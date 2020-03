Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 621622623624 Додано: Нед 29 бер, 2020 09:31 ЛАД написав: Народ, читая некоторые посты, вспоминаю один очень старый анекдот.



Собрался мужик на курорт. Перед отъездом зашёл к венерологу.

- Доктор, посоветуйте, как предохраняться?

- Ну как... Одеваете презерватив, поверх обматываете стерильным бинтом, потом опять презерватив, ещё раз стерильный бинтик, сверху третий презерватив... И никаких сношений!!!



Или попроще: " Береженого и бог бережёт!" - сказала монашка, надевая презерватив на свечку".



Может, стоит немного остыть?

Хочу напомнить, что даже в Италии заболело пока что 86,5 тыс. чел., т.е. около 1,5 чел. на 1000. А умерло 9134, т.е. 1,5 чел. на 10.000.

Шансы умереть и, тем более, заболеть, конечно, не нулевые, но всё же ...



Статистика - очень прикольная вещь. Пока ты или твои близкие не становятся частью числителя.



Но, конечно, абстрактные 1.5 человека на 1000 или 1.5 человека на 10000 мало что значат на фоне мировой революции... (кстати, соотношение этих двух чисел какбе намекает на уровень смертности 10% - что тоже согласитесь практически пустяк, не 99% ж и всего в 100 раз, а не в 1000 раз выше смертности при обычном гриппе).



В этом статистическом смысле, кстати, Эбола и САРС вообще не были факторами, достойными внимания и опасения, верно?



а почему это важно? какая связь между кол-вом выявленных и кол-вом зараженных?

ни так, ни так



Центр громадського здоров’я України

24 мин. ·



Підтверджено 418 випадків COVID-19

(станом на 10:00, 29 березня)



За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 418 випадків COVID-19. Протягом доби отримано 109 позитивних результатів ПЛР-дослідження на нову коронавірусну інфекцію.



https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... &__tn__=-R Свежая история. Готовимся.

Это не позор. Это деребан. Люди в роли лохов. Бабки стекаются главврачу, а отдуда в МОЗ. Долго терпеть будем?

Долго терпеть будем?

При комнатной температуре вирус может выжить на высоких уровнях в течение недели. Как выяснили ученые, инфекционный вирус не может быть обнаружен после 30-минутной обработки при температуре выше 56 градусов или пятиминутной обработки при температуре выше 70 градусов.



Результаты исследования Алекса Чина и его коллег из университета Гонконга также показали, что вирус может находиться на внешней поверхности медицинских масок до семи дней и призвали к их обязательной обработке. Для дезинфекции могут подойти любые хлорсодержащие вещества.



Также группа других ученых, проводившая исследование по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, выяснила, как долго коронавирус может оставаться на поверхности различных предметов.



Вирусолог Джордж Ломоносов рассказал, что через 24 часа на поверхности коробок, в которых пересылают почтовые отправления, не оставалось жизнеспособного коронавируса. Бумага для печати убивает вирус за три часа и, как отмечают аналитики, вероятность заражения через печатную продукцию низкая.



Специалисты университета Гонконга также выяснили, что при обработке любым видом дезинфицирующего средства все поверхности очищались от вируса в течение пяти минут. По оценке исследователей, коронавирус был более стабильным на пластике и нержавеющей стали, чем на меди и картоне.



Даже непривычно, но среди рядка негативных абсолютных "рекордов" по многим показателям, например за сутки заболело аж 66758 человек, видны небольшие позитивные просветы.



Но с отрицательного.

Соседняя Турция лидирует в мире по темпам продвижения вируса, за сутки + 30 % заболевших, а за два дня число заболевших увеличилось аж в два раза, достигнув 7400 человек.

Непонятно с Японией. Третий день подряд негативная динамика по заболевшим. За сутки + 13 %. Похоже расслабились. И Японию временно вычеркиваем из списка благополучных стран.



Из положительного.

Три дня подряд очень медленно, но снижается относительный прирост заболевших.

26.03 + 12.9 %

27.03 + 12.3 %

28.03 + 11.2 %



Четыре дня подряд снижается относительный прирост текущих больных

с + 15.3 % до 12.5 % за вчера



Три дня подряд снижается относительный прирост заболевших за сутки.

за 26.03 заболело + 60830 в + 25.5 % к прошлому дню

за 27.03 + 64501 в + 6 %

за 28.03 + 66758 в + 3.5 %



Ну и пришла пора выздоравливать, за день рекордно + 7.8 % прирост выздоровевших и в абсолютных цифрах тоже максимум пока + 10300 за день.



В Италии наконец устойчиво видно замедление скорости распространения, прирост заболевших за сутки + 6.9 %, практически самая небольшая цифра в Европе.



Во многих странах три дня подряд снижается относительный прирост заболевших - Германия, Испания, США, Мексика, Россия, Египет, Пакистан, Бразилия.



И вы знаете всё-таки в жарких странах мы не увидели взрывного роста, который был в ряде более холодных стран. Так что надежды на лето не оставляем.



Мой прогноз исходя из обозначившейся динамики - возможно через месяц некоторые страны будут ослаблять карантин, а через два месяца уже многие страны ослабят. Востаннє редагувалось freeze в Нед 29 бер, 2020 10:34, всього редагувалось 1 раз. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16015 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4073 раз. Подякували: 6341 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 бер, 2020 10:30 EKO написав: Не знаю, было тут уже или нет, вот еще одно мнение. И думаю, определенная логика отчасти в этом всем есть. И по моему, даже Трамп это уже начинает понимать:

http://fraza.ua/stenograms/288307-profe ... liarderami Не знаю, было тут уже или нет, вот еще одно мнение. И думаю, определенная логика отчасти в этом всем есть. И по моему, даже Трамп это уже начинает понимать:

"Нанопатолог"

Текст сразу выдает примитивного шарлатана, уровня форумных дурачков.

Оказывается нанопатология придумана в 2001 году его женой они вместе выпускают конспирологические книжонки )))

