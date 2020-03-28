Все, мягко говоря, не так - https://detaly.co.il/pravitelstvo-medik ... derzhites/ Да и рано ввели карантин по счастливой случайности. Примерно как Порошенко хотел ввести в 2018г военное положение Нетаньяху таким же образом решил избежать суда над ним и его шкурные интересы совпали с интересами страны
Все, мягко говоря, не так - https://detaly.co.il/pravitelstvo-medik ... derzhites/ Да и рано ввели карантин по счастливой случайности. Примерно как Порошенко хотел ввести в 2018г военное положение Нетаньяху таким же образом решил избежать суда над ним и его шкурные интересы совпали с интересами страны
Если читать аккуратно, то статьи в общем, не противоречат друг другу. Отличается тон изложения, но то такэ. Из первой ссылки:
Как только коронавирус закрепился в Израиле, правительство вынуждено было открыть 200 вакансий врачей, свыше 600 медсестер, 300 — уборщиков и свыше шести тысяч для студентов. И это не покрывает большие потребности маленького государства. ............ Израиль в срочном порядке призывает медсестер, которые успели пройти курс по работе с аппаратом искусственного дыхания, быть готовыми к новым вызовам. Сам курс рассчитан на полтора года. Так что сейчас в резерве у Минздрава только те, кто позаботились о повышении квалификации заранее. Быстро обучить новый призыв уже не получится.
Еще хуже обстоят дела с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Как поясняет Роман Гольдман, руководитель департамента Первого медицинского центра Тель-Авива, ИВЛ могут функционировать в рамках реанимационной платформы, а на весь Израиль всего примерно 300 коек реанимации.
Правительство ставит перед Минздравом задачу к 8 апреля переоборудовать под реанимации и интенсивную терапию еще 700 больничных коек. То есть утроить существующий арсенал. Этого вполне достаточно для мирного времени, но крайне мало для военного. А то, что сейчас происходит в Израиле, иначе как войной уже и не называют.
Подчёркнутое резко противоречит бравурным рассказам Libo.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 29 бер, 2020 11:56, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
shapo написав:и его шкурные интересы совпали с интересами страны
Тобто якщо твої інтереси співпадають з інтересами країни... то ти нічого ре робиш щоб це не назвали шкурними? Цікава логіка. Треба було Натаняху дати померти пару тисячам євреїв..головне щоб якийсь казах в Україні його шкурою не обізвав..
В воскресенье, 29 марта, умер член Совета директоров Конфедерации строителей Украины, экс-зампредседателя Киевской ОГА Олег Мищенко, у которого был диагностирован COVID-19. Об этом сообщил президент Конфедерации строителей Украины, экс-замминистра регионального развития, экс-первый замглавы Киевской ОГА Лев Парцхаладзе в Facebook.
«Сегодня не стало Мищенко Олега Викторовича, члена Совета директоров Конфедерации строителей Украины. Он целую неделю боролся за жизнь. Но сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали свое», — сказал он.
Судя по декларации Мищенко, он был зарегистрирован в селе Мостыще Макаровского района Киевской области. Олег Мищенко занимал должность зампредседателя Киевской ОГА по вопросам ЖКХ и строительства с 20 декабря 2016 по август 2017 года.
Напомним, по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 109 новых случаев заражения COVID-19. Вспышка зафиксирована в Черкасской области.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
ЛАД написав:Если читать аккуратно, то статьи в общем, не противоречат друг другу. Отличается тон изложения, но то такэ. Из первой ссылки:
Как только коронавирус закрепился в Израиле, правительство вынуждено было открыть 200 вакансий врачей, свыше 600 медсестер, 300 — уборщиков и свыше шести тысяч для студентов. И это не покрывает большие потребности маленького государства. ............ Израиль в срочном порядке призывает медсестер, которые успели пройти курс по работе с аппаратом искусственного дыхания, быть готовыми к новым вызовам. Сам курс рассчитан на полтора года. Так что сейчас в резерве у Минздрава только те, кто позаботились о повышении квалификации заранее. Быстро обучить новый призыв уже не получится.
Еще хуже обстоят дела с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Как поясняет Роман Гольдман, руководитель департамента Первого медицинского центра Тель-Авива, ИВЛ могут функционировать в рамках реанимационной платформы, а на весь Израиль всего примерно 300 коек реанимации.
Правительство ставит перед Минздравом задачу к 8 апреля переоборудовать под реанимации и интенсивную терапию еще 700 больничных коек. То есть утроить существующий арсенал. Этого вполне достаточно для мирного времени, но крайне мало для военного. А то, что сейчас происходит в Израиле, иначе как войной уже и не называют.
Подчёркнутое резко противоречит бравурным рассказам Libo.
1) Медики Израиля были и так перегружены без всякой эпидемии, что сейчас там творится трудно представить хотя сыну его бывшие коллеги пишут 2) Роман Гольдман,конечно,хорошо представляет что такое израильская медицина т.к. связан с многими докторами занимаясь медтуризмом из СНГ
shapo написав:...... 1) Медики Израиля были и так перегружены без всякой эпидемии, что сейчас там творится трудно представить хотя сыну его бывшие коллеги пишут 2) Роман Гольдман,конечно,хорошо представляет что такое израильская медицина т.к. связан с многими докторами занимаясь медтуризмом из СНГ
1. Думаю, перегрузка израильских медиков не идёт ни в какое сравнение с перегрузкой наших. 2. Не сомневаюсь, что Гольдман знает ситуацию лучше Libo.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.