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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 623624625626>
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:17

Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:39

  unicdima написав:как Израиль борется с короной, там много буков, сюда смысла нет копировать
https://nv.ua/world/countries/borba-s-k ... 78040.html


Все, мягко говоря, не так - https://detaly.co.il/pravitelstvo-medik ... derzhites/
Да и рано ввели карантин по счастливой случайности.
Примерно как Порошенко хотел ввести в 2018г военное положение Нетаньяху таким же образом решил избежать суда над ним и его шкурные интересы совпали с интересами страны
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:55

  shapo написав:
  unicdima написав:как Израиль борется с короной, там много буков, сюда смысла нет копировать
https://nv.ua/world/countries/borba-s-k ... 78040.html


Все, мягко говоря, не так - https://detaly.co.il/pravitelstvo-medik ... derzhites/
Да и рано ввели карантин по счастливой случайности.
Примерно как Порошенко хотел ввести в 2018г военное положение Нетаньяху таким же образом решил избежать суда над ним и его шкурные интересы совпали с интересами страны

Если читать аккуратно, то статьи в общем, не противоречат друг другу. Отличается тон изложения, но то такэ.
Из первой ссылки:
Как только коронавирус закрепился в Израиле, правительство вынуждено было открыть 200 вакансий врачей, свыше 600 медсестер, 300 — уборщиков и свыше шести тысяч для студентов. И это не покрывает большие потребности маленького государства.
............
Израиль в срочном порядке призывает медсестер, которые успели пройти курс по работе с аппаратом искусственного дыхания, быть готовыми к новым вызовам. Сам курс рассчитан на полтора года. Так что сейчас в резерве у Минздрава только те, кто позаботились о повышении квалификации заранее. Быстро обучить новый призыв уже не получится.

Еще хуже обстоят дела с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Как поясняет Роман Гольдман, руководитель департамента Первого медицинского центра Тель-Авива, ИВЛ могут функционировать в рамках реанимационной платформы, а на весь Израиль всего примерно 300 коек реанимации.

Правительство ставит перед Минздравом задачу к 8 апреля переоборудовать под реанимации и интенсивную терапию еще 700 больничных коек. То есть утроить существующий арсенал. Этого вполне достаточно для мирного времени, но крайне мало для военного. А то, что сейчас происходит в Израиле, иначе как войной уже и не называют.

Подчёркнутое резко противоречит бравурным рассказам Libo.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 29 бер, 2020 11:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 11:55

  shapo написав:и его шкурные интересы совпали с интересами страны
Тобто якщо твої інтереси співпадають з інтересами країни... то ти нічого ре робиш щоб це не назвали шкурними?
Цікава логіка.
Треба було Натаняху дати померти пару тисячам євреїв..головне щоб якийсь казах в Україні його шкурою не обізвав..
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:00

От коронавируса умер экс-замглавы Киевской ОГА

https://inforesist.org/ot-koronavirusa- ... vskoj-oga/

В воскресенье, 29 марта, умер член Совета директоров Конфедерации строителей Украины, экс-зампредседателя Киевской ОГА Олег Мищенко, у которого был диагностирован COVID-19. Об этом сообщил президент Конфедерации строителей Украины, экс-замминистра регионального развития, экс-первый замглавы Киевской ОГА Лев Парцхаладзе в Facebook.

«Сегодня не стало Мищенко Олега Викторовича, члена Совета директоров Конфедерации строителей Украины. Он целую неделю боролся за жизнь. Но сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали свое», — сказал он.

Судя по декларации Мищенко, он был зарегистрирован в селе Мостыще Макаровского района Киевской области. Олег Мищенко занимал должность зампредседателя Киевской ОГА по вопросам ЖКХ и строительства с 20 декабря 2016 по август 2017 года.

Напомним, по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 109 новых случаев заражения COVID-19. Вспышка зафиксирована в Черкасской области.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:02

  ЛАД написав:Если читать аккуратно, то статьи в общем, не противоречат друг другу. Отличается тон изложения, но то такэ.
Из первой ссылки:
Как только коронавирус закрепился в Израиле, правительство вынуждено было открыть 200 вакансий врачей, свыше 600 медсестер, 300 — уборщиков и свыше шести тысяч для студентов. И это не покрывает большие потребности маленького государства.
............
Израиль в срочном порядке призывает медсестер, которые успели пройти курс по работе с аппаратом искусственного дыхания, быть готовыми к новым вызовам. Сам курс рассчитан на полтора года. Так что сейчас в резерве у Минздрава только те, кто позаботились о повышении квалификации заранее. Быстро обучить новый призыв уже не получится.

Еще хуже обстоят дела с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Как поясняет Роман Гольдман, руководитель департамента Первого медицинского центра Тель-Авива, ИВЛ могут функционировать в рамках реанимационной платформы, а на весь Израиль всего примерно 300 коек реанимации.

Правительство ставит перед Минздравом задачу к 8 апреля переоборудовать под реанимации и интенсивную терапию еще 700 больничных коек. То есть утроить существующий арсенал. Этого вполне достаточно для мирного времени, но крайне мало для военного. А то, что сейчас происходит в Израиле, иначе как войной уже и не называют.

Подчёркнутое резко противоречит бравурным рассказам Libo.


1) Медики Израиля были и так перегружены без всякой эпидемии, что сейчас там творится трудно представить хотя сыну его бывшие коллеги пишут
2) Роман Гольдман,конечно,хорошо представляет что такое израильская медицина т.к. связан с многими докторами занимаясь медтуризмом из СНГ
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

moldashavanin написав:
Масштаб должен быть гораздо больше .


Больше, больше трупов - да, молдашаванин?
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:06

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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:07

  shapo написав:......
1) Медики Израиля были и так перегружены без всякой эпидемии, что сейчас там творится трудно представить хотя сыну его бывшие коллеги пишут
2) Роман Гольдман,конечно,хорошо представляет что такое израильская медицина т.к. связан с многими докторами занимаясь медтуризмом из СНГ

1. Думаю, перегрузка израильских медиков не идёт ни в какое сравнение с перегрузкой наших.
2. Не сомневаюсь, что Гольдман знает ситуацию лучше Libo. :)
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Від 29 березня в Україні госпіталізуватимуть лише коронавірусних хворих у стані середньої тяжкості та тяжкому.
https://www.dw.com/uk/v-ukraini-moz-zatverdyv-standarty-nadannia-meddopomohy-pry-covid-19/a-52949733?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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