Додано: Нед 29 бер, 2020 12:59

shapo написав: 3) В Израиле врач - представитель среднего и выше класса как и в любой нормальной стране, а в Украине - презренный побирушка который еле выживает, а его называют еще взяточником

Проблема в том, что тут годами, десятилетиями, еще с совка, формировалась система и соответственно отношение, в которой врач либо взяточник либо побирушка, первые диктуют условия, в больницах "доходные" должности продаются а с врачей неофиально но принудительно собирается "дань", таким образом выживают только взяточники; и даже в ряд частных клиник это переползло в виде "порм по количеству назначений анализов и проч", не всюду, слава богу. Весь этот треш еще с совка тянется и до сих пор процветает. Знакомый хирург просто когти рвал чтобы убежать из этого маразма, смог уехать в Германию, подтвердил уровень знаний, кучу экзаменов. А сидел до этого тут на минималке в госбольничке, но 8000 грн ежемесячно отдай наверх, не гребет откуда.