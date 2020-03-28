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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 624625626627>
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:13

  Faceless написав:
moldashavanin написав:
Масштаб должен быть гораздо больше .


Больше, больше трупов - да, молдашаванин?

По-моему, он имел ввиду другое - вопрос ответственности.

Кстати, просьба к Вам как к модератору (и к др. модераторам) - жёстче пресекать ненужную и излишнюю политизацию эпидемии. Чтобы ветка не превратилась в такую же клоаку как политическая.
Пример ненужного, на мой взгляд, viewtopic.php?p=4920375#p4920375.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:24

  shapo написав:
  ЛАД написав:
  shapo написав:......
1) Медики Израиля были и так перегружены без всякой эпидемии, что сейчас там творится трудно представить хотя сыну его бывшие коллеги пишут
2) Роман Гольдман,конечно,хорошо представляет что такое израильская медицина т.к. связан с многими докторами занимаясь медтуризмом из СНГ

1. Думаю, перегрузка израильских медиков не идёт ни в какое сравнение с перегрузкой наших.
2. Не сомневаюсь, что Гольдман знает ситуацию лучше Libo. :)


Не знаю как сейчас но раньше украинские медики в сравнении с израильскими просто бездельничали.
Там не зря платят такие зарплаты, т.к. на объеме работ выполняемых 4-мя украинскими работает один израильский врач.

Не могу спорить, но вряд ли.
Хотя бы потому, что не сравнима роль и квалификация медсестер.
А зарплаты... Связаны с общим уровнем украинских зарплат.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:30

  flyman написав:
  Moneta написав:Зображення

Він в Рошенки загортає віруси і продає.

для профилактики заболевания, эту продукцию нужно подвергнуть тепловой обработке. :D :P :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:33

  fin написав:Ничего не понятно? В 9 утра по радио сказали, что за сутки в украине выявлено 46 инфицированных. А в 10 утра, через час, уже сказали за сутки 105 человек. Почему разные цифры???

для поднятия рейтинга и количества слушателей данной радиостанции
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:34

  varlo написав:Від 29 березня в Україні госпіталізуватимуть лише коронавірусних хворих у стані середньої тяжкості та тяжкому.
https://www.dw.com/uk/v-ukraini-moz-zatverdyv-standarty-nadannia-meddopomohy-pry-covid-19/a-52949733?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml

Дойче велле тоже не гнушается желтоватыми заголовками и фразами.
В приказах МОЗ речь идёт несколько о другом. Правильно было бы написать: "Від 29 березня в Україні госпіталізуватимуть коронавірусних хворих лише у стані середньої тяжкості та тяжкому."
Небольшая перестановка слов в предложении, а смысл сильно отличается.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кто ни будь встречал Фейсбуки, Инстаграмы, телеграмы тех кто выздоровил или болеет в Уураине..? Понимаю что люди бояться неадекватных соседей, но так чтоб все..а то у нас среди "живых" людей с диагнозом толкьо Шахов, который говорит о своем состоянии, но от его цинизма порой подташнивает.. может есть другие блогеры с болезнью?
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:50

  shapo написав:Не знаю как сейчас но раньше украинские медики в сравнении с израильскими просто бездельничали.
Там не зря платят такие зарплаты, т.к. на объеме работ выполняемых 4-мя украинскими работает один израильский врач.


  ЛАД написав:Не могу спорить, но вряд ли.
Хотя бы потому, что не сравнима роль и квалификация медсестер.
А зарплаты... Связаны с общим уровнем украинских зарплат.


1) Квалификация врачей тоже несоизмерима. Но т.к. сын учился в меде в Киеве и некоторые его сокурсники пока не бросили специальность то у него есть возможность сравнить нагрузку на врача тут и там.
2) У израильских медсестер сильный профсоюз ( у врачей похуже) и они не имеют права работать более 6 часов ( не знаю как сейчас), но в отличие от врачей работающих и по 12, и по 24 часа они не имеют права передохнуть и поесть
3) В Израиле врач - представитель среднего и выше класса как и в любой нормальной стране, а в Украине - презренный побирушка который еле выживает, а его называют еще взяточником
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

От коронавируса умер экс-замглавы Киевской обладминистрации Олег Мищенко
https://zn.ua/UKRAINE/ot-koronavirusa-umer-eks-zamglavy-kievskoy-obladministracii-oleg-mischenko-349467_.html

Нигде не нашел сколько ему лет было.
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http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:59

  varlo написав:От коронавируса умер экс-замглавы Киевской обладминистрации Олег Мищенко
https://zn.ua/UKRAINE/ot-koronavirusa-umer-eks-zamglavy-kievskoy-obladministracii-oleg-mischenko-349467_.html

Нигде не нашел сколько ему лет было.

значит это фейк.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 12:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

shapo написав:3) В Израиле врач - представитель среднего и выше класса как и в любой нормальной стране, а в Украине - презренный побирушка который еле выживает, а его называют еще взяточником

Проблема в том, что тут годами, десятилетиями, еще с совка, формировалась система и соответственно отношение, в которой врач либо взяточник либо побирушка, первые диктуют условия, в больницах "доходные" должности продаются а с врачей неофиально но принудительно собирается "дань", таким образом выживают только взяточники; и даже в ряд частных клиник это переползло в виде "порм по количеству назначений анализов и проч", не всюду, слава богу. Весь этот треш еще с совка тянется и до сих пор процветает. Знакомый хирург просто когти рвал чтобы убежать из этого маразма, смог уехать в Германию, подтвердил уровень знаний, кучу экзаменов. А сидел до этого тут на минималке в госбольничке, но 8000 грн ежемесячно отдай наверх, не гребет откуда.
Faceless
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