "более ранней" революции всё же "кухарок" управлять не ставили. Да и сам лозунг звучал в оригинале совсем не так.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Гм... Если кто-то думает, что наши больницы обеспечены лекарствами, то он глубоко ошибается. С Нового года финансирование урезано. А лечение в реанимации самое ресурсозатратное.
На это никто не надеялся, но проклятая банда мошенников набивает карманы на смертях и выписывает фуфломицыны без постановки диагноза! МОЗ - к ответу! И премьера и презедента, который им руководит! Нетрудно догадаться, куда стекается дань с поборов и откатов!!![/quote] А Вы что, не знали, что долю от продажи "фуфломицынов" заносят лично минздраву, премьеру и презеденту? [/quote]
Історія повчальна. Тільки ніхто не відповість за це беззаконня. Жаль людей.
- если попал в больницу и тебе плохо - проверяют .
antey1969 написав:Последние дни показали, что вирус у нас пошел во всю ширь. Куда не копни, рядом с одним зараженным уже находится явно выраженный очаг заболевания. Вот куда нас привела тупая политика МОЗ направленная на ограничение тестирования.
Потуги Ватного Клоуна і зеКоманди "боротись" з короновірусом є просто смішними. Актьоришка думає, що він в кіно.
"что в эти минуты в аэропорту "Борисполь" заходит на посадку очередной самолет из Куршавеля с нашими людьми, на борту которого находятся еще 150 больных коронавирусом украинцев, – радостно сообщил Зеленский в телекамеру. – Также в стране создан пятнадцатый Генеральный Антикризисный Штаб по борьбе с противодействием коронавирусу. И, по традиции, полезная ссылка, чем занять себя дома.
В дверь палаты постучали.
– Занято! – несколько пискляво крикнул Кирилл Тимошенко, от неожиданности роняя камеру на пол.
– Я только спросить, – сказала Юлия Тимошенко, просовывая внутрь голову в бархатной маске "Луи Виттон". – Видите ли, я совершенно точно знаю, какой ком проблем свалился сейчас на нашу власть...
– Не преувеличивайте, – устало махнул рукой Зеленский. – Даже я этого не знаю.
– Не сомневаюсь, – вежливо согласилась Тимошенко. – Поэтому я сознательно решила приостановить свою оппозиционность на время эпидемии, вообще любые политические пикетирования, скажите, можно мне тоже в вашу палату?
– Ха-ха! – сатанински захохотал министр здравоохранения Емец. – Еще чего, свою замути, на маску ж деньги нашлись.
Емец был одет в черный балахон до пят, из-под капюшона виднелась кожаная маска в виде черепа с отверстиями для глаз и клювом Чумного Доктора. На груди его висел плакат с надписью "Смерть старичью!", в правой руке он небрежно вертел декоративную косу.
– Вот козел, – с ненавистью сказал Зеленский. – Это он ролик итальянских мэров посмотрел и себе давай. Просто обезьяна какая-то, честное слово.
– А мне понравилось, – ляпнул Гончарук.
Бужанский упал на него сверху и принялся душить, колотя экс-премьера головой о новенький пахучий паркет.
– Понравилось тебе, с***, да? Понравилось?! – приговаривал он. – Говори, тварь, куда девал медицинские маски из убиенного тобой госрезерва!
– Не только из госрезерва, – промурчал Зеленский зловеще. – И не только маски. Кто кончил экономику? Кто превратил страну в неуправляемый балаган?! Кто врал, что учитель будет жить, как президент, а президент – как учитель?! Кто обещал завершить войну?! Кто...
– Это не я! – отчаянно закричал Гончарук.
– А кто – я?! – заорал в ответ Зеленский.
– Москва! Как много в этом звуке для сердца русского слилось, – с жаром сказал Ермак. – Как много в нем отозвалось. Будь проклят тот коронавирус, что разлучил нас с Козаком. Кабы не он, уж подписали б мы документы, и привет. " https://uainfo.org/blognews/1585415497- ... eskiy.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців