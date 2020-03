Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Собрался мужик на курорт. Перед отъездом зашёл к венерологу.

- Доктор, посоветуйте, как предохраняться?

- Ну как... Одеваете презерватив, поверх обматываете стерильным бинтом, потом опять презерватив, ещё раз стерильный бинтик, сверху третий презерватив... И никаких сношений!!!



Или попроще: " Береженого и бог бережёт!" - сказала монашка, надевая презерватив на свечку".



Может, стоит немного остыть?

Хочу напомнить, что даже в Италии заболело пока что 86,5 тыс. чел., т.е. около 1,5 чел. на 1000. А умерло 9134, т.е. 1,5 чел. на 10.000.

Шансы умереть и, тем более, заболеть, конечно, не нулевые, но всё же ...



А Вы что, не знали, что долю от продажи "фуфломиц ы нов" заносят лично минздраву, премьеру и през е денту?

А Вы что, не знали, что долю от продажи "фуфломиц ы нов" заносят лично минздраву, премьеру и през е денту?

А Вы что, не знали, что долю от продажи "фуфломицнов" заносят лично минздраву, премьеру и презденту?



Там еще один перл - "набивать карманы на смертях" А я то наивно думал, что фарма (в сговоре с властью, естественно) набивает карманы на живых, а на мертвых - то гробовщики. Ну да ладно, пусть будет. Для крика души - самое оно

Мысль правильная. Только опоздала на 6,5 лет, когда часть населения нашла геополитических, экономических и моральных авторитетов в Кличко, Руслане, Вакарчуке, Гудимове и пр.

Мысль правильная. Только опоздала на 6,5 лет, когда часть населения нашла геополитических, экономических и моральных авторитетов в Кличко, Руслане, Вакарчуке, Гудимове и пр. .......Мысль правильная. Только опоздала на 6,5 лет, когда часть населения нашла геополитических, экономических и моральных авторитетов в Кличко, Руслане, Вакарчуке, Гудимове и пр.

Не так.

Это произошло не 6,5 лет назад и не только у нас.

Общая беда современной цивилизации - подавляющее большинство при вопросе об известных/знаменитых людях назовут не лауреатов Нобелевки, а футболистов, артистов, моделей и т.п.

Масскультура ... Не так.Это произошло не 6,5 лет назад и не только у нас.Общая беда современной цивилизации - подавляющее большинство при вопросе об известных/знаменитых людях назовут не лауреатов Нобелевки, а футболистов, артистов, моделей и т.п.Масскультура ...



Не спорю. Но в любом случае 1) у нас этот эффект был усилен "революцией" (как и другой, более ранней, с лозунгами про кухарок и госуправление), и 2) претензии к Ломаченко запоздалые и натянутые Не спорю. Но в любом случае 1) у нас этот эффект был усилен "революцией" (как и другой, более ранней, с лозунгами про кухарок и госуправление), и 2) претензии к Ломаченко запоздалые и натянутые

Начну с конца.

К Ломаченко претензий никаких, но кто-то из курирующих мог бы посоветовать ему меньше разговаривать, чтобы реже говорить глупости.

Начну с конца.

К Ломаченко претензий никаких, но кто-то из курирующих мог бы посоветовать ему меньше разговаривать, чтобы реже говорить глупости.

После "более ранней" революции всё же "кухарок" управлять не ставили. Да и сам лозунг звучал в оригинале совсем не так.

К Ломаченко претензий никаких, но кто-то из курирующих мог бы посоветовать ему меньше разговаривать, чтобы реже говорить глупости.

К Ломаченко претензий никаких, но кто-то из курирующих мог бы посоветовать ему меньше разговаривать, чтобы реже говорить глупости.



Боюсь, у курирующих выбора нет - так действуют сегодня все селебрити.



ЛАД написав: После "более ранней" революции всё же "кухарок" управлять не ставили. Да и сам лозунг звучал в оригинале совсем не так. После "более ранней" революции всё же "кухарок" управлять не ставили. Да и сам лозунг звучал в оригинале совсем не так.



Помню-помню, там задача была научить управлять. И худо-бедно с этим справлялись. Сегодня же главное другое - придумать себе статус и прическу Боюсь, у курирующих выбора нет - так действуют сегодня все селебрити.Помню-помню, там задача была научить управлять. И худо-бедно с этим справлялись. Сегодня же главное другое - придумать себе статус и прическу zРадио

Повідомлень: 5295 З нами з: 02.05.18 Подякував: 966 раз. Подякували: 2120 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 03:43

http://fraza.ua/stenograms/288307-profe ... liarderami Не знаю, было тут уже или нет, вот еще одно мнение. И думаю, определенная логика отчасти в этом всем есть. И по моему, даже Трамп это уже начинает понимать:

Повідомлень: 6325 З нами з: 10.04.09 Подякував: 2956 раз. Подякували: 1858 раз. Профіль 1 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 03:56 ЛАД написав: hxbbgaf"[quote="4920281:rollo написав: Свежая история. Готовимся.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... &__tn__=-R Свежая история. Готовимся.

Гм... Если кто-то думает, что наши больницы обеспечены лекарствами, то он глубоко ошибается. С Нового года финансирование урезано.

А лечение в реанимации самое ресурсозатратное. Гм... Если кто-то думает, что наши больницы обеспечены лекарствами, то он глубоко ошибается. С Нового года финансирование урезано.А лечение в реанимации самое ресурсозатратное.

На это никто не надеялся, но проклятая банда мошенников набивает карманы на смертях и выписывает фуфломиц ы ны без постановки диагноза! МОЗ - к ответу! И премьера и през е дента, который им руководит! Нетрудно догадаться, куда стекается дань с поборов и откатов!!![/quote]

А Вы что, не знали, что долю от продажи "фуфломиц ы нов" заносят лично минздраву, премьеру и през е денту?

[/quote]



Історія повчальна. Тільки ніхто не відповість за це беззаконня. Жаль людей.

- если попал в больницу и тебе плохо - проверяют .



antey1969 написав: Последние дни показали, что вирус у нас пошел во всю ширь. Куда не копни, рядом с одним зараженным уже находится явно выраженный очаг заболевания.

Вот куда нас привела тупая политика МОЗ направленная на ограничение тестирования. Последние дни показали, что вирус у нас пошел во всю ширь. Куда не копни, рядом с одним зараженным уже находится явно выраженный очаг заболевания.Вот куда нас привела тупая политика МОЗ направленная на ограничение тестирования.



- если попал в больницу и тебе плохо - проверяют .

Масштаб должен быть гораздо больше .

Повідомлень: 502 З нами з: 22.07.11 Подякував: 193 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 07:15 Moneta написав:

Він в Рошенки загортає віруси і продає.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 17960 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1018 раз. Подякували: 1157 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 07:17

Актьоришка думає, що він в кіно.



"что в эти минуты в аэропорту "Борисполь" заходит на посадку очередной самолет из Куршавеля с нашими людьми, на борту которого находятся еще 150 больных коронавирусом украинцев, – радостно сообщил Зеленский в телекамеру. – Также в стране создан пятнадцатый Генеральный Антикризисный Штаб по борьбе с противодействием коронавирусу. И, по традиции, полезная ссылка, чем занять себя дома.



В дверь палаты постучали.



– Занято! – несколько пискляво крикнул Кирилл Тимошенко, от неожиданности роняя камеру на пол.



– Я только спросить, – сказала Юлия Тимошенко, просовывая внутрь голову в бархатной маске "Луи Виттон". – Видите ли, я совершенно точно знаю, какой ком проблем свалился сейчас на нашу власть...



– Не преувеличивайте, – устало махнул рукой Зеленский. – Даже я этого не знаю.



– Не сомневаюсь, – вежливо согласилась Тимошенко. – Поэтому я сознательно решила приостановить свою оппозиционность на время эпидемии, вообще любые политические пикетирования, скажите, можно мне тоже в вашу палату?



– Ха-ха! – сатанински захохотал министр здравоохранения Емец. – Еще чего, свою замути, на маску ж деньги нашлись.



Емец был одет в черный балахон до пят, из-под капюшона виднелась кожаная маска в виде черепа с отверстиями для глаз и клювом Чумного Доктора. На груди его висел плакат с надписью "Смерть старичью!", в правой руке он небрежно вертел декоративную косу.





– Вот козел, – с ненавистью сказал Зеленский. – Это он ролик итальянских мэров посмотрел и себе давай. Просто обезьяна какая-то, честное слово.



– А мне понравилось, – ляпнул Гончарук.



Бужанский упал на него сверху и принялся душить, колотя экс-премьера головой о новенький пахучий паркет.



– Понравилось тебе, с***, да? Понравилось?! – приговаривал он. – Говори, тварь, куда девал медицинские маски из убиенного тобой госрезерва!



– Не только из госрезерва, – промурчал Зеленский зловеще. – И не только маски. Кто кончил экономику? Кто превратил страну в неуправляемый балаган?! Кто врал, что учитель будет жить, как президент, а президент – как учитель?! Кто обещал завершить войну?! Кто...



– Это не я! – отчаянно закричал Гончарук.



– А кто – я?! – заорал в ответ Зеленский.



– Москва! Как много в этом звуке для сердца русского слилось, – с жаром сказал Ермак. – Как много в нем отозвалось. Будь проклят тот коронавирус, что разлучил нас с Козаком. Кабы не он, уж подписали б мы документы, и привет. "

Потуги Ватного Клоуна і зеКоманди "боротись" з короновірусом є просто смішними.
Актьоришка думає, що він в кіно.

"что в эти минуты в аэропорту "Борисполь" заходит на посадку очередной самолет из Куршавеля с нашими людьми, на борту которого находятся еще 150 больных коронавирусом украинцев, – радостно сообщил Зеленский в телекамеру. – Также в стране создан пятнадцатый Генеральный Антикризисный Штаб по борьбе с противодействием коронавирусу. И, по традиции, полезная ссылка, чем занять себя дома.

В дверь палаты постучали.

– Занято! – несколько пискляво крикнул Кирилл Тимошенко, от неожиданности роняя камеру на пол.

– Я только спросить, – сказала Юлия Тимошенко, просовывая внутрь голову в бархатной маске "Луи Виттон". – Видите ли, я совершенно точно знаю, какой ком проблем свалился сейчас на нашу власть...

– Не преувеличивайте, – устало махнул рукой Зеленский. – Даже я этого не знаю.

– Не сомневаюсь, – вежливо согласилась Тимошенко. – Поэтому я сознательно решила приостановить свою оппозиционность на время эпидемии, вообще любые политические пикетирования, скажите, можно мне тоже в вашу палату?

– Ха-ха! – сатанински захохотал министр здравоохранения Емец. – Еще чего, свою замути, на маску ж деньги нашлись.

Емец был одет в черный балахон до пят, из-под капюшона виднелась кожаная маска в виде черепа с отверстиями для глаз и клювом Чумного Доктора. На груди его висел плакат с надписью "Смерть старичью!", в правой руке он небрежно вертел декоративную косу.

– Вот козел, – с ненавистью сказал Зеленский. – Это он ролик итальянских мэров посмотрел и себе давай. Просто обезьяна какая-то, честное слово.

– А мне понравилось, – ляпнул Гончарук.

Бужанский упал на него сверху и принялся душить, колотя экс-премьера головой о новенький пахучий паркет.

– Понравилось тебе, с***, да? Понравилось?! – приговаривал он. – Говори, тварь, куда девал медицинские маски из убиенного тобой госрезерва!

– Не только из госрезерва, – промурчал Зеленский зловеще. – И не только маски. Кто кончил экономику? Кто превратил страну в неуправляемый балаган?! Кто врал, что учитель будет жить, как президент, а президент – как учитель?! Кто обещал завершить войну?! Кто...

– Это не я! – отчаянно закричал Гончарук.

– А кто – я?! – заорал в ответ Зеленский.

– Москва! Как много в этом звуке для сердца русского слилось, – с жаром сказал Ермак. – Как много в нем отозвалось. Будь проклят тот коронавирус, что разлучил нас с Козаком. Кабы не он, уж подписали б мы документы, и привет. "

https://uainfo.org/blognews/1585415497- ... eskiy.html

