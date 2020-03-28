Все, мягко говоря, не так -Да и рано ввели карантин по счастливой случайности.Примерно как Порошенко хотел ввести в 2018г военное положение Нетаньяху таким же образом решил избежать суда над ним и его шкурные интересы совпали с интересами страны

Как только коронавирус закрепился в Израиле, правительство вынуждено было открыть 200 вакансий врачей, свыше 600 медсестер, 300 — уборщиков и свыше шести тысяч для студентов. И это не покрывает большие потребности маленького государства.

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Израиль в срочном порядке призывает медсестер, которые успели пройти курс по работе с аппаратом искусственного дыхания, быть готовыми к новым вызовам. Сам курс рассчитан на полтора года. Так что сейчас в резерве у Минздрава только те, кто позаботились о повышении квалификации заранее. Быстро обучить новый призыв уже не получится.



Еще хуже обстоят дела с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Как поясняет Роман Гольдман, руководитель департамента Первого медицинского центра Тель-Авива, ИВЛ могут функционировать в рамках реанимационной платформы, а на весь Израиль всего примерно 300 коек реанимации.



Правительство ставит перед Минздравом задачу к 8 апреля переоборудовать под реанимации и интенсивную терапию еще 700 больничных коек. То есть утроить существующий арсенал. Этого вполне достаточно для мирного времени, но крайне мало для военного. А то, что сейчас происходит в Израиле, иначе как войной уже и не называют.