Додано: Нед 29 бер, 2020 07:17

Потуги Ватного Клоуна і зеКоманди "боротись" з короновірусом є просто смішними.Актьоришка думає, що він в кіно."в аэропорту "Борисполь" заходит на посадку очередной самолет из Куршавеля с нашими людьми, на борту которого находятся еще 150 больных коронавирусом украинцев, – радостно сообщил Зеленский в телекамеру. – Также в стране создан пятнадцатый Генеральный Антикризисный Штаб по борьбе с противодействием коронавирусу. И, по традиции, полезная ссылка, чем занять себя дома.В дверь палаты постучали.– Занято! – несколько пискляво крикнул Кирилл Тимошенко, от неожиданности роняя камеру на пол.– Я только спросить, – сказала Юлия Тимошенко, просовывая внутрь голову в бархатной маске "Луи Виттон". – Видите ли, я совершенно точно знаю, какой ком проблем свалился сейчас на нашу власть...– Не преувеличивайте, – устало махнул рукой Зеленский. – Даже я этого не знаю.– Не сомневаюсь, – вежливо согласилась Тимошенко. – Поэтому я сознательно решила приостановить свою оппозиционность на время эпидемии, вообще любые политические пикетирования, скажите, можно мне тоже в вашу палату?– Ха-ха! – сатанински захохотал министр здравоохранения Емец. – Еще чего, свою замути, на маску ж деньги нашлись.Емец был одет в черный балахон до пят, из-под капюшона виднелась кожаная маска в виде черепа с отверстиями для глаз и клювом Чумного Доктора. На груди его висел плакат с надписью "Смерть старичью!", в правой руке он небрежно вертел декоративную косу.– Вот козел, – с ненавистью сказал Зеленский. – Это он ролик итальянских мэров посмотрел и себе давай. Просто обезьяна какая-то, честное слово.– А мне понравилось, – ляпнул Гончарук.Бужанский упал на него сверху и принялся душить, колотя экс-премьера головой о новенький пахучий паркет.– Понравилось тебе, с***, да? Понравилось?! – приговаривал он. – Говори, тварь, куда девал медицинские маски из убиенного тобой госрезерва!– Не только из госрезерва, – промурчал Зеленский зловеще. – И не только маски. Кто кончил экономику? Кто превратил страну в неуправляемый балаган?! Кто врал, что учитель будет жить, как президент, а президент – как учитель?! Кто обещал завершить войну?! Кто...– Это не я! – отчаянно закричал Гончарук.– А кто – я?! – заорал в ответ Зеленский.– Москва! Как много в этом звуке для сердца русского слилось, – с жаром сказал Ермак. – Как много в нем отозвалось. Будь проклят тот коронавирус, что разлучил нас с Козаком. Кабы не он, уж подписали б мы документы, и привет. "